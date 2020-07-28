Глава рыбозавода о том, как в Челябинской области сохраняют добрые советские традиции

ООО «Рыбозавод «Балык» из Кунашакского района является ведущим предприятием по разведению и вылову рыбы в Челябинской области. Предприятие было организовано в 2006 году, а уже в 2009 году «Балык» вошел в две сотни лучших предприятий России. В 2012 году рыбозавод признан «Компанией №1 в области качества продукции и услуг» на конкурсе при поддержке Государственной Думы РФ и Межрегиональной организации предпринимателей.

В 2010 году ООО «Рыбозавод «Балык» занял пятое место в международном рейтинге «Лига лучших» в категории «Вылов рыбы и водных биоресурсов» из 650 тысяч предприятий России рыбодобывающей отрасли.

Кунашакский рыбный холдинг из трех малых предприятий зарыбляет и выращивает в естественных водоемах сига, пелядь, карпа, белого амура и другие промысловые виды рыб. По объему выручки ООО «Балык» занимает первое место в отрасли региона.

В 2010 году на базе предприятия было организовано подсобное хозяйство, специализирующееся на растениеводстве и животноводстве. Здесь выращивают лошадей, мясную породу крупного рогатого скота – герефордов, а также романовскую и эдильбаевскую породу овец, серьезно занимаются зерноводством. Каждый год поголовье растет.

Учредитель предприятия Рафкат Нигаматьянов рассказал о том, что скрывается за таким стремительным ростом и какая стратегия помогает его достичь.

Глава рыбозавода Рафкат Нигаматьянов полон планов на будущее. Фото: АО «Россельхозбанк»

- Почему вы решили заняться именно разведением рыбы? С чего вы начали свою деятельность?

- У меня оба дедушки были рыбаками. Во время Великой Отечественной ловили рыбу в озере Уелги, солили и отправляли бочками на фронт. Думаю, что разведение и вылов рыбы я унаследовал именно от них.

- Какие трудности испытывали на первых порах? Как их решали?

- На первых порах были трудности из-за отсутствия холодильных камер. Но потом заработали денег и построили собственные холодильные и морозильные камеры.

- Почему люди покупают именно ваши товары?

- Испокон веков кунашакская рыба славилась своими вкусовыми качествами. И при Советском Союзе, во время проведения съездов КПСС её машинами отправляли в Москву. Мы продолжили эти традиции.

Испокон веков кунашакская рыба славилась своими вкусовыми качествами. Фото: АО «Россельхозбанк»

- Какую помощь вашему бизнесу оказал Россельхозбанк? Почему вы остановили свой выбор именно на нем?

- Мы являемся производителем сельскохозяйственной продукции. Россельхозбанк – наш надежный партнер. По нашим заявлениям всегда быстро и качественно оформляют и выдают льготные кредиты. Благодарим руководство Челябинского регионального филиала за качественную оценку нашей производственной базы и предложением услуг по кредитованию для приобретения современной сельскохозяйственной техники.

- Какие сейчас у вас объемы производства?

- В рыбной отрасли планируем вылавливать 700-800 тонн рыбы в год. В растениеводстве – собирать от двух до трех тысяч тонн зерновых ежегодно.

- Естественное желание любого предпринимателя – не останавливаться на достигнутом. Какие планы у вас?

– Планируем расширить площади под посевные.