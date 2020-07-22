«Гаражная амнистия» ждет россиян в 2021 — 2025 году

Законопроект о «гаражной амнистии» - уже в «высокой степени готовности». И если Госдума и Совет Федерации быстро его примут, «амнистия» начнется с 2021 года и продлится по 2025 год. Об этом журналистам сообщила зампредседатель правительства Виктория Абрамченко. Ранее премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, сообщил о том, что правительство готово поддержать этот законопроект.

По словам Виктории Абрамченко, «гаражная амнистия» коснется примерно 4,5 миллионов россиян. Это в основном те, кто имеет боксы или гаражи в гаражно-строительных кооперативах (не «ракушки» - они не считаются недвижимостью). Но, по действовавшему до сих пор законодательству, не мог оформить их в собственность. Как поясняет Абрамченко - «ввиду отсутствия необходимых правоустанавливающих документов».

Новым законопроектом для таких случаев устанавливается упрощенный порядок оформления. А также перечень документов, которыми, согласно этому порядку, владелец гаража может подтвердить, что гараж — действительно его. Это, в частности, документы, подтверждающие выплату пая в гаражном кооперативе или оплату различных счетов, связанных с эксплуатацией гаража (например, за электроэнергию), ранее полученное решение о распределении гаража конкретному человеку, документы, старые документы от бюро технической инвентаризации и т. д.

Также в законопроекте прописан особый порядок оформления прав граждан на землю под «старыми» гаражами, построенными до введения в действие нынешнего Градостроительного кодекса (2004 год), и на машино-места.

До сих пор в России не было отдельного закона, который бы регулировал деятельность гаражных кооперативов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791963" frameborder="0"></iframe> Мишустин рассказал депутатам, как в своё время потерял гараж.

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