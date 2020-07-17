Следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

17 Июль 2020 2020-07-17T04:17:55+03:00

С начала возобновления расследования по делу о расстреле семьи Романовых проведено 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов

Изменить размер текста: A A

С начала возобновления расследования по делу о расстреле царской семьи Романовых Следственный комитет России провел 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов, с помощью которых были опровергнуты некоторые версии.

В частности, – о том, что тела убитых в ночь с 17 на 18 июля 1918 года членов монаршей семьи могли растворить в кислоте или сжечь. Об этом накануне 102-й годовщины расстрела Романовых рассказала в интервью газете «Известия» старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Марина Молодцова.

«Следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», - сказала она.

Марина Молодцова напомнила, что такие предположения ранее высказывались многими исследователями, публиковались в научно-популярной литературе и журналах.

«Однако было установлено, что нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения», - уточнила следователь.

Она отметила, что проверяются все версии о подробностях расстрела царской семьи, основанные на архивных данных, и рассказала о еще одном следственном эксперименте.

В помещении такого же размера, как в подвале Ипатьевского дома, полностью воспроизвели обстановку и обстоятельства расстрела Николая II с родными и близкими. Этот эксперимент, как сказала Марина Молодцова, помог доказать, что в такой маленькой комнате действительно могли поместиться и одиннадцать жертв, и участники расстрела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ессентуках нашли удивительные фото царской семьи Николая II, спрятанные казаком

Удивительная находка потрясла строителей в усадьбе Ессентуков. В здании потекла крыша, и разместившийся там отдел №26 Управления Федерального казначейства по Ставрополью попросил ее починить. Когда кровлю стали разбирать, за балкой работники нашли заплесневелый и подгнивший по краям конверт. Открыли. А там оригинальные фото царской семьи и императора Николая II с офицерами (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU