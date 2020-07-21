Дмитрий Шепелев вышел на новую работу: у ведущего теперь свое семейное шоу и приличная зарплата

В сентябре начинается новый телесезон, в котором мы увидим и новые телепроекты, и старых телеведущих на новых местах работы. 37-летний Дмитрий Шепелев зимой покинул шоу «На самом деле» на Первом канале, а уже весной подписал новый контракт. Скоро мы увидим его в качестве ведущего семейного шоу «Ты как я» на ТНТ. Это проект развлекательного формата производства Comedy Club Production. В студию к Шепелеву будут приходить звезды с детьми, а он будет проводить с ними беседы, конкурсы и прочие развлечения. Обещают, что будет интересно, смешно и местами полезно (для родителей в вопросах воспитания).

На новом месте работе Дмитрия сообщили: «Шепелев впервые будет сотрудничать с ТНТ, для которого запуск семейного шоу станет экспериментом». В официальном сообщении ТНТ о новом шоу Дмитрий Шепелев сам рассказал, что вести семейную программу хочет уже семь лет – с тех пор, как стал отцом: «Уверен, что аудитория ТНТ оценит идею шоу «Ты как я», так как взрослела вместе с любимым каналом».

Дмитрий Шепелев определенно везунчик во всем, что касается работы. Последний год он не просто мечтал вести программу о звездных родителях и детях. Прошлой осенью Шепелев запустил авторский проект – шоу «Папки» на YоuTube. Дмитрий записывал интервью с известными папами (иногда и мамами) о воспитании детей, делился своими мыслями на этот счет. Его канал набрал всего 16 тыс. подписчиков. В 2020-м Шепелев забросил свое шоу, не успев как следует раскрутить – хотя выпуски были веселыми и занимательными. Но, видимо, у Дмитрия не было времени на раскрутку «Папок» – он был поглощен работой на ТВ в ежедневном проекте «На самом деле». А потом Шепелев уволился с прежнего места работы, провел несколько рабочих встреч, поделился с продюсерами своими мыслями и подписал контракт. Это большая удача, так как из-за пандемии некоторые теленачальники стали экономить, не зная чего ждать в будущем от бюджетов рекламодателей.

Дмитрий Шепелев сам рассказал, что вести семейную программу хочет уже семь лет – с тех пор, как стал отцом.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В новом телеокружении Дмитрия Шепелева рассказывают kp.ru: «Дима счастлив, что его мечта исполнилась. В этом году его сын Платон идет в первый класс, поэтому очень удачно совпало, что Дмитрий будет вести проект не c элементами скандала, а напротив развлекательный и семейный. Он сознательно к этому шел, видимо все совпало – он просто живет этой работой, все время улыбается, счастлив».

По оценкам экспертов, ежемесячная зарплата Дмитрия Шепелева на новом месте работе будет не менее трех миллионов рублей. А что же ждет телезрителей в эфире? На шоу «Ты как я» звезды ТНТ и другие артисты будут приходить с детьми разных возрастов – Шепелев соединит в своем проекте фирменный юмористический стиль канала и семейный. Звезды с детьми будут соревноваться парами – узнавать насколько хорошо знают и понимают друг друга, чем похожи их вкусы и интересы. И чем не похожи. Главная интрига телесезона – увидим ли мы 7-летнего Платона Шепелева в одном из выпусков «Ты как я».