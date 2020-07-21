2020-07-21T17:37:01+03:00
Звезды

«В театре на Таганке мне не давали новые роли»: Ирина Линдт объяснила, почему ушла от Ирины Апексимовой

В новом сезоне во МХАТе им.Горького ожидается кадровое усиление
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Линдт 20 лет прослужила в театре на Таганке.Линдт 20 лет прослужила в театре на Таганке.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В начале осени в труппу должны влиться три актрисы: Алика Смехова, Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова. В постановку Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» на место Александра Домогарова придет Гоша Куценко. Репетиции должны начаться в августе.

Ирина Линдт уже сыграла на мхатовской сцене Любовь Орлову в концерте-спектакле «Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья» (она исполняла песню «Журчат ручьи» из кинофильма «Весна»). Теперь эта же роль у нее будет в музыкальном спектакле «Красный Моцарт». Премьера - 17 и 18 сентября.

Линдт 20 лет прослужила в театре на Таганке. Долгие годы была музой одного из ведущих актеров театра Валерия Золотухина. Но после его смерти ее звезда закатилась, хотя актриса еще числится в труппе этого театра, где директором работает Ирина Апексимова.

- На Таганке меня почти не занимали в репертуаре, мои старые спектакли сняли, а в новые не приглашали. Фактически в родном театре я ничего не играю. Сидеть и ждать у моря погоды нет смысла, - рассказала нам Ирина. – Я счастлива, что меня пригласили во МХАТ. Театр все-таки должен быть твоим домом, твоей энергией. Здесь работают очень адекватные люди, настроенные на творчество. Я уже поучаствовала в поэтическом проекте. Познакомилась с театром. Что бы ни писали ироничные критики, здесь очень хорошая атмосфера и на многих спектаклях аншлаги.

Линдт (вместе с Аликой Смеховой и Алисой Гребенщиковой) будет занята еще в одном музыкальном проекте – в документально-музыкальном спектакле «Некурортный роман». Премьера прошла в январе на международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. Московский зритель увидит постановку 9 и 10 октября на Большой сцене МХАТа. В основу спектакля легли реальные истории разных женщин.

- Все персонажи взяты из жизни, у каждой есть свой прототип, - пояснила нам Ирина. - Я рассказываю историю Вероники. Действие происходит на кулинарном шоу. Очень любопытная постановка.

Алиса Гребенщикова вливается в мхатовский коллектив по своим причинам. Когда-то она увидела на этой сцене спектакль «Ее друзья» по пьесе Виктора Розова и так сильно впечатлилась, что решили поступать именно в этот театр после института (хотя закончила Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге). Работа в МХАТ продлилась тогда всего 2 года и осталась для Алисы «плодотворным, но очень краткосрочным романом». Теперь рассчитывает, что ее новые взаимоотношения с театром будут более длительными.

Алика Смехова тоже войдет в труппу МХАТ им. М. Горького. Поскольку Алика окончила музыкальный факультет ГИТИСа она будет занята в музыкально-хореографических постановках.

И еще в штате МХАТа на Тверском бульваре теперь артист Павел Устинов (напомним, за него год назад вписалось все театральное сообщество, когда Павла забрали на Пушкинской площади во время одного из несогласованных митингов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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