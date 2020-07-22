Секта "Призыва-нет"

В России работают целые сети юридических фирм, которые предлагают "отмазать" от армии. Появились они не сегодня и не вчера. Но во всей красе показали себя во время пандемии коронавируса, когда военные комиссариаты страны перешли на удаленную работу с призывниками. Вот тут-то и выяснилось, что виртуальном мире такие консультанты, как сорняки, успели забить чуть ли не каждый миллиметр пространства.

«СТРИГИ ЗЕЛЕНЬ» И «ПУГАЕТ СОБЧАК»

Достаточно набрать в поисковой строке "призыв", как сразу увидите рекламу этих фирм. Следом, как из помойного ведра на вас обрушится поток информации о дедовщине и коронавирусе в армии. И тут же истории счастливых обладателей военных билетов, которые якобы избежали армии. Методика стара как мир: с одной стороны, запугивают военной службой, а с другой – рассказывают, как легко найти у себя болезнь, чтобы не идти служить срочную службу.

В сети можно легко найти откровения одного из основателей адвокатской компании, которая 2 раза в год зарабатывает на призывниках сотни миллионов рублей. Председатель коллегии адвокатов "Призывник" Аркадий Чаплыгин пишет, что работал в 90-х годах в Санкт-Петербурге, где защищал отца одной нынешней известной телеведущей. В 1996 году Анатолий Собчак создал и возглавил Балтийскую коллегию адвокатов, которая до самой смерти защищала его в судах от обвинений во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Затем команда переключилась на питерских призывников. Конкурентов тогда не было, и за десятилетку они быстро развили сеть своих фирмочек по всей стране.

Сейчас на этом рынке уже несколько игроков, которые открывают новые приемные для призывников по франшизе, как Макдональдсы.

Вот такой призыв опубликован для желающих открыть свою приемную на главном сайте "Призыва-нет": "Стриги зелень: помоги призывникам дать отпор военкомату и отстоять свое законное право на военный билет. Как? Работай по франшизе ВВК. Получи отлаженный бизнес и подробные инструкции. Мы все разжевали и описали, что нужно делать в первый день, неделю, месяц и год. Мы пахали как лошади, чтобы передать бесценные знания, накопленные годами".

Вот так призывают заработать на призыве

Как лошади? М-да. Кстати, дочь покойного Собчака - Ксения - похоже, не потеряла связи со старыми знакомыми отца. Тема «Призыву - нет» для неё едва ли не одна из главных. В бытность кандидатом на президентский пост она обещала вообще отменить призыв в армию, а сегодня Ксения Собчак регулярно запугивает в своих соцсетях призывников и их родителей армейскими ужасами. Словно обеспечивает бесперебойный поток клиентуры для офисов «избавителей от призыва».

В такие офисы стараются подбирать начинающих врачей и психологов, которые гарантированно сумеют убедить клиента. А вот «врачей с опытом работы в военкоматах», как звучит в рекламе, на самом деле не наблюдается.

КРЕДИТЫ И РАССРОЧКИ

Обратившимся за освобождением от службы в армии призывникам предлагают подписать договор о возмездном оказании юридических услуг с неким обществом с ограниченной ответственностью "Медицинско-правовая компания" на 23 000 рублей. Но аппетиты юристов растут буквально на глазах.

"Стоимость наших услуг по законному освобождению от службы в армии всего 79000 рублей с возможностью оплаты в рассрочку. Если есть уже повестка на отправку в войска, стоимость будет 99 000 с возможностью рассрочки", - пишут мне в следующем сообщении.

В договоре указывается, что он автоматически пролонгируется каждый год, а деньги вернут, если клиента все же призовут в армию. Живо представляю себя в отдаленном гарнизоне, в наряде пишущего жалобу на компанию юристов. С такими судиться - себе дороже.

На сайте "Призыва-нет" множество откликов, которые за призывников пишут их родители.

"Отвратительная контора.. Никакой помощи мы не получили, сплошное жульничество. Равно как и "законные способы" получения военного билета. Работают у них хорошие психологи, которые обрабатывают "жертву" в течении часа и рассказывают о чудесном "Аркадии Алексеевиче, т.к. если бы клиенты сразу видели адвоката Чаплыгина - ни одного клиента там не было бы. После общения с психологом дают подписать соглашение, ничего не объясняя и бумажку, приложение к соглашению, якобы инструкцию. Потом прибегает г. Чаплыгин, пару минут невнятно рассказывает об ужасах работы военкоматов и, о чудо: вы должны его конторе почти 50 000. В итоге я заплатила за ребенка 115 000 рублей. Не получили взамен ничего, кроме бесполезных дорогостоящих обследований и липовой справки от доктора, который с ними сотрудничает. В военкомате эту справку не приняли. Деньги г. Чаплыгин возвращать отказывается. Не попадайтесь на фейковые отзывы. Не ведитесь на обещания. Я показала соглашение с г. Чаплыгиным адвокату, вердикт: не рекомендует никому обращаться к данному адвокату", - пишет в своем комментарии на работу "Призыва-нет" Елена Максимова.

При этом все положительные отклики написаны будто под копирку. В руках счастливых авторов военные билеты.

Отзыв клиента "Призыву нет"

- История похожа на мошенников, которые якобы договариваются с педагогами в институте о хороших оценках: собрал деньги и жди результатов зачета. Тем, кто не смог сдать - деньги можно вернуть, - делится один из пострадавших по имени Вадим. - Возможно они кому-то помогают, но не в моем случае. Получил кучу советов, в итоге уже два года тянут деньги. Не могу ни на работу устроиться, ни заграничный паспорт сделать. И так до 27 лет жить?

