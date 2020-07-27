Зачем калужский фермер начал использовать "молочных" роботов

Инновационное фермерское хозяйство - что это? Призвание или технологии, самоотверженный труд или любимое занятие?.. Сегодня в нашей традиционной рубрике мы расскажем, как калужский фермер все это применяет на практике в своем хозяйстве.

ЖИЗНЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Александр Саяпин построил роботизированную молочную ферму на 120 голов и цех по переработке молока. При поддержке Россельхозбанка в этом хозяйстве появился первый в России голландский доильный робот Lely. Сегодня перенимать опыт к нему приезжают фермеры из многих регионов страны. Коровы живут на просторе, а пасет их электронный пастух.

При поддержке Россельхозбанка в хозяйстве фермера появился первый в России голландский доильный робот Lely. Фото: АО «Россельхозбанк»

Хозяйство находится в Мосальском районе, деревня Стрельня, и дорога из областного центра заняла не более часа. Встретил нас Александр на пороге собственного хозяйства и предложил сразу же осмотреть ферму.

Ферма Александра Саяпина впечатляет с первого взгляда: большое пастбище, огороженное «электропастухом», чистые производственные помещения, современное оборудование и совершенно новый подход к животным. Это роботизированное современное хозяйство, где коровы голштинской породы гуляют сами по себе, доятся, когда хотят, и чувствуют себя отлично. Жизнь под открытым небом, а не в коровнике идет на пользу здоровью животных и позволяет отказаться от антибиотиков и иммуностимулирующих средств.

Рогатые красавицы едят, когда хотят. Фото: АО «Россельхозбанк»

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, А НЕ ЧЕЛОВЕК

- У коров совершенно вольная жизнь, - рассказывает Александр. - Просыпаются около 9 часов утра, идут есть и сами выбирают время, когда прийти на дойку.

Систему вольного содержания коров Александр Саяпин впервые опробовал семь лет назад в небольшом хозяйстве под Тулой. В те времена ни о каких роботах не заходила и речь, коров доили с помощью простого доильного аппарата. Весь процесс дойки был трудоемок, и он принялся искать способы автоматизировать его. Ранее, просматривая тематические журналы, он не раз убеждался, что большинство ферм зарубежных стран уже давно применяют на практике роботизированные модули по доению коров и так работают уже не один год. Выбрав подходящие условия стажировки, он отправился в Голландию.

И доятся коровы тоже — когда хотят. Фото: АО «Россельхозбанк»

- В Нидерландах я с удивлением увидел, как фермер, имея стадо из 450 голов, спокойно может пойти на рыбалку, отправиться в супермаркет за покупками, заниматься другими хозяйственными делами, - говорит Александр. - Приехав домой, я загорелся идеей установить у себя робота. Для этого изучил технические возможности разных фирм, остановился на голландском доильном роботе Lely и, оформив кредит в Россельхозбанке, установил его у себя на ферме. Что такое робот? Это аппарат, к которому корова сама подходит, а он обрабатывает вымя, с помощью лазера находит соски, доит корову и угощает животное концентрированным комбикормом. Для того чтобы приучить корову к роботу, требуется около двух месяцев, и после привыкания коровы сами идут за вкусным лакомством и с удовольствием проходят процесс дойки.

Робот Lely сильно облегчил трудовые будни. Фото: АО «Россельхозбанк»

ДО 20 ТОНН МОЛОКА В СУТКИ

В 2012 году Александр принял приглашение губернатора Калужской области, приехал работать на калужскую землю, и вскоре в деревне Стрельня появилась роботизированная ферма. В настоящее время в стаде насчитывается около 300 коров, 60 телок. Построен молочный мини-завод по переработке от 12 до 20 тонн молока в сутки, оснащенный оборудованием итальянской фирмы «Сфоджиа». На заводе производят востребованную молочную продукцию по традиционной «домашней» технологии.

Стадо коров на вольном выпасе насчитывает более 300 голов. Фото: АО «Россельхозбанк»

Несколько лет назад о том, чтобы расшириться до таких мощностей, фермер даже не мечтал: местный рынок вряд ли смог бы обеспечить спрос на такое количество фермерского молока. Однако хозяйство заключило контракт с крупной сетью супермаркетов, куда сегодня фермер поставляет под маркой «Наша ферма» всю свою продукцию.

«ЗАКУПИМ КОРОВ ИЗ ДАНИИ»

- Планы на будущее огромны, - продолжает он. - До конца года нужно будет ввести еще одну ферму с установкой дополнительных четырех роботов. Планируем закупить 99 коров из Дании. Молоко от красной датской породы отличается улучшенными вкусовыми качествами, поэтому его реализация будет осуществляться в премиум-сегменте. Продолжим работу по развитию животноводческого кооператива «Боровенск».

Коровы привыкли к вольной и сытой жизни. Фото: АО «Россельхозбанк»

Животноводческий кооператив «Боровенск», объединивший несколько фермеров, был создан в 2013 году. Кооператив приобрел девять тракторов, что облегчило работу по заготовке кормов. Такая консолидация позволила увеличить объемы производства, реализацию молока и продукцию его переработки.

Итогом такого подхода к любимому делу стало доверие всех фермеров Калужской области. И несколько лет Александр Саяпин возглавлял региональное отделение АККОР.

- Идей много, планов тоже, хватило бы времени, сил и возможностей осуществить все задуманное, - отмечает Александр.

Идея плюс самоотверженный труд - формула, которая позволяет развиться из начинающего фермера в крупное хозяйство, а также добиться признания и уважения коллег и земляков.

Процессом дойки на ферме полностью управляет компьютер Фото: АО «Россельхозбанк»

РЕЦЕПТ УСПЕХА ОТ АЛЕКСАНДРА САЯПИНА

- Современный фермер - это не только знания и инновационные технологии. Это ежечасный труд, погружение в бизнес, любовь к делу, земле и животным. Хочется дать совет начинающим фермерам: не бойтесь начинать, пробуйте, изучайте опыт, оценивайте свои возможности и ситуацию. Участвуйте в программах поддержки начинающих фермеров, привлекайте энтузиастов и помощь других единомышленников. Двигайтесь вперед!