Жизнь любителей вейпов, испарителей, электронных сигарет, систем нагревания табака, снюсов и кальянов однозначно изменится. Тех, кто использует все эти устройства, приравняли к курильщикам обыкновенного табака. В среду, 22 июля в Госдуме приняли закон, который распространяет антитабачные запреты на всю курительную продукцию.

Это значит, что обладателям, производителям и продавцам альтернативных курительных приспособлений грозит та же ответственность и штрафы за нарушение закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Виктор Зыков, член координационного совет по борьбе против табака при Минздраве РФ напомнил, что этот законопроект рассматривался 4 года, а его принятие назвал большим событием. Эксперт объяснил «Комсомолке», что именно изменится.

Член координационного совет по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.Фото: YouTube

- Электронные средства доставки никотина, некурительная продукция с никотином, новые виды табачнои продукции теперь урегулированы, - комментирует Виктор Зыков. - Потребление электронных сигарет и систем нагревания табака будет запрещено в тех же местах, где сеи час запрещено курение (на рабочих местах в помещении, на территории государственных, медицинских, образовательных учреждении , на спортивных объектах, в заведениях общепита, на пляжах, в поездах, на вокзалах, в аэропортах — Ред.). Также запрещается реклама, стимулирование и спонсорство этои продукции. Кроме того, в продаже не должно быть жидкостеи , в которых никотин превышает 20 мг на мл. Такая мера реализована в Евросоюзе и спасает подростков от сильнои никотиновои зависимости. А вот в США, где таких ограничении не было, произошел бум подросткового курения никотинсодержащих продуктов.

- Должны ли будут закрыться все кальянные?

- Да, должны. После переходного периода в 90 днеи . Использование кальяна в кафе, в местах общественного питания запрещается. Но в последние месяцы пандемии кальянные никто и не разрешал, так как это гарантированное средство передачи вируса. Добавлю, что в кальянах живет не только коронавирус. Там находили и вирус гепатита, и палочку Коха.

Вместе с тем выкладка устройств типа Айкос и Гло не запрещена. Нельзя только выкладывать стики и картриджи. То же касается кальянов.