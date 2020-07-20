«Маша попросила снять ее в стиле «ню»: Максакова позировала фотографу полностью обнаженной

На этой неделе у Марии Максаковой день рождения. Оперной певице исполнится 43 года, а подарок она себе уже сделала - сочинила и записала песню «Пандемия любви». Народ в социальных сетях уже оценил творчество Максаковой. Вот парочка самых частых откликов: «ВИА Гра какая-то – песня в их стиле», «Маша, сочинительство это не ваше – пойте оперные арии», «В красивом теле красивый голос!». Главное «Пандемию любви» смотреть, а не слушать. Максакова запремьерила песню (на YouTube и в инстаграме) с провокационным фоторядом: проиллюстрировала видео к треку снимками самой себя полностью обнаженной. Все в попсовом стиле – и песня, и сопровождение. Ну а как еще привлечь внимание?

Народ откровенные фото оценил – обсуждают чаще именно их, а не музыку. Все обратили внимание на точеную фигурку Марии Максаковой в кадре. Оперная певица делится в инстаграме снимками в купальнике (загорает у бассейна в Киеве, где теперь живет) - она в отличной форме. Но все же не так стройна, как на «горячих» снимках. Фотошоп? Оказалось, что нет, просто снимки обнаженной Максаковой были сделаны, когда певица еще жила в Москве. Все эти годы она хранила фотосессию, и вот не постеснялась удивить народ.

mariamaksakova Моя абсолютная премьера! Первая песня собственного сочинения! Спасибо, Сергеи Жоров, Александр Матиенко и Major Music! Фото - Владимир Широков

В разговоре с kp.ru один из самых известных в Москве звездных фотографов Владимир Широков рассказал, как делал эту фотосессию с Максаковой.

- Поклонники Максаковой не сразу поняли, что фотосессия не свежая. Как смогли скрыть такое?

- Мы давно дружим с Машей, много работали вместе. Однажды она попросила снять ее «ню». Это не мой жанр. Но Маша меня очень попросила и была в такой прекрасной форме… Как, впрочем, и сейчас. Мы сделали большую фотосессию в студии – снимали много образов, в том числе для плакатов, она там была в одежде. А в финале сделали кадры легкие, нежные, неодетые.

- В какой период были сделаны снимки, судя по прическе это, когда Максакова пробовала строить политическую карьеру?

- Мне кажется это был момент ее депутатства. Но мы делали это для личного архива, Маша очень просила это нигде не публиковать. Я передал все кадры ей. Она выдержала почти десять лет – может быть чуть меньше: лет семь… И вот вы их увидели!

Мария и сейчас не стесняется публиковать фото в купальнике, демонстрирует результат похудения и готовится снимать полноценный клип на свою «Пандемию любви». Остается только догадываться повторит ли она эксперимент в стиле «ню», спустя семь лет. Стоит отметить, что Максакова не собирается останавливаться – она пишет новые песни. Так что пока у артистки из-за пандемии стоит работа на оперных сценах, она не исключает возможности записать попсовый альбом.

Мария и сейчас демонстрирует отличную фигуру, обещает скоро снять клип на свою «Пандемию любви».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Москве Максакова была последний раз в октябре 2019-го – она продолжает судиться из-за нескольких столичных квартир. Мария приезжала всего на несколько дней и вернулась в Киев, куда сбежала больше трех лет назад. На Украине она сейчас приглашенная артистка в Харьковском театре оперы и балета. А полгода назад Максакова выступила в Нью-Йорке на сцене Карнеги-холла – это стало результатом успешного участия певицы в оперном конкурсе. Кроме того, по итогам конкурса Максакова подписала трехлетний контракт с престижным американским агентством, и это открыло для нее возможность выступать в ведущих театрах мира. Так что после пандемии Максакова сможет неплохо зарабатывать, хотя лучше бы ее новые работодатели не слушали «Пандемию любви».

Первый куплет и припев песни «Пандемия любви». Слова Марии Максаковой.

Я стану руслом твоей реки

Лезвием губ из клетки мечту мою позови

И стены падут однажды

Снова тебя коснусь

И дни промелькнут

Но только где же мои мечты

Без двух минут

Пандемия любви, пандемия любви

Тайный покров сорви пандемия любви…