А тут еще выяснилось, что персональные данные, которые получают юристы "Призыва- нет", оказываются в открытом доступе! Вся внутренняя переписка с клиентами, сканы их паспортов, телефоны, домашние адреса, номера банковских карт, кредитные договоры, платежки и медицинские документы на призывников оказались слиты в интернет. Архивы на 60 ГБ нашли блогеры на страницах Pastebin. Там просто гора персональных данных призывников, которые обращались в "Призыва-нет" с 2015 по 2020 год. Там же оказался список на почти 400 менеджеров "Призыва-нет" с их данными.

Весь этот массив информации, очевидно, был продан и появился уже на сайтах, которые торгуют персональной информацией. Заинтересовались базой, где прослеживается достоверная финансовая отчетность, и правоохранительные органы.

Это больше похоже на сетевой маркетинг, а не на юридическую помощь

"ПОЛЕ ЧУДЕС"

- Это все больше напоминает секту, где тебя готовы окружить вниманием и даже заплатить премию если приведешь друзей. По 2000 тысячи рублей за каждого - деньги не малые. Юноша попадает на "Поле Чудес", где кот Базилио и лиса Алиса показывают ему на ямку, где надо закопать свои золотые монеты. Никто не знает, вырастет или не вырастет из них золотое дерево. Но у Буратино хотя бы нашлись друзья, которые ему помогли, - смеется Николай, который проработал более 20 лет оперативником в Центральном округе столицы.

- А уголовные дела по подобным фактам возбуждались?

- А как же? Сначала "Комитет солдатских матерей" мутил эти воды, потом к ним подключились различные коммерческие институты. Они выдавали школьникам справки о том, что они поступили в ВУЗ после заключения платного договора, еще до официального приказа о зачислении. Теперь появились подобные юридические фирмы и общественные организации. Они работают по шаблонам, которые позволяют втянуть в "оборот" большое число пацанов и доить их до 27 лет. Суды высосут из карманов их родителей десятки тысяч рублей. Ведь на черном рынке стоимость гарантированного уклонения от армии составляет порядка 5 тысяч долларов. Именно столько нужно сегодня, чтобы подкупить врачей в поликлинике, членов врачебной комиссии, которые делают направления и заполучить поддержку какого-нибудь сотрудника военного комиссариата. Вам же предлагают заплатить всего 99 тысяч рублей! Так это получается почти даром. Но скорее, это плата за один год. А следующий может оказаться дороже. Опять будете брать в кредит?

- Какие еще минусы?

- Пока не решен вопрос со службой в армии будет затруднительно учиться или устроиться на легальную работу, получить заграничный паспорт. Из 10 призывников "Призыва-нет" в реальности отмазывают одного или двух. Остальных могут мурыжить отсрочками, которых добиваются через суд. Но проходит время и все эти 8 человек идут служить в армию.

- А тем, кто отмазался, дают группу?

- Как правило, они получают категории, по которым годны к службе только в военное время. Конечно, юристы стремятся добиться, чтобы их клиенты получили именно эту категорию. Но если медики в военном комиссариате поймут, что болячки выдуманные могут не спорить, а дать категорию, которая не позволяет служить даже во время войны. С таким военным билетом откосивший от армии призывник не сможет даже охранником на стройку устроиться.

- Серьезно?

Вот помните, как у Пиноккио нос вытягивался, когда он врал? Таких сразу замечают в военных комиссариатах. И запоминают надолго. Знаете, почему? Потому, что они прибегают после 27 лет в поликлиники, военкоматы и умоляют снять уже ненужный диагноз. Говорят, что хотят стать полицейскими, спасателями, моряками дальнего плавания. Но изменить заключение военно-врачебной комиссии уже невозможно. Для многих юношей это становится откровением. Только представьте их состояние: они сами подписывали доверенности на имя юристов, заплатили им за то, чтобы получить такой диагноз! А дальше проклятия в адрес родителей, конфликты в семье. Попытка найти виновного, стрессы, алкоголь…

- Неужели так строго?

- Ни одна кадровая служба сегодня не пожелает принимать больного сотрудника. Закрыть глаза на ограничения по здоровью, принять такого на работу, значит в последствии подтвердить, что он получил заболевание в ходе работы. Такому придется компенсировать лечение, отправлять в отпуска по необходимости, мириться с частыми прогулами. Везде сейчас даже государственные предприятия стали считать деньги и приглашают на вакансии ребят, которые только демобилизовались из армии, а значит абсолютно здоровы.

- Что можно посоветовать призывникам?

- Да не стоит платить за подобные услуги и обращаться в подобные организации. Ведь есть и такие места, где призывникам предлагают получить условную судимость, стать свидетелем по уголовному делу и даже усыновить ребенка беременной женщины. Поэтому, если есть жалобы на здоровье лучше смело говорить о них на медкомиссии. Вас бесплатно отправят на тщательное обследование в госпиталь, где проверят на всевозможные заболевания. От желающих служить в армии в военкоматах сегодня отбоя нет. Случается, что предлагают врачам взятки, чтобы они закрыли глаза на явные врожденные заболевания. Но никто не заинтересован брать на службу больного, чтобы его потом лечить или комиссовать. И главное, о чем забывают призывники: любой обман рано или поздно выявляется. И тогда можно стать обвиняемым по уголовному делу об уклонении от воинской службы. Тут одними юристами не отделаешься - вместо одного года службы грозит уже два года тюрьмы. Понадобятся адвокаты, и опять - не бесплатные. Но это уже совсем другая история…