Владимир Солодов: Дикая природа Камчатки заставит любого снять корону

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов подвел итоги первых 100 дней работы в качестве руководителя региона, а также рассказал о самых больных местах в крае, о перспективах развития, о Севморпути, о том, что Камчатка готова стать драйвером этого проекта. По мнению Солодова, главную ставку в работе он делает на людей, на решении их проблем и удовлетворение их потребностей. Он уверен, что если создать лучшие условия для жизни и работы, то люди начнут связывать свое будущее с Камчатским краем. Об этом Владимир Солодов рассказал в интервью в эфире радио «Комсомольская, правда».

- 100 дней – это как раз тот срок, которого хватит на то, чтобы познакомится с регионом, сделать определенные и непоспешные выводы. Тем более у вас преимущество – вы давно работаете на Дальнем Востоке и наверняка знали о ситуации на Камчатке. Ожидания совпали с реальностью?

- Вы правы, на Дальнем Востоке я работаю уже 5 лет. Сначала в должности заместителя полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева, затем – как председатель правительства республики Саха (Якутия)… С одной стороны, проблемы Камчатки мне были понятны, с другой — проблемы всегда выглядят по-другому, когда смотришь на них изнутри. Когда я приехал, понял – что нужна команда, которая сможет добиться целей. Затем провели диагностику основных проблем и потребностей людей. Государственная власть должна отвечать на запросы граждан. Они – наши работодатели, и наша работа решать их проблемы. Далее требовалось составить план конкретных действий на ближайшее время и на перспективу.

- И начался коронавирус...

- Да, ситуация была крайне сложной. Состояние системы здравоохранения на Камчатке – это проблема №1 по всем опросам. Поэтому я сам возглавил штаб по противодействию COVID 19. За это время мы многократно увеличили объем анализов, а также организовали работу семи больниц, которые принимают пациентов с ковидом. Эти меры позволили региону выйти на плато и начать постепенное снятие ограничительных мер.

- Кто в вашей команде?

- В основном, жители Камчатки. Те, кто знает регион, кто готов перестроиться на более быстрый темп работы. Кроме того, в команде есть и те, кто приехал из других регионов - Забайкальского края, Сахалинской области, Приморья. Мне очень нравится, что Камчатка находит отклик у людей со всей России. Конечно, такое отношение вдохновляет и вселяет уверенность.

- Главные проблемы Камчатки – это…

- Ситуация в здравоохранении, высокие цены, особенно на продукты и услуги ЖКХ, а также неразвитость городской среды.

- А главные драйверы развития?

- Рыбохозяйственный комплекс, туризм и логистика. Северный морской путь открывает совершенно новые горизонты для портовой логистики, судоремонта и смежных отраслей. По всем этим направлениям мы разрабатываем планы, которые будем претворять в жизнь уже в ближайшее время.

- На Дальнем Востоке реализуется множество программ развития. Как они могут помочь решить проблемы Камчатки?

- Их действительно много, но я назову только один стратегический документ – указ президента о подготовке национальной программы развития Дальнего Востока с указанием основных параметров опережающего развития ДФО. В нацпрограмме зафиксированы три главные цели: увеличение продолжительности жизни, сокращение смертности и увеличение темпов строительства в 1,6 раза. Эти цели полностью совпадают с ожиданиями жителей Камчатки, к их достижению мы и будем стремиться.

- Что конкретно необходимо сделать для улучшения системы здравоохранения Камчатки?

- Главная беда - нехватка врачей. Укомплектованность краевых больниц – чуть выше 50%. Увеличить этот показатель – одна из главных задач. Вторая проблема – материально-техническое отставание. Здания наших больниц – в ужасающем состоянии. Серьезные больничные комплексы не строились десятилетиями! Поэтому нам нужно возобновить строительство краевой больницы. Ее строили в начале нулевых, но не довели работу до конца – и теперь на въезде в Петропавловск-Камчатский стоит остов здания, как напоминание о необходимости закончить начатое. Кроме того, всю систему оказания медицинской помощи необходимо переориентировать на потребности пациентов. Сейчас у нас нет даже таких простых вещей, как горячая линия.

- Первые шаги к решению проблем городской среды тоже понятны?

