В Москве обокрали актрису одного из худших российских фильмов в истории

В полицию обратилась 30-летняя актриса театра «Школа драматического искусства» Алиса Рыжова. Девушка сообщила оперативникам, что стала жертвой телефонных мошенников, которые похитили с ее карты крупную сумму денег. Артистка рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина. Звонивший представился сотрудником одного из крупных банков, где у Алисы открыт счет. В ходе разговора мужчина сообщил, что неизвестные пытаются украсть деньги с карты девушки и для сохранности накоплений ей нужно продиктовать данные карты.

«Актриса не заподозрила обмана и продиктовала неизвестному все персональные данные своей банковской карты. После этого с ее счета произошло списание 104 000 рублей», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного, который обманул артистку и украл деньги с ее банковского счета.

Алиса Рыжова - работает актрисой в театре «Школа драматического искусства» с 2013 года. Помимо театральных ролей, девушка снимается в сериалах и кино.

Примечательный факт - Алиса Рыжова исполнила одну из ролей в фильме «Сокровища О.К.», который считается одним из худших российских фильмов со зрительским рейтингом 2.8 балла из 10 по версии КиноПоиск и 2.60 балла по рейтингу IMDb. В этом фильме также снялись такие актеры, как Гоша Куценко, Мария Кожевникова и Алексей Воробьев. В своих рецензиях кинокритики в большинстве своем высказывались негативно о картине:

- Калейдоскоп бреда, оружие по уничтожению здравого смысла. Концентрация откровенного идиотизма была настолько велика, что будь у меня дозиметр, его бы разорвало от потока излучения, исходящего с экрана, - написал в своей рецензии критик Антон Широких.