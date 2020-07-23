«Засветился» перед государством: о чем жалеют и чему рады те, кто стал самозанятым

С 1 июля специальный налоговый режим для самозанятых могут вводить все российские регионы. До этого в порядке эксперимента его тестировали сначала в четырех регионах (Москва, Московская и Калужская область, Татарстан), а потом еще в 19-ти.

Смысл эксперимента, как о том неоднократно говорилось, - дать возможность без лишних сложностей и формальностей работать легально тем гражданам, которые делают это в частном порядке, без работодателя. Число таких людей, особенно в небольших городах, в нынешней экономической ситуации, по прогнозам, будет только увеличиваться. Все, что требуется от самозанятого, который хочет быть «белым», а не «серым», - зарегистрироваться через специальное мобильное приложение или личный кабинет на госуслугах и платить относительно небольшие налоги (4% с денег, которые им заплатили граждане, 6% с доходов от работы с организациями).

Но задумка и теория — это одно, а что на практике?

«ВЫГОДНЕЕ ПО ДЕНЬГАМ, НО... КАК ЖЕ БЕЗ ПЕНСИОННОГО СТАЖА?»

Ольга (имя изменено), репетитор:

- Я профессиональный репетитор и уже достаточно давно, преподаю математику. Это моя единственная и постоянная работа. Налоги плачу, потому что считаю, что их платить надо. Но каждый год сравниваю разные налоговые режимы. Раньше работала на патенте, так было выгоднее всего. Сейчас по деньгам выгоднее зарегистрироваться самозанятой и платить налог на профессиональный доход.

Есть свои минусы. Мне неудобен режим расчетов — постоянно посылать чеки. Не встречала еще ни одного родителя, которому нужен был бы чек, он им ничего не дает. Удобнее было один раз оплатить патент.

Еще мне неприятно, что у меня не идет пенсионный стаж, хотя работаю полный рабочий день. Я не могу списывать часть налогов в счет расходов на образование, медицину и так далее, как это делают те, кто работает на работодателя.

Но я выбираю то, что выгоднее по деньгам и не требует хождения по инстанциям, потому что и время для меня – тоже деньги.

По факту, перейдя в самозанятые, я выиграла даже больше, чем предполагала. Самозанятым списали налоги за прошлый год, а с июня, в связи с пандемией, появилась возможность уменьшить налоги и этого года на величину МРОТ (12 130 руб.). Сумма компенсации, на мой взгляд, несерьезная, но для меня важно, что все было очень удобно организовано. Автоматически, в самой программе. Никаких заявлений, тем более поездок в налоговую. Но мне кажется странным, что помощь сейчас идет тем, кто продолжает получать доход. Не было бы дохода, не было бы и налогов, которые списали. А, по идее, помогать надо тем самозанятым, кто доход утратил. Должны быть гарантии на случай утраты заработка, потери работоспособности. Вот тогда у людей будет дополнительный стимул регистрироваться самозанятыми.

«УШЛА В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»

Виктория Принь, независимый пиар-консультант:

- После окончания университета у меня всегда была официальная работа. Но весной прошлого года решила уйти в свободное плавание - заняться своими проектами. Тогда и решила стать самозанятой, чтобы мои доходы были официально подтверждены, и я в любой момент могла взять кредит или получить справку о доходах для получения визы.

Каких-то неожиданностей не было. На сайте npd.nalog.ru есть FAQ, где можно найти ответ практически на любой вопрос.

Хотя, в начале было одно недопонимание - как вносить платежи по чеку. Этой информации я нигде не нашла. Я звонила в банк, узнавала как происходят платежи у самозанятых лиц. Сотрудники долго разбирались в этой проблеме, говорили, что такая форма как самозанятость новая, и они еще не смогли более структурированно определить, как делать платеж. Потом оказалось, что мне просто нужно связать онлайн-банк и приложение для самозанятых.

