Захватчик заложников в Луцке: «С праздником антисистемы!»

Несколько коротких очередей, крики на улице и разбегающиеся в стороны люди. На Театральной площади украинского Луцка – одинокий автобус с двумя прострелянными окнами. Внутри – около 20 пассажиров и один, судя по всему, не очень здоровый умом захватчик. При этом полиция утверждает, что у него есть оружие и взрывчатка. В центр города стягивается военная техника, по крышам разбегаются снайперы спецназа. Вся страна застыла в тревожном ожидании. «Сепары из Донецка?» «Поехавшие кукухой ветераны АТО?» «Неудачные шутники в алкогольном делирии?»

21 июля в Луцке был захвачен автобус с пассажирамиФото: REUTERS

«С днем антисистемы! Не обманывайте себя. Празднуйте правду!» - вдруг появляется в Сети видео террориста, называющего себя «Максимом Плохим». Он позирует в черном берете с автоматом АКСУ на коленях. Возможно, именно из него он стрелял в автобусе во время его захвата.

Максим Плохой, захвативший заложников в Луцке, прямо сейчас пишет в Twitter. Например, он требует, чтобы первые лица Украины записали видеобращения, признав себя «террористами в законе».

Так предположительно выглядит террорист из украинского Луцка.

Судя по содержанию соцсетей, парень левых или анархистских взглядов. Утверждает, что написал книгу «Философия преступника» (504 страницы графомании о криминальных похождениях автора). Беглый анализ постов в его аккаунтах дает серьезные основания сомневаться в его душевном равновесии. Пока «Плохой» сидит в автобусе, он успевает писать в Твиттер и Телеграм: «Ау, журналисты», - взывает «Максим» к СМИ, публикуя свои требования.

«Государство всегда было и есть первый террорист. Со мной много-много людей, автоматическое оружие, гранаты, две бомбы, третья – в людном месте города. Все взорвутся, если не будет следующего: главы судов (КСУ, ВС), высшей рады правосудия, генпрокурор, мин. юстиции, директор криминально-исполнительной службы, премьер, глава Верховной Рады, министр обороны, глава СБУ, главы церквей Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Ахмед Тамим, протестантской, римокат., также Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук, - все выкладывают в соцсети на свои страницы и в Ютуб видеообращение с текстом: «Я, ФИО, должность, я – террорист в законе». Президент Зеленский публикует видеообращение с текстом: «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем». Еще: моя смерть взрывам не помеха».

Еще интересный факт: несколько лет назад Максим издал книгу «Философия преступника».Фото: Личный архив героя публикации

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791694" frameborder="0"></iframe> Стрельба в украинском Луцке.

(«Земляне» - это документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, «щенячих ферм», приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий», - говорится в Википедии.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791726" frameborder="0"></iframe> Очевидец - о том, что происходит на месте захвата заложников в Луцке.

Сбивчивый стиль автора – скорее предмет для изучения психиатрами, нежели литературными критиками. И все бы ничего, если бы у «Максима Плохого» не было в руках оружия, которым он, почему-то угрожал не представителям ненавистной системы, а простым согражданам. В то, что у него могут быть гранаты и взрывные устройства, в нынешней незалежной лучше поверить на слово. В наводненной оружием и боеприпасами стране достать себе необходимый калибр – дело связей и финансов. Поэтому полиция, уже выяснив, что парень проходил психиатрическое лечение, и восприняла угрозы со всей серьезностью, оцепив центр и попытавшись вступить с террористом в переговоры. Однако тот на контакт не шел. В центр подтягивались вооруженные бойцы нацгвардии и спецназа. А в Твиттере захватчика тем временем случилась феерия комментаторов. Одни призывали террориста писать на мове, чтобы его требования дошли до государственных органов, другие рисовали мемы, называя террориста «москаликом» за русский язык. Словно и не захват заложников обсуждали, а очередной выпуск «Квартала 95». И тут всерьез задумаешься, у кого с головой больший непорядок. Впрочем, были и те, что пытались убедить «Максима» в том, что обычные люди ни в чем не виноваты. И их лучше обменять на чиновников и олигархов.