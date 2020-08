Защита от COVID-19: последние исследования американских ученых

Обобщив данные последних исследований, эксперты предложили свои рекомендации по профилактике коронавируса – пять компонентов, потенциальная польза которых при новой инфекции сегодня активно изучается.

Витамин С

Давайте возьмем стаканчик воды и бросим в него таблетку аскорбинки. А пока она шипит, мы расскажем, чем витамин С может нам помочь в профилактике COVID-19.

В развитии инфекционных заболеваний дыхательных путей важную роль играет окислительный стресс. Он снижает иммунитет, провоцирует повреждение тканей легких и развитие воспаления. А как мы знаем, именно легкие прежде всего поражает новый коронавирус. Витамин С, обладающий антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствует нейтрализации вредных свободных радикалов и защите клеток легких от их агрессивного воздействия [2,3].

А еще витамин С — признанный иммуностимулятор [4]. Он усиливает выработку белков интерферонов [3,4], которые вступают в борьбу с вирусами одними из первых [5].

Витамин D3

А другие витамины для возможной профилактики инфекции эксперты рекомендуют? Конечно, «солнечный» витамин D3 – комплексный регулятор иммунитета. Его достаточное поступление в организм влияет на противовирусную защиту [6]. А в зарубежных научных обзорах показана роль этого нутриента в снижении риска инфекций дыхательных путей [7]. Такой «бэкграунд» позволяет говорить о том, что витамин D может оказаться полезным в профилактике коронавирусной инфекции.

Недавно ученые из Великобритании предприняли попытку выявить зависимость между средними показателями уровня витамина D у жителей той или иной страны и количеством случаев COVID-19. Они обратили внимание на очень низкие уровни витамина у жителей Италии, Испании и Швейцарии, особенно среди пожилых людей. А ведь именно в этих странах отмечена высокая смертность от новой инфекции [7].

Несмотря на то, что методика исследования и выводы были подвергнуты критике, в большом значении «солнечного» витамина для нашего здоровья сомнений нет.

Цинк

В период пандемии во всех странах мира отмечался высокий спрос на препараты цинка, и это неслучайно. Недостаток цинка снижает активность иммунной системы.

В настоящее время активно изучается способность цинка блокировать активность фермента РНК-полимеразы коронавируса и препятствовать его размножению [8].

Также предполагается, что этот микроэлемент может снижать активность другого очень важного фермента – АПФ2, за счет взаимодействия с которым вирус проникает в клетку [8].

Кто знает, может быть новые препараты для защиты от коронавирусной инфекции будут содержать в том числе и цинк! По крайней мере, для этого уже есть предпосылки…

Дигидрокверцетин

В американских протоколах используется кверцетин. А в нашем случае это дигидрокверцетин - более фармакологически чистая форма кверцетина, которая не является токсичной даже при сверхвысоких дозах. Дигидрокверцетин – это биофлавоноид лиственницы сибирской, который хорошо известен не только в России, но также в Америке и Европе под названием «Таксифолин».

Дигидрокверцетин – уникальный природный биорегулятор с широчайшим спектром действия. Это эталонный антиоксидант, препятствующий разрушению клеточных мембран свободными радикалами и развитию воспаления [9,10].

Дигидрокверцетин благотворно влияет на состояние сосудистой стенки капилляров, уменьшает вязкость крови и препятствует тромбообразованию. У людей с бронхо-легочными заболеваниями при пневмонии, хроническом бронхите, астме, ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких) он способствует уменьшению частоты приступов, более быстрому исчезновению кашля, одышки, отечности бронхов, улучшению проходимости бронхов, восстановлению легочной ткани и нормального дыхания [9,10]. А последние данные исследований из Китая показывают, что дигидрокверцетин весьма перспективен против коронавируса [11].

Мелатонин

Мелатонин известен, прежде всего, как регулятор цикла бодрствования и сна. Но кто сказал, что это свойство единственное? В упомянутом выше протоколе проведения интенсивной терапии у пациентов с COVID-19 предлагается принимать мелатонин для профилактики и смягчения симптомов коронавирусной инфекции. В связке с витамином C, D3 и цинком мелатонин может сыграть роль в улучшении течения болезни. А по данным нашего Роспотребнадзора, мелатонин обеспечивает защиту от наиболее тяжелого повреждения легких благодаря его способности влиять на воспаление, чем привлекает внимание ученых как средство, потенциально снижающее тяжесть протекания новой коронавирусной инфекции [12].

А еще мелатонин проявляет противотревожные и антидепрессивные свойства [13], помогая тем самым психологически легче переносить трудности карантина.