«ДЕНЬГИ НА ВЗНОСЫ ЛУЧШЕ НА ДЕТЕЙ ПОТРАЧУ»

Алексей, мастер-ремонтник:

- Ремонтирую квартиры, несколько лет был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Как появилась такая возможность, сразу перешел в самозанятые. ИП вообще закрыл, с ним много мороки — декларация каждый год, отчеты, теперь еще кассовый аппарат. Постоянно боялся что-то забыть. Для одиночек самозанятость, конечно, удобнее.

Меня часто спрашивают, зачем я вообще регистрировался официально? Ведь работаю в основном по рекомендациям: клиенты рекомендуют своим родственникам и знакомым. Но люди разные — на некоторых, особенно пожилых, тот факт, что я выдаю чек, производит даже большее впечатление, чем моя чисто русская, а не таджикская внешность. Типа не шарамыжник какой-то, который схалтурит и смоется.

По поводу страховых взносов. Как ИП я их платил, а как самозанятый не плачу. Я грамотный и прекрасно понимаю, что таким образом лишаю себя пенсии. Но я больше рассчитываю на свои руки — пока жив, буду что-то ими делать и, надеюсь, зарабатывать. Ну и на какие-то накопления. А те деньги, которые я платил как страховые, я лучше на подарки своим детям потрачу — мне это сегодня важнее, чем будущая пенсия.

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПОПРОСИЛИ»

Инна (имя изменено), журналист и художник:

- Я хоть и нерегулярно, но пишу статьи для одного издания. Там меня и попросили зарегистрироваться, сказали, что для сотрудничества нужен официальный статус. Еще я продаю картины — для этого тоже желательно иметь официальный статус.

Уже думала об ИП, но казалось все очень замороченным. И оборот у меня слишком небольшой. Как самозанятая, я могу выдавать чеки — и это всех заказчиков устраивает.

Самое сложное для меня было — разобраться, как правильно определить свою сферу деятельности. Для самозанятых этих сфер мало.

Сейчас у меня все на автомате. Пришли деньги за сделанное - отмечаю в программке "задекларировать". Там сразу уходит в "сейф" налоговая часть. И образуется чек со всеми данными в виде пдф-файла. Отправляю его на почту заказчику. С 25 числа плюс-минус дня два налог из «сейфа» списывается. Все.

Что особенно удобно, если заработков нет, то ничего и не происходит. Налог не списывается. Никаких дополнительных действий по этому поводу предпринимать не надо.

Да, имя мое не упоминайте. Так, на всякий случай.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ САМОЗАНЯТЫЕ

- «Долго не могла зарегистрироваться как самозанятая через госуслуги — сообщали, что у меня два ИНН, что неправда».

- Многие пособия, в частности, декретные, самозанятым недоступны (есть варианты, но они сложные).

- Не все компании знают, как работать с самозанятыми — иногда возникают проблемы.

- Самозанятые, как и обычные работники, могут взять справку о своем доходе. Но банки, если речь идет о солидных суммах кредита (например, ипотеке), предпочитают наемных работников — самозанятым часто отказывают.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Режим хороший, но боязно светиться»

Больше половины опрошенных журналистом «КП» граждан, зарегистрировавшихся как самозанятые, попросили на всякий случай не упоминать их настоящие имена. Хотя совершенно ничего такого, что было б смысл хоть от кого-то скрывать, не сообщили.

Еще больше тех, кто вообще регистрироваться боится. Написав в одной из соцсетей, что ищет желающих поделиться своим опытом самозанятых, ваш корреспондент получила кучу посланий с объяснениями, почему «в нашей стране светиться нельзя». Кто ожидает каких-то каверз конкретно от налоговой (что-то не так сделаешь — потом проблем с инспекторами не оберешься), кто-то расплывчато «не верит государству». Мол, зарегистрируешься — а потом доказывай, что у тебя действительно такой низкий доход и ты ничего не скрываешь. Или это сейчас все просто, пока заманивают, а потом замучают проверками и требованиями иметь кучу бумаг и лицензий на каждый забитый в порядке самозанятости гвоздь. Теперь еще и новый страх появился: «Там надо ставить программу — и будешь постоянно налетать на штрафы из-за того, что она глючит». (Уже работающие самозанятые подтверждают, что программа «Мой доход» иногда глючит, но «в рамках приличия», и проблем из-за этого пока ни у кого не возникало).

