2020-07-22T12:03:19+03:00
Звезды

Евразия.doc: «Новая реальность принесет новые фильмы»

Директор фестиваля рассказал, как он пройдет
Юлия ВЕРБИЦКАЯ
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«Евразия.DOC» пройдет с 28-го сентября по 2-е октября в Минске и Смоленске. Фото eurasia.film«Евразия.DOC» пройдет с 28-го сентября по 2-е октября в Минске и Смоленске. Фото eurasia.film
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Ковид и самоизоляция внесли свои неизбежные коррективы в афиши всевозможных публичных мероприятий, но, так и хочется выразиться советским штампом – «матч состоится в любую погоду».

А точнее, фестиваль документального кино стран СНГ Евразия.doc – 2020 пройдет, по утверждениям организаторов, в режиме оффлайн – то бишь вживую: в Смоленске и в Минске с 28 сентября по 2 октября.

Мы пообщались с программным директором фестиваля Валерием Шеховцовым и получили ответы на главные вопросы:

- Валерий Николаевич, какая тема будет главной на этот раз?

- Коронавирус изменил не только реальность и мировую повестку, но и расписание и содержание нашего фестиваля: в этом году теме Covid19 будет посвящен отдельный конкурсный блок. И мы ожидаем большое количество работ на тему пандемии, что неудивительно.

Но все же главной темой заявлено 75-летие Великой Победы: одна из задач нашего фестиваля, я бы даже сказал, миссия – это сохранение общей исторической памяти о той войне. Наша общая память поможет противостоять участившимся попыткам переписывания истории.

При этом основная линия фестиваля остаётся прежняя – это общественно-политическая жизнь на постсоветском пространстве.

- А какой возраст участников фестиваля?

- В среднем от 25 до 40 лет.

- Я к тому, что молодежи интересна тема Великой Отечественной войны? Что нового они скажут о ней? Мне кажется, лучшие работы уже сняты ещё в советские времена.

- Отнюдь. История войны интерес вызывает: в рамках фестиваля пройдет молодежный конкурс короткометражных фильмов «Евразия.DOC: 4 минуты», так вот, часть заявок – как раз об этом.

- Хорошо, но мне кажется, что и от темы политики все порядком устали...

- И да, и нет. Наше общество было и остаётся политизированным, но я не вижу в этом ничего плохого, потому что если ты не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой, как известно. Последний яркий пример – это события в Америке. Кстати, думаю, что и на эту тему у нас будут работы.

И ещё. У нас много и лирических фильмов, которые вне политики.

Вообще я с интересом ожидаю дня окончания приёма заявок. Мне кажется, в этом году мы увидим много всего интересного – новая реальность принесет новые фильмы.

- Тогда скажите, будете ли вы продлевать сроки приема конкурсных фильмов?

- У потенциальных номинантов остаётся ещё 10 дней – 31 июля по плану мы закроем прием. Напомню, что заявки можно присылать в форме, указанной на нашем сайте.

- Нынешний фестиваль – пятый по счету и юбилейный – какие за эти годы выводы вы для себя сделали?

- Главный вывод – фестиваль сам подсказывает свою логику развития. Иногда даже не совсем ожидаемую и прогнозируемую. Это значит, что это живой проект, развивающийся по своим внутренним законам. Я рад, что стоял у истоков возникновения этого живого проекта. И очень важно, что фестиваль, сохраняя внимание к актуальным общественно-политическим вопросам на постсоветском пространстве, всё больше вбирает в себя темы и фильмы, связанные с человеческими историями. С правдой жизни конкретных людей. В завершении, пусть это будет Вашим эксклюзивом, в этом году появиться специальный блок, он уже формируется из приходящих заявок – «Человек. Правда жизни».

- Фестиваль изначально был заявлен как международный. Этот масштаб сохраняется?

- Да. С первого года проведения, наш фестиваль стал международным. В нём принимали участие фильмы не только из стран СНГ и ближнего зарубежья, но и фильмы из Германии, Франции, Италии, США и других стран. Многие из них не только вошли в финальную программу, но и стали одними из победителей фестиваля.

И самое главное, что стало результатом появления нашего проекта – то, что сформировался круг общения фестиваля, в который вошло огромное количество замечательных людей. И этот круг с каждым годом расширяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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