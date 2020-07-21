2020-07-21T16:40:09+03:00
Общество

Автозаправки «Газпром нефти» становятся «зелеными»

Компания повышает энергоэффективность своих АЗС
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: «Газпром нефть»Фото: «Газпром нефть»
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Сеть автозаправок «Газпромнефть» активно внедряет энергоэффективные технологии на своих станциях. Замену оборудования прошли 600 АЗС компании, что уже позволило повысить уровень энергосбережения до 50%.

Об изменениях расскажем подробнее. Например, внедрение рекуперации в системе вентиляции на АЗС позволяет сохранить от 60 до 95% тепла и повторно использовать энергию (рекупиратор передает тепло от вытяжного к приточному воздуху, который подается в помещение). Специальные датчики анализируют текущую температуру и количество посетителей в помещениях заправок, а система в целом подбирает наиболее оптимальные параметры кондиционирования, вентиляции или отопления.

На станциях заменено световое оборудования. Срок эксплуатации энергоэффективных светодиодных ламп в десятки раз выше, чем у других систем искусственного освещения. Также повышение энергоэффективности сети АЗС обеспечивается использованием светочувствительных датчиков, регулирующих освещение станций в зависимости от времени суток.

«Ответственное ведение бизнеса, применение современных экологических технологий и передовых практик в области устойчивого развития – стратегические приоритеты сети АЗС «Газпромнефть». В проект повышения энергоэффективности всех автозаправочных станций планируется инвестировать свыше 200 млн рублей до 2023 года», – пояснил директор по региональным продажам компании Александр Крылов.

Кроме того, помимо программы повышения энергоэффективности сеть автозаправочных станций поддерживает экологические проекты по сбору и безопасной утилизации использованных автомобильных шин. За время проведения акции было собрано и отправлено на вторичную переработку свыше 600 тонн покрышек, из которых был произведен резиновый гранулят для укладки более 360 тыс. квадратных метров безопасных покрытий спортивных площадок.

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