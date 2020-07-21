Павел Прилучный тратит на Мирославу Карпович миллионы

Крымские каникулы звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного обернулись нешуточным скандалом: на курорт, где 32-летний актер отдыхал с детьми, внезапно прилетела его новая пассия - 34-летняя актриса Мирослава Карпович. «Павел только недавно развелся с женой Агатой Муцениеце и уже знакомит сына и дочку с любовницей! Это же такой удар по их психике», - негодовали поклонники в соцсетях.

Масла в огонь добавили папарацционные снимки, на которых Мирослава мило играет с 4-летней Мией и 7-летним Тимофеем. Говорят, эти фото появились в СМИ не без помощи окружения Карпович. Мол, Мирослава известна только по сериалу «Папины дочки», и интрижка с таким топовым актером для нее - отличный пиар.

Разбила семью

- Когда Паша и Агата обговаривали поездку в Крым, Прилучный предложил поехать им вместе, - рассказала «КП» соседка Муцениеце. - Он планировал снять два дома - себе и Агате с детьми, чтобы всем было комфортно. Жить они собирались по отдельности, но время проводить вместе. У Агаты были съемки, поэтому Павел и дети улетели в Крым первыми. Она хотела присоединиться к ним позже. А потом Агата узнала, что к Павлу в Крым прилетела Карпович и планы у него поменялись… На тот момент развод Агаты и Павла еще не вступил в законную силу, они могли помириться и оспорить его, все-таки у них двое маленьких детей. И, зная это, Карпович сделала все, чтобы супруги не воссоединились. Поэтому она и прилетела к любовнику.

Павел Прилучный увез сына Тимофея и дочь Мию на отдых в Крым, куда к нему внезапно нагрянула новая возлюбленная Мирослава Карпович.Фото: Instagram.com

В Крыму Прилучный арендовал шикарный дом на побережье и заплатил немалые деньги за отдых с Карпович. Друзья звездной пары заверили «КП»: актер уже не в первый раз растрачивает семейный бюджет на Мирославу.

- Карпович появилась в жизни Павла больше года назад. У него с Агатой на тот момент уже начались ссоры, поскольку жена жестко пресекала его тягу к выпивке, - рассказали «КП» коллеги Прилучного. - И тогда Паша приложил руку к тому, чтобы Агату убрали из спектаклей, в которых они играли вместе, - «Косметика врага» и «Авантюристы». На ее место приняли Карпович, и она сразу взяла Прилучного в оборот. С появлением Мирославы обстановка в доме Прилучных накалилась. Ну представьте, каково жене находить в квартире вещи любовницы мужа. То майку, то еще что-то. Помощники Агаты по дому рассказывали, что порой чуть ли не иголки и соломенные фигурки она у себя в кровати находила. Все это совпало с шутками Карпович в соцсетях: мол, у нее в роду были колдуны и при желании она кого хочешь приворожит.

После сериала «Папины дочки» Мирослава нигде особо не снималась.Фото: Instagram.com

Перебивалась небольшими заработками

После крымских каникул Карпович перевезла вещи в загородный дом Прилучного, где он еще совсем недавно жил с Агатой и детьми.

- У Мирославы сейчас нет собственного жилья. В прошлом году она продала свою квартиру в Красногорске всего за 1 миллион 800 тысяч рублей, - поведали «КП» люди из киношной тусовки. - Не исключено, что она отдала квартиру за долги, если получила за жилье такую небольшую сумму.

Мирослава пока актриса одной роли. После успеха в «Папиных дочках» нигде особо не снималась, только время от времени играла спектакли в Театре Луны и в антрепризе с Прилучным. Иногда подрабатывала озвучанием мультиков. Но это все небольшие и нерегулярные гонорары - в пределах 16 - 20 тысяч за спектакль и озвучку. По словам знакомых, чистого заработка у актрисы в месяц выходит около 70 тысяч рублей. С появлением в ее жизни Прилучного все изменилось. Уже в апреле Карпович похвасталась подругам, что на ее банковский счет упал чуть ли не миллион рублей. Правда, имя щедрого поклонника она тогда не уточнила.

По рассказам окружения Павла, видимо, чтобы впечатлить любовницу, он внезапно снял со своих счетов большую сумму - несколько миллионов из средств, которые они с Агатой откладывали. Говорят, актер решил инвестировать семейные накопления в какие-то бизнес-проекты.

- Это были деньги, отложенные на погашение кредита за дом, - поделился с «Комсомолкой» друг Прилучного. - И сейчас, насколько я знаю, за дом Павел почему -то не платит… Мы уже переживаем, как бы Паша не попал в сомнительную компанию и не остался без крыши над головой. Тревожный звоночек то, что он уже хочет продать дом. Да, Прилучный востребованный актер, но сейчас он, как многие киношники, сидит без работы, съемок из-за посткарантинного кризиса пока нет. Четвертую часть «Мажора» планировали снимать в августе, но сейчас съемки отложили до февраля следующего года. Карпович даром времени не теряет. На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало! Паша уже отдал ей новенький джип Range Rover, который дарил Агате, а потом забрал после ссоры. Соседи Прилучных видели, что на этой машине уже катается Мирослава.

По словам коллег Карпович, она твердо намерена женить на себе Прилучного. И уже уговорила Павла появиться вместе 30 июля на премьере его нового фильма «Телохранители».

Агата Муцениеце подала на развод с мужем в феврале этого года.Фото: Instagram.com

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТОВ

Психолог Сергей ЛАНГ: Знакомить детей с любовницей еще рано

Психолог Сергей Ланг в разговоре с «КП» отметил: Павел слишком рано познакомил Карпович со своими детьми. Сын и дочь артиста еще малы, совместный отдых мог травмировать их.

- Такие вещи надо делать постепенно, а не ставя детей перед фактом, - считает психолог.

- По моей практике дети, попадая в обстоятельства, при которых они вынуждены общаться или совместно проживать с новым партнером одного из родителей, испытывают огромный стресс, - рассказала «КП» адвокат Прилучных Жанна Маргулис. - Последствием такого стресса обычно становится страх. Дети боятся сказать, что они на самом деле чувствуют по отношению к новому партнеру родителя. Здесь есть только один вопрос: счастливы ли дети или это только иллюзия, навязанная взрослыми?

СПРАВКА КП

Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», где были заняты в главных ролях. На съемочной площадке и начался их роман. В 2011 году артисты поженились, через два года у них родился сын Тимофей, а в 2016 году - дочь Мия. Слухи о разводе появились еще в прошлом году, когда, по данным полицейских сводок, Агате пришлось вызвать полицию из-за дебоша подвыпившего мужа. Но официальный развод был оформлен только в феврале этого года. Агата с детьми переехала в московскую квартиру, а Павел остался в загородном доме.