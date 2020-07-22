2020-07-22T17:25:13+03:00
Телевизор

Анна Банщикова завершила работу в «Ищейке»

Несмотря на ограничения, новые серии иронического детектива удалось доснять — премьера осенью
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Анна Банщикова в сериале "Ищейка". Фото: kino-teatr.ruАнна Банщикова в сериале "Ищейка". Фото: kino-teatr.ru
Изменить размер текста:

У питерской актрисы Анны Банщиковой было множество отличных ролей: в сериале «Мангуст», фильмах «Девять дней до весны» и «Охота на пиранью», но современному зрителю она запомнилась в первую очередь как подполковник Александра Ивановна Кушнир по прозвищу Ищейка — героиня одноименного сериала, который выходит на Первом канале (адаптация американского проекта The Closer.

Несмотря на длительную паузу, ограничения в связи с пандемией и угрозу второй волны коронавируса, создателям российской «Ищейки» удалось завершить работу над пятым сезоном проекта. О чем Банщикова радостно сообщила подписчикам.

banshikova_annabanshikova_anna
В 5 сезоне «Ищейки» мне было особенно интересно проживать жизнь моей героини.
15538 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- В пятом сезоне «Ищейки» мне было особенно интересно проживать жизнь моей героини, - призналась Анна. - Те испытания, которые преподносит ей судьба как женщине, поднимаются на новый уровень сложности. Взаимоотношения Александры Ивановны Кушнир с мужчинами превращаются в настоящий квест.

Актриса не стала раскрывать подробности сюжета новых серий, но нагнала довольно много интригующего тумана: и трудности амазонку правосудия Александру Ивановну ждут, и перемены в личной жизни, и вызовы судьбы, и ошибки прошлого вернутся, и даже тупиковые ситуации предстоит преодолеть. Банщикова даже уверена, что во время работы в «Ищейке» учится некоторым вещам у главной героини.

banshikova_annabanshikova_anna
Мы уже мчим с @makogon8 к вам!
14743 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Пятый сезон сериала включит 16 серий и выйдет в эфир Первого канала этой осенью. Кроме Анны Банщиковой в проекте заняты Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Анатолий Гущин, Анатолий Кот, Дмитрий Куличков, Борис Невзоров и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие сериалы с Михаилом Ефремовым, которые нужно посмотреть, пока не поздно
Несмотря на последние события, Михаил Олегович Ефремов отличный актер. Он снялся во множестве хороших фильмов и сериалов. Но появилась информация, что Ефремова будут вырезать даже из уже отснятых сериалов, и мы забеспокоились. Сделали подборку самых лучши
Контрабанда, подводные мины, убийства и расследование ФСБ: на Первом канале стартует сериал «Андреевский флаг»
Сериалы, посвященные благородным офицерам ВМФ в роскошной форме и с идеальной выправкой, - отдельная ниша в многосоставном шкафу российского телевидения
Новости 24
Прощание с фигуристкой Екатериной Александровской состоится 23 июля в Москве
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"
Экономист рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки
Минэкономразвития оценило падение ВВП России в I полугодии
И.о. губернатора Хабаровского края рассказал, почему не вышел к людям, кричавшим «Выходи, Дегтярев!»
США объявили награду до двух миллионов долларов за информацию об украинских хакерах
«Этот год итак был достаточно плохим»: В Сети умоляют археолога закопать "ведьмину бутылку"
Эпидемиолог рассказал, как коронавирус адаптируется к человеку
Ученые доказали, что ультрафиолет убивает коронавирус
Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны
Журналистка обвинила в домогательствах к школьницам знатока «Что? Где? Когда?»
Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса
Саперы подорвали подозрительный чемодан на Ильинке в Москве
Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёл
В США школьник умер от коронавируса, после того как тест дал отрицательный результат
Госдума внесла изменения в правила установки генеральных планов поселений
Почти у четверти жителей Москвы и области выявили антитела к коронавирусу
В МИД оценили вероятность вступления России в НАТО
В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инноваций
В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"