Минздрав отзывает разрешение на применение нескольких лекарств от коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев заявил, что министерство намерено удалить препарат гидроксихлорохин из списка рекомендованных при терапии COVID-19, поскольку лекарство против этой инфекции оказалось бесполезным. Также агентство РИА Новости сообщает, что подобная участь ждет и ритонавир, которое представитель Минздрава также назвал неэффективным.

США остановили клинические испытания гидроксихлорохина еще в июне. ВОЗ также отказалась от тестов эффективности этого препарата, а также лопинавира и ритонавира.

- То, что гидроксихлорохин и лапиновир, плюс ритонавир не особо успешны в терапии COVID-19 стало понятно уже месяца два как, - рассказал kp.ru генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог Николай Крючков. - Но мы понимаем и то, что решения о выводе лекарств из списка рекомендованных обычно принимаются с задержкой. Правда, эта задержка, по моему мнению, слишком затянулась. Сейчас уже есть результаты первых больших сравнительных исследований, которые показывают неэффективность гидроксихлорохина и антиретровирусных препаратов (АРВТ, антивич-препаратов) для терапии новой коронавирусной инфекции. До этого мы располагали результатами менее крупных исследований, которые также не подтверждали, что эти препараты работают.

КАК СЕЙЧАС ЛЕЧАТ COVID-19

Наш эксперт говорит, что основное место в протоколах лечения COVID-19 занимает терапия развивающегося ДВС-синдрома - нарушения свертываемости крови; терапия дыхательной, сердечно-сосудистой и других видов недостаточности; лечение неврологических осложнений, если они возникают. Что касается специфического противовирусного лечения, то здесь главными по-прежнему остаются ремдесивир, фавипиравир, моноклональные антитела, особый тип интерферона. Эти препараты официально применяются для терапии, направленной против SARS-CoV-2, хотя их нужно рассматривать все же, как экспериментальную терапию.

- Надежных доказательств эффективности фавипиравира пока нет, а крупное японское исследование, которое завершилось по этому препарату, показало, что фавипиравир малоэффективен против SARS-CoV-2, - говорит иммунолог Николай Крючков.

Надеждой врачей остается ремдесивир, но с препаратом тоже не все гладко. Исследования американских и китайских ученых относительно эффективности ремдесивира противоречивы.

Интерферон альфа-2b также является сейчас предметом активного исследования ученых и тоже входит в число экспериментальных для терапии COVID-19.

Наш эксперт отмечает, что неплохие результаты в терапии новой коронавирусной инфекции недавно показали моноклональные антитела. Это наилучший аналог плазмы крови выздоровевших. Моноклональные антитела – это продукт генной инженерии, по сути дела представляющий собой специфические антитела против SARS-CoV-2, который показывает эффективность при госпитальной терапии больных с ярко выраженными нарушениями. Однако такая терапия очень дорого стоит, к тому же выпущено мало доз препарата.

Переливание плазмы крови переболевших помогает примерно 40% больных из числа «среднетяжелых» и «тяжелых» пациентов. Но это лечение также не слишком массовое, поскольку требует огромного числа доноров, которых не хватает. Сложности возникают с совместимостью, с отсутствием у потенциальных доноров нековидных инфекционных заболеваний.

Среди эффективных препаратов для восстановления способности крови к свертываемости при тяжелых случаях ковид наш эксперт называет низкомолекулярный гепарин и переливание свежезамороженной плазмы. Также для тяжелых пациентов по-прежнему применяется оксигенация и ИВЛ. Для легкого течения ковид подходит терапия, как для других форм ОРВИ.

- Сейчас протоколы лечения уже отработаны, другое дело, что по-прежнему эта терапия не направлена специфически на SARS-CoV-2, - говорит Николай Крючков. – Поиск специфических лекарств продолжается, однако я не очень верю в его успех. Для серьезной разработки нужно время и его нужно даже больше, чем для разработки вакцины. Поэтому на практике, я думаю, вакцины против COVID-19 появятся раньше, чем специфическая противовирусная терапия новой коронавирусной инфекции.

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