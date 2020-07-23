В Ростуризме рассказали подробности о кэшбеке за путешествия по России: кому дадут, когда начислят

Туристам скоро будут доплачивать за отдых в России. Новая программа Ростуризма заработает, ориентировочно, в начале августа.

Часть денег, потраченных на отпуск, вернут в виде кэшбека на банковскую карту платежной системы “МИР”, которой нужно оплатить тур. На это выделено 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. Компенсации получат 3 миллиона путешественников, рассчитывают в правительстве.

Туристический кэшбэк: Государство готово вернуть людям до 15 тыс. за отпуск в России 00:00 00:00

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о новых подробностях получения кэшбека за отдых в России:

1. В программе субсидирования поездок по России примут участие все регионы страны. То есть при выборе маршрута уже можно не ограничиваться списком из пятидесяти с небольшим регионов, который был опубликован изначально.

- В программе примут участие все регионы нашей страны от Калининграда до Владивостока. Поездки в часть регионов, например, Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с 1 октября, - уточнила Зарина Догузова.

Также лишь после 1 октября начнут компенсировать расходы на отдых в Алтайском крае, Калининградской, Ленинградской и Московская областях, Москве и Санкт-Петербурге.

2. На кэшбек смогут рассчитывать в том числе и путешественники, которые бронируют через турфирму только отель или экскурсионную программу, без перелета:

- В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, которые включают перелет и проживание, так и отдельно проживание в случае, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, к примеру, на личном автомобиле, - объясняет глава Ростуризма.

3. Деньги начислят на карту “МИР” быстро – в течение 5 дней. Сумма кэшбека зависит от стоимости турпакета:

Если тур стоит от 25 тысяч рублей, но не больше 50 тысяч – на банковскую карту вернется кэшбек 5 тысяч рублей.

Если покупаете тур стоиомостью от 50 до 75 тысяч рублей – кэшбек составит 10 тысяч рублей.

Для туров дороже 75 тысяч рублей – возврат в размере 15 тысяч рублей.

- Те, у кого нет карточек “МИР”, смогут оформить их быстро и бесплатно для оплаты тура, - уверяет Зарина Догузова.

Точную дату запуска программы Ростуризм пока не назвал. Но обещает, что предупредят о старте за неделю, чтобы путешественники успели подобрать подходящие туры.

Глава Ростуризма Зарина Догузова.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

РЕАКЦИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ

Будет полезно и для школьных каникул!

Практические все крупные туроператоры уже готовы присоединиться к программе. Это важно, так как для получения кэшбека отпускнику нужно быть выбрать тур на специально созданном Ростуризмом сайте, а затем оплатить онлайн картой “МИР” на странице конкретного туроператора.

- «Интурист» подал заявку на участие в программе кэшбека, разработанную Ростуризмом. В программу войдут наши туры в Татарстан, республику Карелия, Бурятию, Хакасию, Самарскую область, Калининградскую область, Мурманскую область, Ленинградскую область, Камчатский край, Псковскую и Новгородскую области. Данные туры будут отмечены специальным значком на сайте туроператора. Кроме того, на сайте «Интуриста» появятся лендинги, которые помогут пользователям быстрее найти субсидируемые туры. Ожидаем, что программа будет восстребована в межсезонье, в том числе во время детских школьных каникул, - рассказали “КП” в пресс-службе туроператора “Интурист”.

ЗА КАМЧАТКУ И БАЙКАЛ ТОЖЕ ДОПЛАТЯТ

В Ассоциации туроператоров России (atorus.ru) составили список туркомпаний, объявивших об участии в программе, и регионов, куда каждый из них предложит поездки, за которые можно будет получить компенсацию.

Туроператор TUI Россия готов предложить по программе кэшбека поездки на Байкал (в Бурятию и Иркутскую области), в Карелию, Калининградскую область, на Сахалин и в Приморье.

Национальный туроператор “Алеан”: на кэшбек можно будет рассчитывать, покупая туры в Татарстан, Карелию, Башкортостан, Кабардино-Балкарию, на Сахалин, Камчатку, Нижегородскую, Калининградскую, Ленинградскую, Тюменскую, Иркутскую, Мурманскую, Архангельскую, Астраханскую, Ульяновскую области, Пермский край.

Туроператор “Дельфин” участвует в программе в основном с экскурсионными маршрутами - в Ярославскую, Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую области и Карелию.

Туроператор ANEX Tour: здесь можно будет приобрести субсидируемые туры в Иркутскую область, на Камчатку, Сахалин и в Приморье, в Ленинградскую область, Карелию, Хакасию, Татарстан, Тюменскую область, Хабаровский край.

Круизная компания “Водоход”: круизы рекам и озерам, в том числе по Волге – в Татарстане, Астраханской, Нижегородской, Ярославской области, а также на севере, в Карелии и Архангельской области.

Часть денег, потраченных на отпуск, вернут в виде кэшбека на банковскую карту платежной системы “МИР”, которой нужно оплатить тур.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Круизный оператор “Мостурфлот”готов присоединиться со множеством водных маршрутов по Ростовской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Ленинградской, Волгоградской, Ярославской, Вологодской, Архангельской, Астраханской, Новгородской, Костромской, Ульяновской, Ивановской областям, а также Карелии, Татарстану, Башкортостану, Пермскому краю.

Также подключатся к программе “Пегас Туристик”, “Спектрум” и “Русский Экспресс”.

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