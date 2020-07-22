«В мелком состоянии пища лучше усваивается организмом»: Учёный высказался о голодной диете Елены Степаненко

Странная диета Елены Степаненко, на которой королева юмора потеряла после развода с Евгением Петросяном 42 кило, до сих пор удивляет поклонников юмористки.

Мол, как же так, жевать и выплёвывать самое вкусное...

- До похудания я весила очень много: 110 килограммов при росте 168 сантиметров. Теперь вешу 68 килограммов. Похудела за один год. И уже два года держусь в этом весе плюс-минус два-три килограмма, - говорила жена Евгения Петросяна журналу «Антенна». - Вся порция должна помещаться в ладошку, а есть надо 4, 5, 6 раз в день - сколько хотите... И вот мое ноу-хау. Как-то купила в кулинарии потрясающие пирожки с капустой, которые я обожаю с детства, а я к этому времени уже сбросила три килограмма за 10 дней. Принесла их домой, а они пахнут - сил нет. И я думаю: «Господи, ну сколько той жизни осталось? Поем я их». И я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала. Так я съела два пирожка. Фактически я их выплюнула, но вкус во рту остался, и я наелась.

Со 110 килограммов до 68 Елена Степаненко похудела за год.Фото: Instagram.com

Все, что не прожевывается, - копченая колбаса, мясо, я жую и откладываю, - удивила голодной диетой Степаненко.

Впрочем, специалист по питанию и аюрведе Денис Чех уверен, что Елена Григорьевна не особо истязает себя голодом, мол, организм юмористки все равно получает питательные вещества.

- В таком мелком, расщепленном состоянии пища гораздо лучше и эффективнее усваивается организмом. Например, если взять семена льна и урбеч (пасту) из семян льна (это паста из перемолотых в пасту семян), то урбеч гораздо лучше усваивается организмом и приносит пользу, - обьясняет kp.ru специалист по правильному питанию Денис Чех. - О полезных свойствах семян льна, думаю, не стоит рассказывать дополнительно. А если семена не перемолотые, то если их прожевать и просто проглотить, то большой процент семян просто выйдет в исходном состоянии из организма, пройдя всю систему пищеварения.

Cпециалист по питанию и аюрведе Денис Чех. Фото: Личный архив.

Порции у Елены также сократились, и организм успевает более полноценно переварить еду.

Но если тщательно и со всех сторон подходить к здоровью, также важно предварительно сдать анализы, узнать, в каком состоянии организм, подходит ли ему сейчас такое питание. И задуматься, насколько сбалансировано питание. Получает ли организм должное количество белка, чтобы поддерживать мышечную массу. Так как с возрастом на белок в рационе нужно обращать более пристальное внимание, чтобы снижение веса было красивым (кожа подтягивалась, была упругой, не было чувства голода). Нет ли особенностей в самочувствии, которые требуют определенного рациона и поступления питательных веществ, а не просто снижение калорийности при оставлении тех же продуктов, - уверен эксперт.