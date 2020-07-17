2020-07-17T04:17:55+03:00
Общество

Следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

С начала возобновления расследования по делу о расстреле семьи Романовых проведено 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Царская семья за чаепитиемЦарская семья за чаепитиемФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

С начала возобновления расследования по делу о расстреле царской семьи Романовых Следственный комитет России провел 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов, с помощью которых были опровергнуты некоторые версии.

В частности, – о том, что тела убитых в ночь с 17 на 18 июля 1918 года членов монаршей семьи могли растворить в кислоте или сжечь. Об этом накануне 102-й годовщины расстрела Романовых рассказала в интервью газете «Известия» старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Марина Молодцова.

«Следственный эксперимент опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня», - сказала она.

Марина Молодцова напомнила, что такие предположения ранее высказывались многими исследователями, публиковались в научно-популярной литературе и журналах.

«Однако было установлено, что нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения», - уточнила следователь.

Она отметила, что проверяются все версии о подробностях расстрела царской семьи, основанные на архивных данных, и рассказала о еще одном следственном эксперименте.

В помещении такого же размера, как в подвале Ипатьевского дома, полностью воспроизвели обстановку и обстоятельства расстрела Николая II с родными и близкими. Этот эксперимент, как сказала Марина Молодцова, помог доказать, что в такой маленькой комнате действительно могли поместиться и одиннадцать жертв, и участники расстрела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ессентуках нашли удивительные фото царской семьи Николая II, спрятанные казаком

Удивительная находка потрясла строителей в усадьбе Ессентуков. В здании потекла крыша, и разместившийся там отдел №26 Управления Федерального казначейства по Ставрополью попросил ее починить. Когда кровлю стали разбирать, за балкой работники нашли заплесневелый и подгнивший по краям конверт. Открыли. А там оригинальные фото царской семьи и императора Николая II с офицерами (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушков: Украинские политики без России жить не могут
В Минобороны России объяснили причины выхода США из Договора по открытому небу
С 1 августа газ для россиян подорожает на 3%
Следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Россия продолжает сокращать вложения в ценные бумаги США
Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп
В США спустя четыре дня потушили пожар на десантном корабле
Ватикан обнародовал свод правил, как реагировать на случаи педофилии среди священников
Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз
В Армении назвали угрозы Азербайджана ударить по АЭС «государственным терроризмом»
За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом
Белый дом: Трамп не бросит Twitter из-за взлома страниц знаменитостей
Футбольный клуб "Локомотив" обеспечил себе место в Лиге Чемпионов на сезон 2020/2021
Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 13,3 млн
Россия может завершить испытания вакцины от коронавируса быстрее других стран
Впустившего убийцу в детсад Нарьян-Мара охранника приговорили к 2,5 годам колонии
Глава РФПИ объяснил, почему России незачем «красть» британские разработки вакцин от коронавируса
"Локомотив" выиграл первый тайм матча 29 тура у ЦСКА 1:0 благодаря голу с пенальти после просмотра VAR
Новак рассказал о возможной стабилизации розничных цен на бензин
ООН отказалась комментировать обвинения России в «краже» вакцины от коронавируса
По программе льготной ипотеки под 6,5% уже выдано кредитов на 180 миллиардов
Цена на газ для населения вырастет с 1 августа
Байден попросил денег на избирательную кампанию после взлома аккаунт в Twitter
Facebook планирует запустить аналог китайского приложения TikTok
Снос памятника активистке Black Lives Matter в Бристоле засняли на видео