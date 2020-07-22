2020-07-22T18:15:08+03:00
Лесные пожары

Жители России объединяются для борьбы с лесными пожарами

Волонтёры помогают справиться с бедой
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Если у волонтера есть профессиональная подготовка, он может участвовать и в самом процессе тушения.Если у волонтера есть профессиональная подготовка, он может участвовать и в самом процессе тушения.
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По всей стране на борьбу с лесными пожарами выходят обычные жители. Многие не хотят сидеть сложа руки, когда природа в беде. Люди активно проявляют свою гражданскую позицию. Об этом сегодня говорят эксперты, комментируя масштабный отклик жителей регионов на лесопожарную ситуацию. Напомним, всего в стране по состоянию на 22 июля тушат 18,5 тысяч гектаров леса. Их спасают около 4 тысяч человек - как профессионалы, так и добровольцы.

К примеру, в Башкирии пожары в гористой местности Белорецкого района тушила группа спортсменов и жителей. При этом один из местных предпринимателей выделил для сотрудников МЧС базу отдыха и питание. Ранее сообщалось и о других подобных случаях. В частности, бизнесмен из Баймакского района обещал оплатить бензин всем, кто приедет тушить пожар в заповеднике.

Волонтёры обычно патрулируют дороги для ограничения проезда в зону пожара, создают вокруг населенных пунктов защитные минерализованные полосы, помогают в эвакуации людей. А те, у кого есть профессиональная подготовка, могут участвовать и в самом тушении.

В Югре МЧС и «Авиалесоохрана» уже планируют обучение добровольцев. Из-за сложной пожароопасной обстановки для помощи пожарным создаются волонтерские отряды. В ведомствах разрабатывается их логистика, обсуждается вопрос обязательного страхования и питания. Сегодня площадь пожаров в Югре сокращается. Но региональные власти не расслабляются, ведь в такой ситуации важно работать на опережение. От прогнозов о том, когда удастся полностью справиться со стихией, специалисты воздерживаются.

Эксперты позитивно оценивают подобные инициативы. По их мнению, волонтёры становятся важной составляющей решения проблемы.

«Только совместными усилиями мы можем победить эту беду – пожары, которые уничтожают основную ценность российской природы, - уверен Элмурод Расулмухамедов, первый зампредседателя ЦС Всероссийского общества охраны природы. - Начиная от сознательного личного отношения, через профилактику, через техническое оснащение систем мониторинга и тушения, включая и восстановительные высадки лесов, мы должны построить эту систему».

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