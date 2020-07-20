Домохозяйка вывела против Батьки тысячи человек

- Света! Света! Света!, - голосила столица Белоруссии в это воскресенье. Минск собрался в парке Дружбы за соперницу Александра Лукашенко, домохозяйку и жену известного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую. Журналисты насчитали на площади 10 тысяч человек. Правозащитники — 7 тысяч. А местная милиция решила скромно промолчать и никаких цифр не дала.

Как же получилось, что самым опасным противником «батьки» стала минская домохозяйка, безработная? Все просто. Лукашенко словно сыграл с оппозицией в «Чапаева». Выбил с игровой доски всех тяжеловесов. Банкира Виктора Бабарико закрыли в СИЗО белорусского КГБ. Якобы получал иностранное финансирование. Экономисту и дипломату Валерию Цепкало дали отворот поворот в ЦИКе, забраковав подписи избирателей в его поддержку. Сам блогер Тихоновский - тоже в СИЗО.

Цветы для Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии КолесниковойФото: Святослав ЗОРКИЙ

И тут ход конем делает его жена - Тихановская. Ее допустили до президентских выборов, похоже, потому, что она по определению не может составить реальную конкуренцию Александру Лукашенко. Ну в самом деле, не может же «кухарка» управлять страной.

А она, как «матерь всех драконов», взяла и объединила под своим крылом штабы Бабарико и Цепкало. И уже пообещала в случае своей победы 9 августа организовать еще одни выборы, на которые допустят всех кандидатов.

Митингу Тихановской никто не мешал. У оппозиции была сцена и микрофоны. Стычек с силовиками не случилось. Только протестующие пожаловались, что кто-то «опустил рубильник» и выключил на площади мобильную связь и интернет. Вести прямую трансляцию в соцсетях у организаторов не вышло.

Пикет в поддержку Светланы Тихановской продлился два часаФото: Святослав ЗОРКИЙ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лукашенко: Власть хотят свергнуть силой, а нас — поставить на колени

Реакция от белорусской власти прилетела уже утром в понедельник. Президент Лукашенко сравнил нынешнее положение с 2010-м. Тогда протестующие раскачивали страну и пытались ворваться в дом правительства.

- Если у кого-то из вас память короткая, смею напомнить: мы это проходили. И тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени. Ввели санкции, наклоняли, - сказал он.

Лукашенко вспомним, что тогда "было 400 боевиков, которых быстро вычислили". Остальные — зеваки. Их "приходилось возвращать матерям под расписку".

- Поскольку нынешняя ситуация в каких-то деталях похожа на ту, это говорит, что вариант — свержения существующего правительства или же расшатать обстановку — остается по-прежнему актуальным, - поделился президент.

Все это Лукашенко говорил, выступая перед 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой. Да, на фоне здоровенных военных в масках и с автоматами в руках эти слова звучат убедительнее. Все услышали и увидели.

Выборы в Беларуси пройдут 9 августаФото: Святослав ЗОРКИЙ

ПРОВЕРКА СЛУХА

По соцсетям полетели сообщения, что Лукашенко загремел в больницу с гипертоническим кризом. Якобы это случилось на фоне тяжелых президентских выборов и митинга оппозиции. Данные о госпитализации опровергла его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

- Не дождетесь! - сказала она журналистам.

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