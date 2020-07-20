Как Церковь помогает в пандемию: выезд священников к больным коронавирусом и телефонные дежурства, продукты и оплата коммуналки для потерявших работу

Во время пандемии Русская православная церковь развернула масштабную помощь тем, кого затронул коронавирус - как напрямую, так и косвенно. Православная служба помощи "Милосердие" вместе с Синодальным отделом по благотворительности открыла церковный оперативный штаб помощи и переформатировала часть своих социальных проектов таким образом, чтобы в приоритете в эти месяцы были пострадавшие от вируса и их близкие. Что уже сделано, как воспользоваться помощью и как помочь самому - об этом мы расскажем в совместном проекте с РПЦ "Люди на грани".

ЦИФРЫ

- В России и других странах работают 101 епархиальная горячая линия для приема заявок от нуждающихся, более 100 добровольческих служб, почти 7 тысяч церковных волонтеров;

- В Москве на горячую линию московского церковного штаба помощи с 20 марта поступило свыше 15 тысяч звонков. В службу добровольцев за адресной помощью за этот период обратилось 3388 человека – количество обращений c середины июня начало снижаться. Центр гуманитарной помощи, "Дом для мамы" и Группа работы с просителями службы "Милосердие" с 20 марта помогли 5711 просителям;

- Более 19000 постоянных подопечных получают помощь церковных центров поддержки семьи;

- При поддержке Синодального отдела по благотворительности фонд продовольствия "Русь" с 1 марта по 30 июня обеспечил нуждающихся продуктами питания общим объемом более 350 тонн в 16 регионах России.

- По всей стране Церковь передает малоимущим и многодетным семьям продуктовые наборы: закупка наборов происходит на средства, собранные на сайте Милосердие.ру. Синодальный отдел по благотворительности уже направил средства в 22 российские епархии (Сызранская, Находкинская, Новокузнецкая, Бузулукская, Тихорецкая, Армавирская, Курганская, Тверская, Урюпинская, Ижевская, Салаватская, Барнаульская, Нефтекамская, Томская, Серовская, Нижнетагильская, Бийская, Мичуринская, Отрадненская, Кузнецкая, Сарапульская, Орская), а также за границей: на $8000 сейчас закупаются рис и другие продукты для голодающих на Филиппинах и в Восточном Тиморе.

ЧТО НУЖНО ЧАЩЕ ВСЕГО

Чаще всего в пандемию нуждающиеся просят помочь с продуктами и рецептурными лекарствами. С 20 марта только в Москве Центр гуманитарной помощи, "Дом для мамы" и Группа работы с просителями собрали продуктовые наборы для 4300 человек. За время самоизоляции добровольцы службы "Милосердие" выполнили свыше 3000 просьб. Сегодня, несмотря на ослабление ограничений во многих регионах, продуктовая и вещевая помощь по-прежнему востребованы. В три раза возросло число обращений в московский центр помощи бездомным "Ангар спасения" (с 20 марта свыше 28 тысяч обращений), и только с окончанием самоизоляции эта цифра стала незначительно снижаться.

В этот тяжелый период стали просить о помощи и люди, оставшиеся из-за кризиса без работы. Потерявшим источник дохода помогают оплачивать коммунальные счета и аренду жилья.

Фото: Игорь ИВАНКО/Коммерсант

СВЯЩЕННИК ПРИЕДЕТ К БОЛЬНОМУ В ПАЛАТУ И НА ДОМ

Церковь также продолжает передавать помощь медучреждениям, в том числе закупать необходимое оборудование, ухаживать за тяжелобольными на дому (более 200 человек только за май) и давать телефонные и онлайн-консультации по уходу, направлять сестер милосердия для работы в больницах, в том числе в "красной зоне".

