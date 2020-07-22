Снова теща: дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж и показала фото со свадьбы

Роза Сябитова снова теща. Самая известная телесваха выдала замуж 28-летнюю дочь Ксению. Избранником девушки стал 33-летний Максим Шевченко из Старого Оскола. Свадьбу сыграли на даче. Для молодого человека этот брак стал первым, а для дочки телесвахи - вторым.

Свадьбу играли без большого торжества. "Я предложила отметить событие на своем участке, ребята меня поддержали. Пафос - уже не тренд. Девиз нашей свадьбы - «стиль в простоте». Гостей вместе с молодоженами было 20 человек. Все смогли комфортно разместиться. Родители зятя жили в отдельном домике, его родной брат с детьми - в павильоне, кое-кто из гостей - в спа-салоне. Было всего четыре стола - благо мое поле для гольфа это позволяет", - рассказала Роза Сябитова.

Новым зятем она довольна. "Добрый, нежный, гибкий. Я, конечно, присматривалась к нему, но в большей степени - он к нам. У меня же телевизионная репутация скандальной свахи, хабалки, жадной до денег. Ребята все три месяца провели у меня в доме. Я за Максимом наблюдала, он за мной. Мне было радостно видеть, что Ксения не только по любви с этим человеком - она повзрослела, научилась лучше разбираться в людях", - делится сваха.

syabitova_roza Счастья вам, дети мои! Совет да любовь!

Максим и Ксения познакомились 2,5 года назад в кальянной. Между молодыми людьми сразу вспыхнула искра. С осени 2019 года они стали жить вместе в однокомнатной квартире Ксении. "Мне Ксюша сразу понравилась: красивая, веселая девушка", - рассуждает жених.

Он инженер, работает заведующим лабораторией в компании, которая разрабатывает технологии обработки металла. Совсем скоро переедут в трехкомнатные апартаменты.

Ксения взяла фамилию мужа. "Я давала себе зарок погодить с этим, но Максим сказал: берешь мою фамилию, и точка. Родители Максима отнеслись ко мне по-доброму, без претензий к моему прошлому, без предубеждения к маме", - рассказала дочь Сябитовой в интервью "Антенне-Телесемь".

k_syaba Ты не ты, когда голоден

Максим тещу мамой пока не называет. Но Роза этого и не требует. "Сейчас я, как взрослый человек, должна заслужить его доверие. Надеюсь, наступит момент, когда услышу в свой адрес «мама», будет приятно", - мечтает сваха.

k_syaba Семейный вечер

Сябитова надеется, что со вторым супругом Ксения будет по-настоящему счастлива. После первого развода девушка боялась заводить новые серьезные отношения, но Максиму удалось сделать так, чтобы она вновь поверила в любовь. Роза считает, что предыдущий брак сделал ее дочь намного мудрее и опытнее. "Она должна была вновь научиться доверять мужчинам. Я ей говорила: замуж выйти - как по рынку ходить, могут и обмануть. Это не значит, что больше туда не стоит отправляться. Просто будешь осторожнее. К новым отношениям Ксения пришла осмысленной молодой женщиной", - отметила ведущая программы "Давай поженимся!".