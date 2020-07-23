2020-07-23T15:17:50+03:00
Происшествия

В Москве умер профессор МГУ, прошедший Великую Отечественную войну

Математик практически всю жизнь проработал в университете имени Ломоносова
Иван РУНЕВ
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Николай Павлович Трифонов - математик, профессор и заведующий кафедрой алгоритмических языков МГУ. Фото: EGrigorНиколай Павлович Трифонов - математик, профессор и заведующий кафедрой алгоритмических языков МГУ. Фото: EGrigor
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В понедельник, 20 июля, в полицию поступило сообщение о смерти пожилого мужчины в одной из квартир по улице Теплый Стан. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело 94-летнего профессора МГУ, ветерана Великой Отечественной войны Николая Трифонова.

«По предварительным данным внешних признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Прибывшие оперативные службы констатировали смерть 94-летнего математика Николая Трифонова. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу, которая поможет выяснить причины смерти», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали случившегося.

Николай Павлович Трифонов - математик, профессор и заведующий кафедрой алгоритмических языков МГУ. Был советником декана факультета вычислительной математики и кибернетики. Работал в МГУ с 1955 года, читал курс «ЭВМ и программирование». Николай Павлович был участником Великой Отечественной войны и имеет множество наград, таких как: орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда». Лауреат знака отличия «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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