Прибайкальский нацпарк откроют для посещения местному населению

В Иркутск с рабочим визитом прибыла замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова. Чиновницу сопровождали и.о. директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Григорьев, директор ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Евгений Ступников, руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» Максим Стафеев. В ходе выездного совещания представители Минприроды обсудили с региональными властями вопросы экологической безопасности региона.

Главной темой встречи стали проблемы строительства очистных сооружений и берегоукрепления в Листвянке, утилизация бытовых отходов и деятельность полигона ТКО Ольхонского района. Также не без внимания остались такие важные социально-экологические вопросы, как развитие экологического туризма на территории Прибайкальского нацпарка, обеспечение транспортной доступности особо охраняемых природных территорий, реконструкция автодороги на остров Ольхон, установление границ и осуществление хозяйственной деятельности в расположенных в ООПТ населенных пунктах.

- Вопросы, связанные с защитой озера Байкал и развитием эколого-туристического потенциала Байкальской природной территории, являются одними из ключевых направлений нацпроекта «Экология» и должны осуществляться со строгим соблюдением всех норм природоохранного законодательства. В то же время при реализации всех обсуждаемых сегодня проектов в приоритете должны быть интересы людей, повышение экологического благополучия населения. Это – зона смежной ответственности федерального и регионального уровня. Сегодня мы сделали ряд конструктивных шагов и активизировали наше взаимодействие по самым важным направлениям совместной работы, - отметила Елена Панова.

По словам замминистра, работы по реконструкции дорог и социальных объектов в границах нацпарка требуют тщательной проработки и согласования проектов. Со стороны Иркутской области на совещании присутствовали председатель регионального Правительства Константин Зайцев, первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин, и.о. Министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов и др.

Как отметил, представитель надзорного органа, в целях соблюдения баланса сохранения природы и развития населенных пунктов на базе Байкальской природоохранной прокуратуры создана рабочая группа с представителями местного населения, экологами, научными организациями, сотрудниками Прибайкальского национального парка по разработке и установлению границ ООПТ.

- Внесение границ в Единый государственный реестр недвижимости - ЕГРН - в соответствии с действующим законодательством позволит решить огромный ряд проблем для местного населения и сохранить уникальную экосистему Байкала. Работа направлена на недопустимость застройки незатронутой территории и на создание необходимой инфраструктуры населенных пунктов, – подчеркнул Алексей Калинин.

В свою очередь, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов рассказал, что сейчас решен вопрос с выдачей разрешений на посещение нацпарка местным населением на длительный срок. С этого года они оформляются сроком до года. Также ведется информирование населения о правилах посещения ООПТ, в том числе, в целях туризма и отдыха, забора ключевой воды, сбора ягод и валежника.

Завершающим итогом встречи стало решение о разработке Минприроды России, властей Иркутской области и надзорных органов «дорожной карты» совместных действий по решению актуальных вопросов экологической безопасности региона без отрыва от перспектив его развития и социальных нужд его жителей.

В финале рабочего визита гости осмотрели Прибайкальский нацпарк: несанкционированные свалки в поселке Большие Коты и Волчьей пади, местности Имел-Кутул, где расположены полигоны бытовых отходов, а также площадки, на которых планируется строительство инфраструктурных туристских объектов в рамках нацпроекта «Экология».