Священник рассказал, зачем нужно было исследовать останки царской семьи спустя сто лет

Похоже, в одной из главных загадок русской истории скоро поставят точку. Эксперты сообщают: мы доказали причастность «екатеринбургских останков» к расстрелянной в Ипатьевском доме семье Николая Второго.

— Было проанализировано более двух тысяч исторических источников — и письменных, и фотографических, и даже аудиозаписей. Из более чем 15 российских и зарубежных архивов был собран очень большой комплекс документов, — сказал РИА-Новости кандидат исторических наук Евгений Пчелов. Он принимал участие в исследованиях.

Церковь с экспертизой ознакомилась. Но признавать результаты не спешит. Ведь РПЦ ведёт собственное расследование убийства царской семьи.

Ипатьевский дом в Екатеринбурге, где была расстреляна семья Николая iiФото: EAST NEWS

— Церкви известно о результатах экспертизы, мы непосредственно работаем с учеными, участвующими в ней. Проводится и своя собственная экспертиза. Для Церкви последнее слово в вопросе признания подлинности екатеринбургских останков остается за Архиерейским собором, — поделился с журналистами секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы останков, найденных под Екатеринбургом, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Распутывать обстоятельства убийства Романовых Следственный комитет продолжил в 2015 году. Эксперты провели эксгумацию останков, захороненных в Петербурге. Их следователи и называют останками царской семьи.

Место расстрелаФото: EAST NEWS

— Отсутствие останков царственных страстотерпцев вызывало вопросы у церкви, — рассказал «КП» священник Иоанн Тераудс. — Поэтому было проводится полноценное расследование - чтобы убедиться в их подлинности. Дело в том, что, приходя в церковь, мы хотим видеть именно правду: настоящие, подлинные мощи тех или иных святых. Тут принципиальное дело.

Наличие мощей - необязательная составляющая. Например, на Афоне, когда хоронят монахов, то наоборот: их быстрое истление является признаком того, что люди вели святой образ жизни и не были привязаны к мирскому.

На месте захоронения царской семьи установлен памятный крест.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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