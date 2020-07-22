Анна Банщикова завершила работу в «Ищейке»

У питерской актрисы Анны Банщиковой было множество отличных ролей: в сериале «Мангуст», фильмах «Девять дней до весны» и «Охота на пиранью», но современному зрителю она запомнилась в первую очередь как подполковник Александра Ивановна Кушнир по прозвищу Ищейка — героиня одноименного сериала, который выходит на Первом канале (адаптация американского проекта The Closer.

Несмотря на длительную паузу, ограничения в связи с пандемией и угрозу второй волны коронавируса, создателям российской «Ищейки» удалось завершить работу над пятым сезоном проекта. О чем Банщикова радостно сообщила подписчикам.

banshikova_anna В 5 сезоне «Ищейки» мне было особенно интересно проживать жизнь моей героини.

- В пятом сезоне «Ищейки» мне было особенно интересно проживать жизнь моей героини, - призналась Анна. - Те испытания, которые преподносит ей судьба как женщине, поднимаются на новый уровень сложности. Взаимоотношения Александры Ивановны Кушнир с мужчинами превращаются в настоящий квест.

Актриса не стала раскрывать подробности сюжета новых серий, но нагнала довольно много интригующего тумана: и трудности амазонку правосудия Александру Ивановну ждут, и перемены в личной жизни, и вызовы судьбы, и ошибки прошлого вернутся, и даже тупиковые ситуации предстоит преодолеть. Банщикова даже уверена, что во время работы в «Ищейке» учится некоторым вещам у главной героини.

banshikova_anna Мы уже мчим с @makogon8 к вам!

Пятый сезон сериала включит 16 серий и выйдет в эфир Первого канала этой осенью. Кроме Анны Банщиковой в проекте заняты Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Анатолий Гущин, Анатолий Кот, Дмитрий Куличков, Борис Невзоров и другие.