2020-07-20T22:27:16+03:00
Спорт

Поездка в Казань для "Спартака" - шанс для победы на финише сезона над Слуцким

Послезавтра "красно-белые" завершат многострадальный сезон матчем 30 тура
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" завершит сезон в Казани."Спартак" завершит сезон в Казани.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Перед началом сезона мало кто мог предположить что эти два клуба, довольно мощно начинавшие чемпионат, будут биться за места в конце первого десятка. "Спартак" провалил сезон, лишившись права участия в матчах еврокубков после поражения в полуфинале Кубка России от питерского "Зенита".

Казанский "Рубин" под началом Леонида Слуцкого не смог по ходу сезона показать хорошей игры. И как итог - 10-е место при 35 очках после 29 игр. Всего один балл отставания от "красно-белых" дает главную интригу этой встрече.

Тот, кто выиграет матч в Казани, сможет по итогам сезона подняться на 7 или 8 место. Чем существенно улучшит послевкусие от всего чемпионата. Так что главная мотивация двух клубов в этой игре - подняться повыше от десятого места в Премьер-Лиге. Не самая лучшая как для казанского "Рубина", так и для "Спартака".

Все мысли двух клубов теперь будут о следующем сезоне, когда можно будет начать все с нуля. А пока что же на повестке дня - игра 30 тура.

И букмекеры уверены в силах "Спартака". После разгрома "Ахмата" в прошлом туре и поражения в Санкт-Петербурге команда Доменико Тедеско будет уязвлена. А победа над "Рубином" позволит уйти в отпуск в хорошем расположении духа.

Прогноз на матч Рубин - Спартак 20 июля 2020: победа "Спартака" с разницей в два гола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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