2020-07-22T16:04:16+03:00
Общество

Под Саратовом коза «обнаружила» незаконное захоронение нефтепродуктов

Ущерб природе от таких таких схронов может исчисляться миллионами
Анна ГЛАДКИХ
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Бедное животное провалилась в яму, которая оказалась бесхозным резервуаром. Фото: shutterstock.com.Бедное животное провалилась в яму, которая оказалась бесхозным резервуаром. Фото: shutterstock.com.
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В Саратовской области возле села Натальино Балаковского района местные жители обнаружили резервуар с нефтепродуктами.

По словам регионального министерства экологии и охраны окружающей среды, непосредственное участие в раскрытии тайного захоронения оказала... коза. Хозяйка гуляла по полю с домашним парнокопытным, и вдруг внезапно обнаружила, что козочка исчезла. После недолгих поисков выяснилось, что бедное животное провалилась в яму, которая оказалась бесхозным резервуаром.

Добровольцы отряда «Гражданский дозор» выехали на место и в ста метрах от дороги, в поле обнаружили резервуар на треть заполненный жидкостью, издающей специфический нефтяной запах.

По версии экологов, это тайное захоронение нефтепродуктов может использовать одна или несколько организаций, которым некуда утилизировать отработанные горюче-смазочные материалы и нефтешламы.

Ущерб природе пока не определен, но, по словам специалистов, в подобных ситуациях, которые не редко обнаруживались и в других регионах, он может исчисляться миллионами рублей.

Сейчас началась проверка, схрон обследуют специалисты Минэкологии, спасатели и правоохранительные органы. Как отмечают эксперты, помимо экологической стороны нарушения, исследователей могут ждать и другие "сюрпризы" на дне ямы. Так несколько лет назад в случайно обнаруженном резервуаре в центре Саратова были обнаружены два человеческих тела. По версии следователей Следственного комитета, они попали в нефтяную ловушку случайно и не смогли выбраться.

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