- Не шаги – большой скачок нам нужно сделать. Наши города выглядят заброшенными, унылыми, их вид и правда может вогнать в депрессию. Чтобы решить проблемы, региону нужно активнее включиться в федеральные программы по благоустройству, расселению ветхого и аварийного жилья, строительству безопасных и качественных дорог. Мы будем стараться включить в нацпроекты большее число объектов. А также ускорять работы на объектах, которые уже попали программы. Например, по модернизации дворов и благоустройству внутриквартальных проездов Петропавловска-Камчатского, которую мы запустили сами. Кажется, что дворы в городе не ремонтировались со времен СССР, а внутриквартальные дороги недавно бомбили… Поставим в городе современные детские площадки, тренажеры шаговой доступности, а дороги и проезды заасфальтируем. Так как эта работа затронет весь город, важно выдержать единый стиль, поэтому мы объявили конкурс кандидатов на позицию главного архитектора, руководителя центра компетенций в сфере благоустройства. Именно этот специалист и будет задавать единые архитектурные и стилистические «лекала», по которым будет строиться Камчатка.

- Не раз слышал, что главная проблема строительства на Камчатке, наряду с высокой сейсмичностью, – сложность подвоза стройматериалов.

- Главная проблема – не логистика, а то, что длительное время Петропавловск не имел четкого плана развития. Это привело к отсутствию подготовленных площадок с коммуникациями, которые можно было бы отдать инвесторам под реализацию востребованных проектов. Сложилась абсурдная ситуация: президент принял беспрецедентное решение о льготной дальневосточной ипотеке под 2%, но на Камчатке её взять невозможно. В регионе просто нет ни одной квартиры, которая соответствовала бы всем требованиям. Жилья в новостройках просто нет. Именно поэтому городу нужен план развития. В этом плане можно предусмотреть выделение площадок под коммерческую застройку жилой недвижимостью. Мы начали эту работу: вместе Минстроем ищем варианты софинансирования инфраструктуры, решаем вопросы неиспользуемых территорий, принадлежащих федеральным органам власти. Моя главная цель – сокращение оттока населения с Камчатки.

- Почему мы только сейчас приступаем к активному использованию Севморпути?

- Это сложный комплексный проект. Нужно не просто наладить поставки грузов туда и обратно, но сделать их регулярными. Только в этом случае экономический эффект будет максимальным. К примеру, в сентябре лихтеровоз «Севморпуть» совершит один «рыбный» рейс с Камчатки в Центральную часть России. Но рыбохозяйственным предприятиям нужны регулярные перевозки, причем в определенное время. Именно над этим мы сейчас и работаем.

- Нужно решить и вопросы обратной загрузки…

- Объем грузов для Камчатки десятикратно превышает объем рыбы, которую мы можем поставить. Так что, если одна десятая всех грузов, которые попадают на Камчатку, будет переориентирована на Северный морской путь, мы обеспечим полную обратную загрузку. А ведь есть еще потребности наших соседей – Чукотского автономного округа, Магадана, есть грузы Минобороны России. Иными словами, у нас есть все условия для налаживания регулярных поставок по Северному морскому пути. Необходимо собрать все слагаемые этого колоссального проекта в единую организационную схему. Камчатка готова быть драйвером этого проекта. Потому что, помимо снижения стоимости доставки грузов и преимуществ для наших рыбаков, этот проект позволит Петропавловску-Камчатскому стать опорной точкой Северного морского пути, хабом, входными воротами. Это повлечет развитие судоремонта, причальной стенки, создаст тысячи рабочих мест в портовой инфраструктуре. Развитие Северного морского пути означает новую жизнь экономики Камчатского края, создает устойчивую основу для ее развития.

- Какую роль в подъеме региона могут сыграть территории опережающего развития?