С начала пандемии церковная больница святителя Алексия на Ленинском проспекте проводит ежедневное выездное тестирование на COVID священнослужителей и членов их семей, насельников монастырей Москвы и Московской области (к 1 июля совершено более 250 выездов). Здесь работают КТ-амбулаторный центр (проведено свыше 700 КТ-исследований) и диагностический кабинет, принимавшие пациентов без выходных. Надо отметить, что эта клиника, где принимают пациентов вне зависимости от вероисповедания, одна из первых в Москве начала проводить количественное тестирование на антитела, и к 1 июля такие тесты сдали уже более 2500 пациентов.

Отдельная большая тема - посещение священниками больных коронавирусом, чего РПЦ добивалась с начала пандемии. И, к счастью, в этом преуспела. Специальная группа подготовленных священников Больничной Комиссии Московской епархии с 2 апреля по 15 июля совершила 462 выезда к людям с коронавирусом, подозрением на него и умирающим без его симптомов.

Все они проходили специальное обучение для минимизации риска заражения, для каждого посещения они надевают спецкостюм-комбинезон с очками, респиратором и используют все необходимые средства защиты. Под ним остаются епитрахиль и поручи. Включение священников в состав таких групп - только по их личному согласию.

- Каждое посещение зараженных коронавирусом – это риск, даже с учетом соблюдения всех мер предосторожности и использования средств защиты. Для больничных священников в связи с этим действует то же ограничение, что и в других сферах – тех, кому старше 65 лет и у кого есть хронические заболевания, не подключают к работе с больными, - рассказал клирик больничного храма царевича Дмитрия при 1ГКБ Москвы иерей Михаил Голубков.

Синодальный отдел по благотворительности вместе с эпидемиологами подготовил правила посещения больных с коронавирусом, в которых прописаны вопросы подготовки, перенесения и преподания больным Святых Даров.

ВНИМАНИЕ: В Москве болеющие коронавирусом и контактировавшие с больным могут пригласить священника для совершения Таинств по круглосуточному телефону Больничной комиссии Московской городской епархии: +7 (903) 660-30-40.

Помимо этого, батюшки с 18 апреля круглосуточно работали и на общероссийской горячей линии #МыВместе. За два месяца 32 московских священнослужителя ответили почти на 2000 звонков по вопросам духовной помощи. Как правило, в дневную смену в среднем поступало 40-50 звонков, в ночную – 10-15. Несмотря на смягчение карантинных мер, звонящих по-прежнему много.

- Просьбы поступали из разных уголков страны. В основном люди обращались за серьезными духовыми советами и обсуждали проблемы семейной и внутренней жизни, - поделился опытом дежуривший в дневное время декан исторического факультета ПСТГУ протоиерей Андрей Постернак.

ВНИМАНИЕ: Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411. Круглосуточно.

РАБОТА В "КРАСНОЙ ЗОНЕ"

Значительна помощь Церкви и в "красной зоне". Так, часть выпускников Свято-Димитриевского училища сестер милосердия с апреля вышла работать в стационары с больными COVID-19.

- Для меня это удивительный опыт. Я поняла, что не зря выбрала этот путь, и чувствую, что это мое призвание, - признавалась выпускница Свято-Димитриевского училища 20-летняя Елизавета Алябьева, трудившаяся в пандемию в Филатовской больнице.

За служение ближнему и самоотверженность выпускников поблагодарил лично Патриарх Кирилл.

- Отрадно, что одной из главных задач этого учебного заведения является не только подготовка квалифицированных медицинских работников среднего звена, но и их духовное и нравственное воспитание, в основе которого лежат принципы милосердия и любви к ближним. Умение сострадать и сопереживать, стремление облегчить и телесную, и душевную боль другого человека, найти для него слова ободрения и утешения - важнейшая составляющая вашего служения.

Работа в пандемию: сестры милосердия и добровольцы Службы паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным "Милосердие". Фото предоставлено службой «Милосердие».

В этом году в связи с распространением губительного поветрия огромная физическая и психологическая нагрузка легла как на плечи врачей, медсестер и медбратьев, так и на студентов медицинских учебных заведений. Многим из вас уже довелось применить полученные знания на практике, трудиться в тяжелейших условиях, на передовой, подвергая опасности здоровье и даже жизнь, - отметил в своем послании предстоятель РПЦ.

