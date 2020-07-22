2020-07-22T15:40:12+03:00
Звезды

Эмин отселил бывшую жену в дом за 70 миллионов рублей

Фотомодель Алёна Гаврилова теперь проживает в другом подмосковном посёлке
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Эмин и Алена были счастливой парой.Эмин и Алена были счастливой парой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В середине мая 40-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов обьявил о разводе со своей второй женой фотомоделью Аленой Гавриловой.

- Причину расставания я называть не буду – это очень личное, - говорил артист в шоу «Алёна, блин!». - Но совершенно точно, что расстались мы на хорошей ноте. С полным пониманием того, что у нас ребенок. Мы оба хотим быть хорошими родителями для нее. Хотим быть в контакте для того, чтобы ребенок не чувствовал, что есть какая-то война, недопонимание. Я уверен, что мы с Аленой сможем наладить те отношения, которые взрослые люди должны иметь между собой, когда они расстаются, но у них есть общие дети.

Агаларов и Гаврилова были счастлива всего два года, воспитывали общую дочь Афину, но говорят, Алёну невзлюбил отец Эмина бизнесмен Арас Агаларов. Мол, родителю Эмина нравилась его предыдущая жена Лейла Алиева, которая родила ему двоих сыновей-близнецов Али и Микаила. Кстати, у бывших супругов есть и общая приемная дочь Амина, с которой они оба очень близки.

А у Алёны бурное прошлое - роман с отцом ее сына «водочным королём» Рустамом Тарико.

Однако после свадьбы Эмин и Алёна проживали в элитном посёлке его отца «Агаларов эстейт», где находится роскошный дом Стаса Михайлова и таунхаус Ани Лорак. Там есть такие дворцы, стоимость которых доходит аж до 300 миллионов рублей.

Сейчас же Гаврилова вместе с дочкой съехала в посёлок поскромнее.

- После разрыва с женой Эмин не захотел с ней жить в одном посёлке. Он купил Алене и их дочке красивый дом в посёлке на Новой Риге «Миллениум парк». Там средний ценник на дом - 50-70 миллионов рублей,-рассказал «КП» друг музыканта.

Это такой же закрытый посёлок, как и «Агаларов», но чуть скромнее.

По соседству с Гавриловой живет певица Вера Брежнева, есть там дом у актёра Александра Балуева и у юмориста Сергея Светлакова.

Как объяснили «Комсомолке» друзья Агаларова, Алене Гавриловой подошло и то, что через дорогу от посёлка находится Ломоносовская школа, куда в будущем будет ходить маленькая Афина.

Напомним: после развода с Аленой Гавриловой Эмину Агаларову приписывают романы сразу с несколькими певицами. Мол, Агаларов - младший неравнодушен к Полине Гагариной и Зиверт.

Хотя и раньше Агаларова в разное время замечали в компании Анны Седоковой, Анастасии Волочковой и Виктории Дайнеко. Мужчина он, безусловно, интересный, да ещё и состоятельный, поэтому знаменитые красотки так и вьются вокруг него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"
Экономист рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки
Минэкономразвития оценило падение ВВП России в I полугодии
И.о. губернатора Хабаровского края рассказал, почему не вышел к людям, кричавшим «Выходи, Дегтярев!»
США объявили награду до двух миллионов долларов за информацию об украинских хакерах
«Этот год итак был достаточно плохим»: В Сети умоляют археолога закопать "ведьмину бутылку"
Эпидемиолог рассказал, как коронавирус адаптируется к человеку
Ученые доказали, что ультрафиолет убивает коронавирус
Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны
Журналистка обвинила в домогательствах к школьницам знатока «Что? Где? Когда?»
Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса
Саперы подорвали подозрительный чемодан на Ильинке в Москве
Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёл
В США школьник умер от коронавируса, после того как тест дал отрицательный результат
Госдума внесла изменения в правила установки генеральных планов поселений
Почти у четверти жителей Москвы и области выявили антитела к коронавирусу
В МИД оценили вероятность вступления России в НАТО
В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инноваций
В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"