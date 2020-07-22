Что стало с Сергеем Сыроежкиным и его братом из фильма "Приключения Электроника"
Фильм "Приключения Электроника" режиссера Константина Бромберга, снятый на Одесской киностудии по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, спустя 40 лет остается одной из самых любимых кинолент разного поколения россиян. Великолепную музыку к культовой картине написал композитор Евгений Крылатов - его песню "Крылатые качели" знает и стар, и млад. Ну а братья Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главных героев Сергея Сыроежкина и Электроника, прославились в один день сразу после премьеры в 1980 году.
"Если бы была какая-нибудь статистика, то «Приключения Электроника», наверное, по количеству показов стал бы абсолютным лидером. Много лет назад абсолютным лидером по количеству писем от зрителей стала картина «Семнадцать мгновений весны». Была какая-то цифра типа 250 тысяч. А вот «Электроник» благополучно перевалил за 700 тысяч писем, Интернета еще не было. И мы задавались вопросом, почему? Наверное, потому что там поставлены абсолютно вечные вопросы, что самое главное, что значит быть человеком и как им стать? Там параллель в том, что и робот, и подросток пытаются стать человеком", - говорит Владимир Торсуев.
Казалось, после такого оглушительного успеха Юрию и Владимиру Торсуевым - прямая дорога в театральный. Но после окончания школы в 1983 году они поступили в технический вуз, правда, ненадолго. "Нам там не понравилось. И мы прям оттуда ушли в армию", - цитирует Владимира WomanHit.ru.
Потом Юра поступил в Институт стран Азии и Африки МГУ, а Владимир - на философский факультет МГУ, но его оттуда отчислили. В итоге получил высшее образование в Юридической академии.
Юрий женат. Его сын Никита поступил в университет, а дочь Настя - перешла в шестой класс.
Владимир четыре раза был женат. У него подрастает 12-летняя дочь. "Мы с ней живем отдельно, к сожалению. Она у меня сибирячка. Когда все свои дела там закончит, приедет сюда", - делится 54-летний мужчина.
Торсуев также рассказал, как сложилась судьба других актеров из культового фильма. Так, Василий Скромный, который играл Гуся, одессит, моряк, - единственный, кто получил профессиональное театральное образование. Живет в Одессе и ходит на торговых судах.
Женя Лившиц, который играл Рыжика-Чижикова - музыкант, живет в Германии. Преподает, руководит большим классическим оркестром.
Оксана Алексеева, которая Майю Светлову играла, - живет в Лионе. "До сих пор такая же красивая, специалистка по странам Восточной Европы", - сообщил Владимир.
Кукушкина, Лера Сулуян, - доктор наук, дерматолог. Максим Калинин, игравший Королькова, был успешным бизнесменом, придумал много акционерных обществ, а десять лет назад трагически погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU