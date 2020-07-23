В июле расходы россиян на туризм вернулись на прошлогодний уровень

Банк ВТБ изучил активность россиян по оплате товаров и услуг картами в наиболее популярных туристических регионах России. В июне 2020 года объем расходов на туризм в топ-10 регионов оставался на 45% ниже, чем годом раньше. Но уже за первую половину июля достиг прошлогодних значений и даже превышает их. Лидерами по размеру трат, помимо Москвы, стали Сочи, Казань, Санкт-Петербург и окрестности Байкала.

ПРОКАТ МАШИН БЬЕТ РЕКОРДЫ

Теперь об исследовании расскажем более детально…

Эксперты банка исследовали расходы населения на гостиницы, прокат транспорта, развлечения, рестораны, турагентства в основных туристических регионах России. В июне 2020 года общий размер трат составил 4,2 млрд руб., что почти в 1,5 раза ниже, чем в тоже время прошлого года. Однако уже за первую половину июля динамика расходов резко выросла, объем расходов достиг 2,5 млрд, что сопоставимо с результатами 2019 года.

Наибольший рост показал сегмент проката автомобилей — текущий объем транзакций в июле составил 6,8 млн руб. и вдвое превысил прошлогодний. Особенно востребована эта услуга в Краснодарском крае, Москве, Калининградской области и на Байкале. Траты в ресторанах (1,2 млрд руб.) и гостиницах (более 260 млн руб.) уже сопоставимы с результатами прошлого июля, а расходы на турагентства (свыше 600 млн) и особенно развлечения (порядка 10 млн) пока уступают прошлогодним.

В отдельных регионах расходы на туризм существенно выросли. В Ленинградской области россияне потратили на отели в 3,5 раза больше, чем годом ранее, в Краснодарском крае – вдвое. Заметно увеличились траты на гостиницы в Калининградской области (+54%), а также Алтайском крае (+15%), прирост также отмечен в Татарстане и Нижегородской области. Растут траты и в ресторанах, особенно сильно – в Сочи и Краснодарском крае (вдвое) и Карелии (на треть).

Также в июле в 1,5-2 раза увеличился спрос на активный отдых в Карелии, на Байкале, Ленинградской и Нижегородской областях – эти регионы оказались лидерами по динамике в сегменте развлечений. Карелия – единственная область, где по сравнению с прошлым годом вырос оборот турагентств (+34%). В целом по стране расходы на услуги туроператоров пока уступают прошлогодним на 20% – многие россияне предпочитают организовывать путешествия самостоятельно.

«В этом году россияне активно занимаются внутренним туризмом. Если в июне в силу сохранявшихся ограничений объем трат оказался в 1,5 раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. В июле и августе у российских регионов есть все шансы перекрыть показатели прошлого лета», – сообщил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Эксперт отметил, что многие россияне предпочитают организовывать свой отпуск самостоятельно. Об этом говорит рост трат на бронирование гостиниц и прокат авто при одновременном снижении объема затрат на турагентства. Для жителей центральной России нынешний год стал отличной возможностью осуществить давно планируемые путешествия в отдаленные регионы – на Байкал, Алтай, в Карелию. Кроме того, по данным агентств, с которыми работает банк, в этом году россияне все чаще выбирают отдых на отечественных курортах - в Сочи, Адлере, Анапе, Крыму, что в целом характерно для летнего сезона.

ВОЗВРАТ ДО ТРЕХ ПРОЦЕНТОВ

Для привилегированных клиентов ВТБ запускает новую travel-карту, которая позволяет получать до 3% кешбэка милями за покупки. Накопленные мили можно тратить как непосредственно на путешествия – авиа- и железнодорожные билеты, бронирование отелей и аренду автомобилей по всему миру, мили «Аэрофлот Бонус», так и на любые другие товары и сертификаты в программе лояльности банка «Мультибонус», среди которых бытовая техника и электроника, товары для дома и дачи, благотворительность. В дополнение к вознаграждению от банка клиенты еще могут получать до 15% суммы обратно на бонусный счет, совершая покупки у партнеров программы лояльности.

«Средние траты клиента из сегмента «Привилегия» составляют в среднем 150 тыс. рублей в месяц, а это значит, что в год человек может получать 54 тыс. рублей в качестве кешбэка – милями по новой карте, - отметила начальник управления «Дебетовые карты и счета» банка ВТБ Ксения Андреева. - При этом в отличие от других программ лояльности на рынке мы даем возможность максимально гибко использовать мили, не ограничивая их обмен на товары и сервисы для путешествий. Это особенно актуально в текущем году».

Карта бесплатна для зарплатных клиентов с пакетом услуг «Привилегия», либо при остатках на счетах в 5 млн рублей. В случае несоответствия критериям комиссия за обслуживание составляет 1 тыс. рублей в месяц.

Владельцам Travel-карты также доступны бесплатные переводы до 100 тыс. рублей в месяц по номеру телефона через онлайн-сервис, расширенные лимиты на снятие наличных и их бесплатное получение в 16 000 собственных банкоматов банка.

Кроме того, клиентам банка также доступна кредитная «Карта возможностей» с опцией Travel и с аналогичными условиями начисления миль. Обслуживание карты бесплатно для клиентов с остатками от 5 млн рублей.