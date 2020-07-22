Центр столицы очистят от грузовиков

Новые правила проезда грузовиков с 1 августа введут еще в трех округах - Центральном, Западном и Северо-Западном, сообщает сайт мэра Москвы mos.ru. Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД.

Это значит, что автомобилям массой более 2,5 тонны разрешено передвигаться строго по определенным улицам.

Такие правила уже действуют в шести административных округах: ВАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировал ситуацию в районах этих округов. Там:

сократилось количество аварий с участием грузового транспорта,

в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище,

снизилась загруженность дорог.

КСТАТИ

Большегрузному транспорту разрешено въезжать в районы жилой застройки для:

обслуживания магазинов,

обеспечения работы служб доставки.

Для водителей

Перечень улиц, которые вошли в зону грузового каркаса, опубликован на сайтах transport.mos.ru/gk и gucodd.ru/.

Игорь ПЕТРОВ