Сейчас в России более 700 тысяч официальных самозанятых (из них более 300 тысяч в Москве). Прогресс есть: к концу 2019 года их насчитывалось чуть более 300 тысяч по всей стране (хотя и режим этот тогда действовал только в четырех регионах). При этом, по прикидкам экспертов, число граждан, которые втихую зарабатывают себе на жизнь, как могут, «в тени», исчисляется десятками миллионов. Сколько времени нужно, чтобы эти миллионы поверили, что государство не «заманит и обманет», ни один эксперт нам сказать не смог.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

«Либо обязательные взносы на пенсию, либо необременительный налоговый режим»

Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) :

- Налоговый режим для самозанятых отпугивает многих по причине того, что уплата налога на профессиональный доход не дает возможности получить страховую пенсию. Гражданин может рассчитывать только на социальную пенсию, она меньше и назначается на 5 лет позже страховой. Но возможность получать страховую пенсию у самозанятого есть, для этого он должен платить добровольные взносы в ПФР. В отличие от ИП, размер страхового взноса у которого фиксированный, у самозанятого он может быть любым. А в страховой стаж будет засчитан период, рассчитанный пропорционально сумме уплаченных взносов.

Но — небольшие подсчеты. В 2020 году размер фиксированного страхового взноса у ИП составляет 40 874 руб., из которых 32 448 руб. — взносы на обязательное пенсионное страхование. Если самозанятому платить столько же — чтобы иметь те же права на пенсию, как и у ИП, - тогда этот специальный налоговый режим уже выглядит не столь привлекательным, а при небольших нерегулярных доходах - и вовсе обременительным.

«Тем, кто не хочет регистрироваться, государство не может помочь»

Анатолий Мальцан, начальник управления столичного Штаба по защите бизнеса:

- Важно, что в сложной экономической обстановке в связи с распространением коронавирусной инфекции государство оказывало меры поддержки самозанятым (см. «На заметку»). Но помочь возможно только тем гражданам, кто официально зарегистрирован.

В свою очередь Штабом по защите бизнеса в Москве разработан сборник «Алгоритмы для самозанятых». Он размещен в Telegram-канале @npa_biz и на платформе Яндекс-Диск. В сборнике собрана актуальная информация, которая может быть полезна самозанятым Москвы (Прим. Ред.: и из других регионов тоже — большая часть ситуаций стандартна для всей страны). В частности, о правилах и мерах поддержки для самозанятых, об особенностях получения пособий по безработице самозанятым, снявшимся с учета. Кроме того, разъяснения по открытию счета/карты для получения денег во избежание блокировок, информация об особенностях участия самозанятых в закупках, а также об агрегаторах, платформах, маркетплейсах и иных ресурсах, которые могут быть источником заказов для самозанятых.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А если самозанятый заболеет?

Здесь то же, как и с правом на пенсию.

- Самозанятые не уплачивают страховые взносы по обязательному социальному страхованию и не имеют права на получение пособия по временной нетрудоспособности или в связи с материнством, - разъясняет Анатолий Мальцан. - Но они вправе добровольно вступить в правоотношения с Фондом социального страхования. Для этого надо подать заявление в свой территориальный орган ФСС по месту жительства и платить установленные страховые взносы. Перечислять их можно как частями, так и единовременно. Последним днем уплаты определено 31 декабря текущего года.

Пособие выплатят, если были внесены страховые взносы за год, предшествующий тому году, когда вы заболели или ушли в декрет.

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