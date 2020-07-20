2020-07-20T15:48:19+03:00
Общество

Иппотерапия, умное потребление и любимый парк: В Москве подвели итоги конкурса юных экологов

Главная цель конкурса - воспитание ответственного отношения детей и их родителей к экологии
Анна ГЛАДКИХ
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В этом году «вишенкой на торте» конкурса стала специальная номинация «Экология здоровья». Фото: shutterstock.com.В этом году «вишенкой на торте» конкурса стала специальная номинация «Экология здоровья». Фото: shutterstock.com.
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В Москве завершился ежегодный конкурс «Юные экологи Москвы – 2020». В этом году в нем приняли участие более 3 тыс. ребят в возрасте от 5 до 13 лет. Дети с помощью родителей и педагогов изучили экологические проблемы и подготовили проекты по их решению.

В этом году дети вместе с родителями и педагогами изучили экологические проблемы столицы и подготовили интересные проекты по девяти номинациям: «Как помочь природе в городе?», «Как мы бережем ресурсы?», «Что делать с мусором?», «Мы и наш город», «Наш дом – природа», «Мой любимый природный парк», «Экологические истории», «Мы и наше здоровье», «Семейный проект».

«Вишенкой на торте» в этом году стала специальная номинация «Экология здоровья», введенная Мосприродой, лауреатом которой стала Маша Верстова. В основе ее проекта лежит здоровье человека, которое возможно только в здоровой окружающей среде.

Главную роль в реабилитации ребенка сыграло общение с представителями животного мира. Проект Машиной семьи «Верхом к здоровью» дал возможность девочке с тяжелым диагнозом спинальной мышечной атрофии встать на ноги.

В основу метода легла иппотерапия. Температура лошадиного тела составляет примерно 38-38,5 градусов, поэтому своим теплом она разогревает мышцы всадника, снимает спазмы, облегчает нагрузку. Также мышцы лошади при движении массируют тело наездника, улучшая при этом его координацию, совершенствуя процесс кровоснабжения.

По словам Машиной мама Анны, семья Верстовых выбрала иппотерапию как наиболее экологичный способ реабилитации. По данным специалистов, иппотерапия, с одной стороны, помогает ребенку поддерживать физические навыки, укрепляя тело, а, с другой, - корректировать и психологическую составляющую ребенка, развивает его кругозор.

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