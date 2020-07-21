«В театре на Таганке мне не давали новые роли»: Ирина Линдт объяснила, почему ушла от Ирины Апексимовой

В начале осени в труппу должны влиться три актрисы: Алика Смехова, Ирина Линдт, Алиса Гребенщикова. В постановку Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни» на место Александра Домогарова придет Гоша Куценко. Репетиции должны начаться в августе.

Ирина Линдт уже сыграла на мхатовской сцене Любовь Орлову в концерте-спектакле «Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья» (она исполняла песню «Журчат ручьи» из кинофильма «Весна»). Теперь эта же роль у нее будет в музыкальном спектакле «Красный Моцарт». Премьера - 17 и 18 сентября.

Линдт 20 лет прослужила в театре на Таганке. Долгие годы была музой одного из ведущих актеров театра Валерия Золотухина. Но после его смерти ее звезда закатилась, хотя актриса еще числится в труппе этого театра, где директором работает Ирина Апексимова.

- На Таганке меня почти не занимали в репертуаре, мои старые спектакли сняли, а в новые не приглашали. Фактически в родном театре я ничего не играю. Сидеть и ждать у моря погоды нет смысла, - рассказала нам Ирина. – Я счастлива, что меня пригласили во МХАТ. Театр все-таки должен быть твоим домом, твоей энергией. Здесь работают очень адекватные люди, настроенные на творчество. Я уже поучаствовала в поэтическом проекте. Познакомилась с театром. Что бы ни писали ироничные критики, здесь очень хорошая атмосфера и на многих спектаклях аншлаги.

Линдт (вместе с Аликой Смеховой и Алисой Гребенщиковой) будет занята еще в одном музыкальном проекте – в документально-музыкальном спектакле «Некурортный роман». Премьера прошла в январе на международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи. Московский зритель увидит постановку 9 и 10 октября на Большой сцене МХАТа. В основу спектакля легли реальные истории разных женщин.

- Все персонажи взяты из жизни, у каждой есть свой прототип, - пояснила нам Ирина. - Я рассказываю историю Вероники. Действие происходит на кулинарном шоу. Очень любопытная постановка.

Алиса Гребенщикова вливается в мхатовский коллектив по своим причинам. Когда-то она увидела на этой сцене спектакль «Ее друзья» по пьесе Виктора Розова и так сильно впечатлилась, что решили поступать именно в этот театр после института (хотя закончила Академию театрального искусства в Санкт-Петербурге). Работа в МХАТ продлилась тогда всего 2 года и осталась для Алисы «плодотворным, но очень краткосрочным романом». Теперь рассчитывает, что ее новые взаимоотношения с театром будут более длительными.

Алика Смехова тоже войдет в труппу МХАТ им. М. Горького. Поскольку Алика окончила музыкальный факультет ГИТИСа она будет занята в музыкально-хореографических постановках.

И еще в штате МХАТа на Тверском бульваре теперь артист Павел Устинов (напомним, за него год назад вписалось все театральное сообщество, когда Павла забрали на Пушкинской площади во время одного из несогласованных митингов).