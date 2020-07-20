Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Водитель иномарки обстрелял оператора камеры контроля за скоростью

Мужчина находился в машине в тот момент, когда по нему открыли огонь
Наталия ЕрошкинаНаталияЕрошкина
КомментироватьОставить комментарий
Водитель "Ауди" обстрелял сотрудника частной компании, обеспечивающий контроль скоростного режима на автомобильных дорогах.

Водитель "Ауди" обстрелял сотрудника частной компании, обеспечивающий контроль скоростного режима на автомобильных дорогах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексей (имя изменено) - сотрудник частной компании, обеспечивающий контроль скоростного режима на автомобильных дорогах. В его обязанности входит размещение камеры в заранее определённом месте и контроль за её работой в течение отведённого регламентом времени.

Каждый день такая камера может стоять в разных местах, за это такой способ контроля очень не любят водители. Порой дело доходит и до порчи имущества и даже рукоприкладства. Многие автолюбители и вовсе считают, что такой вид контроля является незаконным. Но передвижные камеры пока остаются частью российской дорожной действительности.

Выставив камеру на дороге, Алексей обычно садится в машину, припаркованную на обочине и на мониторе следит за происходящим. Так было и в этот день. Мужчина находился в салоне автомобиля в одном из городов Московской области и наблюдал за дорожной обстановкой в монитор. Вдруг он услышал глухой звук, похожий на выстрел, и понял, что всё происходит очень близко, а мишенью является он сам и его автомобиль.

— Всё произошло очень быстро, и я не успел никак отреагировать. я только увидел, как мимо проезжает тёмная Ауди, а в ней мужчина с чем-то в руке. Я успел только запомнить его номер, — рассказал Алексей kp.ru.

Когда обидчик скрылся из виду, Алексей вышел, чтобы осмотреть автомобиль. На задней двери мужчина обнаружил вмятину. О случившемся он сообщил в полицию. Алексей передал сотрудникам правоохранительных органов номер Ауди, теперь вооруженного водителя разыскивают.

чп