Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы

История тянулась без малого четыре года: вместе с организаторами порностудии были арестованы четыре мамы и бабушка малолетних актрис, и здесь возник затык. Потерпевшие дети и их оставшиеся на свободе отцы стали отказываться от показаний и жаловаться в центральные СМИ на «беспредел»: «Мама не виновата!»

В целях давления на суд 32 тома уголовного дела прислали и вашему въедливому корреспонденту...

История оказалась в стиле хард, но не только в смысле порно. Она - о детском тщеславном желании быть топ-моделью. О глупости родителей, не видевших вреда в фото без трусов. Ну и конечно, о наживе...

«МОИ МОДЕЛЬКИ»

Все началось летом 2016-го.

В отдел «К» УМВД России по Архангельской области, который занимается компьютерными преступлениями, стукнули, что в темном слое интернета выложены на продажу голые фото местных сестричек Сандры и Алины Мартиновых (данные изменены, псевдонимы на педофильских сайтах Agatha и Polly). Девочкам тогда было 9 и 11 лет, чудовищные фотосессии с вибраторами начинались где-то с 4 - 5 лет, значит... Порнографию, скорее всего, снимает их мамаша, банковский кассир.

Расследование началось с этих фото Полли и Агаты, выложенных матерью в соцсети. Сотрудники отдела «К»увидели: они идентичны порноснимкам, выложенным на педофильском сайте в Даркнете. Из материалов уголовного дела (позже фото были изъяты при обыске).

Опера зашли на страничку кассирши ВКонтакте и обомлели: эти самые фотки, только в прозрачных одеждах и белье, были выложены в открытом доступе. У педофилов так принято: сессии начинаются в одежде, постепенно модель устраивает стриптиз... ну и в конце понятно что. У мамаши красовались начальные снимки сессий, окончание которых можно купить только за деньги. Папка гордо называлась «Мои модельки».

Опера прошвырнулись по страничке и увидели на семейных фото еще одну малолетнюю актрису, ник Katrin, установили личность: Катя Н., дочь сводной сестры кассирши.

Изучили фото с одинаковым интерьером, сосчитали архангельских школьников (их оказалось 11: 10 девочек и один мальчик), пробили по специальной программе случайно попавшие в кадр виды из окон и определили адреса съемок в Архангельске вплоть до квартиры.

Квартир оказалось три. И во всех в разное время жила супружеская пара «фотографов».

ОХРАННИЦА И «ОФИЦЕР КГБ»

Она: Ольга Гусарова, 64 года, бывший тюремный надзиратель, старший прапорщик. Работала уборщицей, лифтером.

Он: Вадим Двораковский, 51 год, бомж. В 90-х подвизался звукорежиссером в ДК, потом его родители продали квартиру в Москве и переехали в деревню под Нижним Новгородом (так часто поступали тогда алкоголики), в 2005-м дом сгорел, родители погибли, Вадим оказался без документов у знакомой в Архангельской области. Ни на компенсацию за утерянное жилье, ни на восстановление паспорта не подавал, а всадил этой знакомой нож в руку и попал в психиатрическую больницу с делирием (помрачение сознания. - Ред.).

Организовали порностудию бывший тюремный надзиратель Ольга Гусарова и бывший звукорежиссёр Вадим Двораковский. Они хорошо зарабатывали и попутно решали свои сексуальные проблемы.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Встретились два одиночества на кладбище: он прибился к храму ночным сторожем, она продавала в киоске венки с цветами. Он звал ее «жабой» и «жабкой».

Рассказывает сын Гусаровой Олег:

- Двораковский сразу показался мне подозрительным. Он говорил, что раньше работал в КГБ, а теперь вычисляет педофилов, и потому моя мать должна взять на себя кредит для покупки фотоаппарата, он будет водить к нам домой девочек, выкладывать в сеть их фото в белье и так разоблачать извращенцев (тренд того времени, вспомним Тесака-Марцинкевича. - Ред.). Меня это возмутило, мать поначалу тоже, но потом Вадим психологически обработал ее, она стала оправдывать его и оборудовала дома фотостудию. Был скандал, я написал заявление, что мою мать вовлекают в занятие детской порнографией. Приходил участковый, в ту же неделю Двораковский и мать съехали с квартиры и несколько лет не отвечали на мои звонки. