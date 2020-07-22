У сына крупного бизнесмена угнали авто за 7,5 млн рублей с двумя «лямами» в багажнике

Все случилось в элитной Барвихе в деревне Раздоры, где 23-летний Алексей припарковал свой белый внедорожник Lexus LX 450D. Вечером молодой человек оставил авто на парковке около одного из домов, а утром машины уже не было. Потеря оказалась вдвойне неприятной, поскольку в багажном отделении угнанной иномарки остался рюкзак с крупной суммой наличных. Обнаружив пропажу, Алексей обратился в полицию за помощью.

«В отдел полиции обратился 23-летний Алексей Майстренко с сообщением о том, что неизвестные угнали его дорогой внедорожник Lexus LX 450D. По словам Алексея, в багажнике авто лежала сумка с деньгами - 2 000 000 рублей. Общий ущерб от действий угонщиков составил порядка 9,5 млн рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время оперативниками возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. Оперативники разыскивают неизвестных угонщиков и устанавливают все детали случившегося инцидента.

Алексей - сын крупного московского бизнесмена, который занимается девелоперской застройкой столицы - как жилой, так и коммерческой. В активе компании 26 построенных объектов площадью более 1 млн квадратных метров.