- Главное сегодня, как мне кажется, - увязать приток инвестиций в ТОРы с ростом качества жизни людей, с уверенностью в том, что Дальний Восток будет развиваться, что на Камчатке нужно оставаться, потому что будущее – есть! К сожалению, пока я часто слышу от молодых людей: мы ждем повода, чтобы уехать. Нужно, чтобы у молодых людей был повод остаться. Один из приоритетов для меня – проекты в сфере туризма. Камчатку знают во всем мире, миллионы людей хотят сюда приехать, но – запредельные цены, низкое качество сервиса, мало авиарейсов…. Именно ТОР создает возможности для решения проблем туризма: быстрое выделение участков под застройку, помощь в развитии инфраструктуры. На Камчатке реализуется целый ряд проектов в сфере туризма. Назову лишь один из них – «Три вулкана». Якорный инвестор планирует создать базу для дальнейшего развития туризма: дорогу, портовую инфраструктуру и большой гостиничный комплекс.

- Есть ли у вас варианты решения проблемы транспортной доступности?

- По сути, Камчатка – это остров. Попасть сюда можно по воздуху или морем. С появлением плоских тарифов стало чуть легче. Но совсем дешевыми перелеты быть не могут – в силу расстояния. Хотя, для некоторых групп граждан существуют еще более дешевые билеты, покупка которых субсидируется государством. Выход у нас только один – увеличивать пассажиропоток и запускать прямые рейсы из-за рубежа. В Приморье это сработало, так что по окончании пандемии мы рассчитываем наладить авиасообщение с Республикой Кореей, Японией и Китаем. Одновременно с этим, идет работа по созданию транспортного хаба: началась реконструкция существующего аэропортового терминала, а в ближайшие два года должен быть построен новый современный терминал, который станет воротами на Камчатку. Решается и еще одна очень важная задача – доступность населенных пунктов внутри края. Самолеты и вертолеты на Камчатке – не роскошь, а единственная возможность добраться до дома. Стоимость перелета должна соответствовать уровню доходов граждан. Решение вопроса транспортной доступности позволит не только кратно увеличить число туристов, но и существенно повысит качество жизни в регионе.

- Какие отрасли будут драйверами этого развития?

- Дикая камчатская рыба с каждым годом будет все более востребованной, спрос на нее будет расти во всем мире. Газ, нефть, золото иногда становятся никому не нужными, а рыба нужна всегда. Уединенный отдых на Камчатке будет более востребованным по сравнению с переполненными пляжами или очередями в музеи. Край ответственного отношения к природе, островок экологичной экономики и здоровых отношений в обществе – такой я вижу Камчатку в будущем. Туристы будут приезжать, чтобы получить удовольствие от экстремального отдыха, красоты природы — но получат гораздо больше! Они уедут отсюда другими, немного выросшими, будут по-другому воспринимать взаимодействие человека и природы. Вот миссия Камчатки в России и в мире.

- А как вас изменила Камчатка?

- В первый раз я приехал в 2014 году. Именно здесь я понял, насколько сильно человек все еще зависит от природы. Это ощущение заставит любого, фигурально выражаясь, снять корону. Ты понимаешь, что беззащитен перед извержением вулкана, перед снегопадом, перед цунами, перед медведем. На Камчатке величие природы ты ощущаешь физически. И это еще один ценный ресурс Камчатки. Школа отношений человека с природой — вот та ниша, которую должна занять Камчатка на мировом рынке туризма и впечатлений. И я уверен, что у нас есть все возможности для этого.

- Красивый образ... Так какими вы видите камчатские города через несколько лет, по мере воплощения задуманного?

- Будем честны, сегодня населенные пункты Камчатки — непаханое поле для работы. Я хочу, чтобы города стали площадками, где люди могут применить энергию созидания. Лучше всего это можно описать такой метафорой: художник любуется красотой природы и создает на чистом холсте картину. Этот холст — наши города. Я хочу, чтобы люди, живущие под сенью вулкана, сопки или на берегу океана переносили их красоту ближе к своим домам. Город на Камчатке должен быть частью природы, должен вписываться в природный ландшафт. Город должен привлекать и вовлекать людей, а не отторгать. Сегодня, к сожалению, чувство отторжения преобладает. Мне же хочется, чтобы города Камчатки стали точкой роста, и чтобы жители активно участвовали в их развитии. Именно в городах должен реализовываться принцип «Камчатке нужен каждый». Нас на Камчатке действительно мало — всего 313 тысяч человек. Поэтому вклад каждого человека будет весом и заметен.