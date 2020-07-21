2020-07-21T19:43:33+03:00
Общество

Кто такой певец Бока: случайный звездный путь популярного шансонье

Борис Давидян умер в Лос-Анджелесе, но до последних дней считал своей Родиной Армению
Анастасия РЫШКОВА
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Популярность Борис Давидян получил после выступления на одном из корпоративов. Фото:@aramartirosyanПопулярность Борис Давидян получил после выступления на одном из корпоративов. Фото:@aramartirosyan
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Известный шансонье Бока скончался в Лос-Анджелесе от продолжительной болезни легких 21 июля.

Борис Давидян родился в 1949 году и все детство занимался музыкой. Он любил играть на гитаре и сочинял песни в жанре так называемой блатной романтики. Профессию музыканта не одобряли в семье, и юноше пришлось пойти учиться в машиностроительный институт. Но любовь к музыке тянула его на сцену. Он устроился работать в звукозаписывающую студию, где и появились его первые серьезные работы.

Слава пришла, когда Борису было 23 года. По мнению артиста, его известность — это совершенная случайность. Однажды знакомые попросили Давидяна спеть на корпоративе. Видео с того мероприятия стало быстро распространяться среди ценителей шансона. На молодого человека обратили внимание и предложили организовать концерты во многих городах СССР. Уже в 1972 году Бока выпустил первый сольный альбом. С того момента начался его звездный путь. Артист написал несколько десятков песен, которые наизусть пели и продолжают петь люди: «Доля воровская», «Джана», «Душа моя», «Где ты, юность моя», «Молодость», «Поздней осенней порой», «Али-Баба», «Беженцы», «В глазах туман», «Вино в бокале» и другие.

Многие помнят его и по семейному дуэту «Бока и Жока», созданный Давидяном совместно с внуком Георгием Мкртычяном. Жокой внука прозвал дедушка еще в детстве. Борис хотел, чтобы мальчик был спортсменом. С 10 лет его водили на дзюдо, и он даже занимал призовые места. Но больше всего Георгий хотел петь, как Бока. В 15 лет он написал песню «Дедушка ты мой», чем и привлек внимание знаменитого родственника. Бока понял, что внук идет по его стопам, и решил поддержать молодого человека. Так, в 2010 году был создан музыкальный семейный дуэт. Их первой совместной песней стала «Карета счастья», которая сразу же полюбилась публике. Они давали концерты в городах по всему миру.

На склоне лет, Бока принял решение переехать в Лос-Анджелес, где продолжил заниматься творчеством. Позже он перевез туда всю семью, которая и сообщила о смерти любимого многими шансонье.

Оплакивая артиста, многие поклонники вспомнили его слова о Родине:

«На мой взгляд, новой родины не бывает. Я часто слышу это от людей, которые, рассказывая про СССР, употребляют фразу «на нашей бывшей Родине». Я против такого подхода, поскольку считаю, что Родина бывшей не может быть, потому что Родина — это то место, где человек родился и вырос. Я, например, родился в городе Баку Советского Союза, и это моя Родина, Армения — мое Отечество!

Бока & Жока «Играй и пой Музыкант», автор Арсен Касиев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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