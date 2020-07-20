Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых

20 Июль 2020 2020-07-21T00:14:05+03:00

В ходе исследования специалисты проанализировали более двух тысяч исторических источников

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Проведенная в рамках расследования по делу о расстреле царской семьи Романовых историко-архивная экспертиза полностью подтвердила подлинность найденных под Екатеринбургом останков членов монаршей семьи. Об этом сообщил завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, который принимал участие в исследованиях.

Он рассказал, что специалисты проанализировали свыше двух тысяч исторических источников – «и письменных, и фотографических, и даже аудиозаписей» из более чем полутора десятков российских и зарубежных архивов, в том числе свидетельства участников убийства и сокрытия тел.

«Были найдены некоторые новые документы, некоторые документы — те, на которые не очень обращалось внимание предшественниками, — были заново проанализированы», - отметил ученый в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что идентификацией останков занимались генетики, причем генетическая экспертиза проводилась сразу в нескольких независимых друг от друга научных центрах.

Кроме того, по его словам, исследователям удалось восстановить достаточно полную картину происходившего как в дни перед убийством, так и сразу после него, историко-архивная экспертиза завершена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с 2015 года, когда возобновилось расследование расстрела семьи Романовых, Следственный комитет России провел 37 судебных экспертиз и следственных экспериментов, с помощью которых были опровергнуты некоторые версии. В частности, – о том, что тела убитых в ночь с 17 на 18 июля 1918 года членов царской семьи могли растворить в кислоте или сжечь.

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ИСТОЧНИК KP.RU