МОШЕННИКИ НЕ ПРОЙДУТ

К сожалению, помимо коронавирусного вызова и сопутствующего экономического кризиса церковным службам пришлось столкнуться и с мошенниками. В самых разных формах. На горячую линию службы "Милосердие" звонили не нуждавшиеся в помощи здоровые взрослые люди, пытаясь представляться разными именами, попадались и недобросовестные поставщики средств индивидуальной защиты. Пришлось научиться задавать наводящие вопросы, отличать подделки СИЗ и не закупать защитные костюмы, респираторы и антисептики без должной степени защиты.

- Мы прошли через наводнения и пожары, пережили не один кризис и потерю благотворителей, казалось бы, видели самые разные социальные ситуации. Но период самоизоляции оказался совершенно особым: сотрудникам пришлось принимать неординарные решения и на лету осваивать принципиально новые навыки, - подчеркивает руководитель отдела благотворительных программ службы "Милосердие" Анна Белавина. - Прежде чем оплатить счет на покупку СИЗ, мы сами ездили на склады, часто за город, в глушь. Неизвестно было, чем все кончится, будут ли соблюдены договоренности, да и на месте часто было просто страшно. Мы делали все, чтобы сохранить здоровье сотрудников, волонтеров и подопечных.

КАК ПОМОЧЬ

В связи с пандемией в Церковь приходит все больше людей за помощью. Епархии передают им продукты - это самая главная нужда сейчас. Но средств не хватает. На сайте Милосердие.ру открыт сбор средств на покупку продуктов и предметов первой необходимости для людей в состоянии крайней нужды. Чтобы поддержать сбор, можно отправить sms-сообщение на короткий номер 3443 со словом Еда и суммой пожертвования. Например, Еда 300. Или можно отправить пожертвование с помощью банковской карточки на специальной странице eda.help

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Самые нуждающиеся получают продукты, по возможности средства гигиены и бытовой химии. Речь об одном разе в месяц.

Продуктовая помощь в Москве оказывается единоразово при предоставлении паспорта. Для постоянного получения помощи необходимо предоставить: документы, удостоверяющие личность; документы, подтверждающие социальный статус (справка об инвалидности, пенсионное свидетельство, удостоверение многодетных и пр.); документы, подтверждающие тяжелое материальное положение (справки о доходах, кредитные договора, договора аренды жилья и пр.); данные о месте проживания и телефон. Принимая во внимание, что оформление получения положенных людям с инвалидностью (вне зависимости от дохода) средств ухода и реабилитации от государства занимает время, технические средства реабилитации (ТСР) предоставляются во временное пользование (в прокат).

К рассмотрению принимаются просьбы о помощи от следующих категорий граждан:

- одинокие люди старше 65 лет;

- люди с инвалидностью (вне зависимости от возраста);

- семьи, в которых есть люди с инвалидностью;

- семьи с детьми с инвалидностью;

- матери-одиночки с детьми до 18 лет;

- малоимущие многодетные семьи;

- люди, испытывающие временные трудности в связи с потерей работы;

- находящиеся на обязательном карантине (доставка продуктов, оплаченных обратившимся за помощью).

Принимая решение об оказании помощи, московская православная служба "Милосердие" принимает во внимание средний прожиточный минимум по Москве в расчете на душу населения — 16 843 руб. (определен постановлением Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 220-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2019 г.»).

По всей стране Церковь развернула еще до пандемии 209 центров гуманитарной помощи: там бесплатно можно получить продукты, средства гигиены и вещи. Также работают более 90 церковных приютов для бездомных, более 450 церковных благотворительных столовых, 75 приютов для женщин в кризисной ситуации. Также по всей стране действуют сестричества милосердия.

Контакты церковных проектов представлены на сайте https://cerkpom.miloserdie.ru/