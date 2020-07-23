«Союзмультфильм» запустит сериал про Умку

Первая попытка реанимировать любимого детского героя — медвежонка Умку — состоялась еще в 2019 году. К 50-летию выхода легендарного советского мультика от Владимира Пекаря и Владимира Попова под Новый год в Youtube был выложен семиминутный ролик «Умка на елке».

Это абсолютно новый мультик про Умку от «Союзмультфильма», концептуально связанный с двумя советскими. По сюжету, медвежонок, спрятавшийся в вертолете, отправляется на поиски друга-чукчи. Своего рода развитие сюжета мультфильма 1970 года «Умка ищет друга» — продолжения канонического «Умки».

Умка на ёлке Премьера на канале Союзмультфильм .

Анимационную короткометражку посмотрели более 5 миллионов раз, поэтому мультипликаторы решили продолжить работу над проектом. Теперь художники и сценаристы принялись разрабатывать вселенную обновленного Умки.

Как стало известно «КП», на настоящий момент создана библия проекта — общие и базовые законы функционирования мультвселенной, характеристики персонажей и система их взаимоотношений. Сценаристы уже пишут сюжеты первых серий. Наверняка появятся в анимационном сериале и новые герои, ведь в «Умке на елке» уже действовали капитан ледокола, на котором возвращался к маме медвежонок, и робот, распределяющий грузы на полярной станции (наш ответ Валли).

В советской версии «Умки» медвежонка озвучивала Маргарита Корабельникова, маму Медведицу — Вера Васильева, а его веселого друга с раскосыми глазами — Клара Румянова. В новых сериях проекта пока еще неизвестно, кто выступит в качестве актеров озвучания. Но, к примеру, в «Умке на елке» главного героя и его маму озвучила актриса Лариса Брохман (солистка бард-трио «Мультики»), а знаменитую «Колыбельную медведицы» исполнила Лариса Долина (вслед за Аидой Ведищевой). Не исключено, что они же будут работать и в мультсериале. Это было бы логично.

Идеей нового проекта заинтересовались и за рубежом. «Союзмультфильм» не раскрывает деталей сделки и ее возможных участников, но при удачном ходе работы «Умка» может и правда улететь на вертолете — радовать детей из других стран.