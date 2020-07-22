Пять правил, как не растолстеть на ягодах и фруктах

Помните бабушкину мудрость о том, что летом надо наесться ягод и фруктов «от пуза» и можно – прямо с куста. Главное, «запастись витаминами на зиму». Но действительно ли витаминами можно запастись, а ягодные и фруктовые калории – не в счет? Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала и инстаграм DoctorPavlova Зухра Павлова рассказывает в своем блоге о том, как, когда и сколько можно съесть ягод и фруктов, чтобы это было на пользу, а не во вред.

Во-первых, впрок витаминов не запасешься, отмечает эксперт, зимой все-таки придется принимать витаминные комплексы. А во-вторых, и это наиболее важно, – люди «о-го-го как» толстеют на ягодках. Дело в том, что, хотя сами по себе ягоды, может, и не такие калорийные, как пирожные. Но мы же стараемся ими наесться, принести себе как можно больше пользы - 100 г клубники или дыни никто не ограничивается. Вот тут-то и кроется подвох.

Как отмечает врач-эндокринолог Зухра Павлова, в ягодах содержится много фруктозы, которая является одной из самых важных причин ожирения печени и даже неалкогольного цирроза этого органа.

КАК ЖЕ НАМ НЕ ПОДОРВАТЬСЯ НА ЯГОДАХ И ФРУКТАХ?

1. Есть ягоды и фрукты в считанных количествах. 200 - 300 гр. в день. Два яблока в день – хорошо. Три – уже перебор.

2. Употреблять их только после основного приема пищи, в качестве десерта. Если будете есть их сами по себе, то только разожжете аппетит.

3. Ни в коем случае не есть их ДО основного приема пищи, в качестве аперитива.

4. Не есть ягоды и фрукты вечером. В них много клетчатки, которая для переваривания требует воды и энергии. Не надо надрывать организм во время сна.

5. Не надо давить сок из фруктов! Натуральный сок вещь очень коварная, вы примете двойной удар фруктозы и совсем не получите важной для организма клетчатки. Употребление соков ведет ко многим болезням, особенно к мучительной болезни королей – подагре.

Задумайтесь над тем простым фактом, что основную жировую массу на зиму медведи нагуливают на ягодках. Да, медведи всеядны, но пища мясная у них составляет меньшую часть рациона. Основной жирок на зиму они копят на «вегетарианских» лакомствах.