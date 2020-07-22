Эмин отселил бывшую жену в дом за 70 миллионов рублей

В середине мая 40-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов обьявил о разводе со своей второй женой фотомоделью Аленой Гавриловой.

- Причину расставания я называть не буду – это очень личное, - говорил артист в шоу «Алёна, блин!». - Но совершенно точно, что расстались мы на хорошей ноте. С полным пониманием того, что у нас ребенок. Мы оба хотим быть хорошими родителями для нее. Хотим быть в контакте для того, чтобы ребенок не чувствовал, что есть какая-то война, недопонимание. Я уверен, что мы с Аленой сможем наладить те отношения, которые взрослые люди должны иметь между собой, когда они расстаются, но у них есть общие дети.

Агаларов и Гаврилова были счастлива всего два года, воспитывали общую дочь Афину, но говорят, Алёну невзлюбил отец Эмина бизнесмен Арас Агаларов. Мол, родителю Эмина нравилась его предыдущая жена Лейла Алиева, которая родила ему двоих сыновей-близнецов Али и Микаила. Кстати, у бывших супругов есть и общая приемная дочь Амина, с которой они оба очень близки.

А у Алёны бурное прошлое - роман с отцом ее сына «водочным королём» Рустамом Тарико.

Однако после свадьбы Эмин и Алёна проживали в элитном посёлке его отца «Агаларов эстейт», где находится роскошный дом Стаса Михайлова и таунхаус Ани Лорак. Там есть такие дворцы, стоимость которых доходит аж до 300 миллионов рублей.

Сейчас же Гаврилова вместе с дочкой съехала в посёлок поскромнее.

- После разрыва с женой Эмин не захотел с ней жить в одном посёлке. Он купил Алене и их дочке красивый дом в посёлке на Новой Риге «Миллениум парк». Там средний ценник на дом - 50-70 миллионов рублей,-рассказал «КП» друг музыканта.

Это такой же закрытый посёлок, как и «Агаларов», но чуть скромнее.

По соседству с Гавриловой живет певица Вера Брежнева, есть там дом у актёра Александра Балуева и у юмориста Сергея Светлакова.

Как объяснили «Комсомолке» друзья Агаларова, Алене Гавриловой подошло и то, что через дорогу от посёлка находится Ломоносовская школа, куда в будущем будет ходить маленькая Афина.

Напомним: после развода с Аленой Гавриловой Эмину Агаларову приписывают романы сразу с несколькими певицами. Мол, Агаларов - младший неравнодушен к Полине Гагариной и Зиверт.

Хотя и раньше Агаларова в разное время замечали в компании Анны Седоковой, Анастасии Волочковой и Виктории Дайнеко. Мужчина он, безусловно, интересный, да ещё и состоятельный, поэтому знаменитые красотки так и вьются вокруг него.