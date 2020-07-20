"Готовы играть на два фронта. У нас очень длинная скамейка": Сергей Степашин допустил участие «Динамо» в Лиге Европы

За тур до окончания первенства стало ясно, что чемпион России «Зенит» и серебряный призер «Локомотив» попадают напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. За это им от УЕФА уже причитается по 15 млн евро. «Краснодару», который воскресенье дома проиграл «Динамо» (0:2), чтобы сохранить за собой третье место и попасть в квалификацию ЛЧ, в последнем матче надо победить «Ахамат».

А вот «Спартак», еще имевший шансы пробиться в Европу через победу в Кубке России, в воскресенье проиграл матч ½ финала «Зениту» (2:1) и остался невыездным. Любопытно, что если «Зенит» выиграет Кубок России (финал «Химки» - «Зенит» пройдет 25 июля в Екатеринбурге), то в Лигу Европы попадет и шестая команда нашего чемпионата - «Динамо».

Сергей Степашин: «Динамо» крутит ... в Европу. 00:00 00:00

Мы позвонили члену совета директоров ФК «Динамо» Сергею Степашину.

- Сергей Вадимович, поздравляем с победой «Динамо».

- Надеемся, что теперь выиграет «Зенит» у «Химок» (в чем никто не сомневается), и мы будем играть в Лиге Европы. Единственное, я бы хотел сразу сказать, что неудобно перед Сергеем Галицким, что мы отобрали у них очень важные 3 очка, но здесь вопрос, наверное, больше к «Краснодару», потому что мы почти молодежкой играли. Я надеюсь, что «Краснодар» все-таки 3-е место займет.

- А как вам игра?

- Мне очень понравилось, как играли молодые ребята. Вот это будущее «Динамо», причем все – наши соотечественники. И большинство воспитанников школы «Динамо», академии «Динамо». Вот такой должна быть команда, которая называется «Динамо» (Москва).

- Были сомнения, возобновлять ли чемпионат России. Вы сказали, что надо попробовать, и пусть «Динамо» займет 6-е место или даже 5-е место в честной борьбе. 5-е не получилось.

- 6-е место хорошее. Тем более это место практически Лиги Европы.

- Это был перенесенный матч, в «Динамо» были больные коронавирусом.

- Да.

- И Галицкий, может быть, уже и не рад, что согласился на перенос.

- Я знаю Сергея Галицкого как очень порядочного, высоконравственного человека, для которого слово и дело чести важнее, может быть, даже, чем спортивный результат. Это исключение из правил, это удивительный человек на самом деле, и дай бог ему здоровья. И успехов «Краснодару» все-таки.

- Вы сказали, что дает 6-е место – еврокубки. Если «Зенит» выиграет Кубок России, то «Динамо» попадает в квалификацию Лиги Европы?

- Да. Это совсем уже другой уровень игры, это встречи с интересными иностранными клубами, что привлечет дополнительных болельщиков. Надеюсь, к сентябрю мы сможем уже не 10% зрителей пускать на стадион. Ну, если покажем хорошие результаты, то и финансовая поддержка будет обеспечена.

- А с какого отборочного раунда в Лиге Европы придется стартовать «Динамо»? Футболисты готовы играть на два фронта?

- Готовы. У нас очень длинная скамейка. Самая длинная скамейка, пожалуй, сегодня в Премьер-лиге именно у московского «Динамо». Вы обратили внимание, в «Краснодаре» играли, по сути дела, молодежным составом, и играли неплохо.

- И в августе уже стартует новый чемпионат России.

- Да. Ничего, мы же отдыхали во время коронавируса, теперь надо поработать. На самом деле все европейские клубы, особенно в английской Премьер-лиге, они играют через два дня на третий, там и кубок проводится, и европейские соревнования, в них участвуют очень активно. Ничего, за такие деньги чего ж не побегать, собственно говоря?

- Вы знаете, что я (Александр Гамов) оренбуржец и болею не только за «Динамо», как Степашин, но и за «Оренбург», который получил две «баранки», потому что его игроки заболели коронавирусом.

- «Оренбург» жалко, конечно. Если бы не коронавирус и не уход Федотова в «Сочи» (тоже весьма странный был его уход), я думаю, «Оренбург» бы, конечно, поиграл. Команда такая живая, резкая. Да и сам город, стадион хоть и небольшой, но он всегда заполнялся, и оренбуржцы с удовольствием ходили на матчи. Жалко. Я думаю, ничего страшного. «Динамо» же тоже вылетало, как и многие другие команды. Так что надо только подсобраться и на следующий год вернуться в Премьер-лигу.

- Мы теперь просим оставить «Оренбург» в РПЛ, но для этого придется расширить Лигу…

- На это никто не пойдет сейчас, это очевидно, просто оснований нет. А вот что касается следующего года, надо вернуться будет. Главное, чтобы команда не разбежалась (я имею в виду, игроков).

- Как вам в целом эта историческая концовка чемпионата? Что с «Химками»? Они же вроде завоевали место в РПЛ, но эксперты говорят, что их место вроде как «продали»…

- Это сказал главный тренер «Химок» Сергей Юран. Никто там ничего не продавал на самом деле. Другое дело, что нужно финансовое обеспечение. Есть определенные квоты, для того чтобы играть в Премьер-лиге. Я так понимаю, что они искали спонсоров, вроде нашли, хотя до конца пока неизвестно. Хотя жаль, я еще раз говорю, Московская область достойна того, чтобы играла команда. «Химки» - команда интересная. Ну и родной стадион для «Динамо», мы там много лет играли, в Химках. Прием очень хороший, теплый, настоящий футбольный, что называется.

- Мы не раз наблюдали, что у Сергея Степашина хорошая физическая форма, видели, как вы мяч вводили в игру. А почему вы перестали это делать, что вам мешает снова выйти на поле и показать степашинский класс?

- Хорошее предложение, я подумаю. Сейчас пройдет коронавирус… А так с удовольствием. Тем более я Шунину когда-то с пенальти забивал, попробую еще разок.

Турнирная таблица (игры и очки)

1 Зенит 29 69

2 Локомотив 29 54

3 Краснодар 29 49

4 ЦСКА 29 47

5 Ростов 29 45

6 Динамо 29 41

7 Арсенал 29 37

8 Уфа 29 37

9 Спартак 29 36

10 Рубин 29 35

11 Урал 29 35

12 Сочи 28 33

13 Ахмат 29 31

14 Тамбов 28 28

15 Кр. Советов 29 28

16 Оренбург 29 24