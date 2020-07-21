2020-07-21T18:14:29+03:00
Политика

Киевский историк: Зевс, Иисус и Ной были украинцами

А Всемирный потоп, по версии «ученого», случился в незалежной
Роман ГОЛОВАНОВ
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В сети опубликовали отрывки из новой книги исследователя праукраинской истории и языка Сергея Поддубного «Славные предки украинцев».В сети опубликовали отрывки из новой книги исследователя праукраинской истории и языка Сергея Поддубного «Славные предки украинцев».Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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До чего только не доходила киевская пропаганда. Черное море вырыли древние укры. Арии, на самом деле, это старейшее название украинцев. Именно украинцы приручили коня и изобрели колесо. Дошло до того, что Христа записали в украинцы (интересно, а он вышиванку носил?) Но вы думаете на этом великие историки незалежной остановились? Куда там!

В сети опубликовали отрывки из новой книги исследователя праукраинской истории и языка Сергея Поддубного «Славные предки украинцев». Вот что говорится в аннотации:

«Богами и пророками евреев были предки украинцев. Тоже самое относится к грекам, которые якобы дали миру мифы, героев и науку. На самом деле они к ним не имеют никакого отношения. Это наша, украинцев, история».

А теперь перейдем к тексту самого… исследования. Слабонервным лучше не читать. Вот цитата: «Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле».

И дальше в том же духе. Знаете, по закону жанра тут должен быть комментарий историка. Но стыдно звонить экспертам с такими дурацкими вопросами. Я однажды спросил настоящего профессора из Киева Петра Толочко про «древних укров». Так он чуть не обиделся: «Вы еще, батенька, спросите, а гоблины у Толкина настоящие?»

Да и историку тут звонить не по адресу. Скорее, нужно искать номер платы №6: «Алло, доктор, тут такое творится...»

ИСТОЧНИК KP.RU

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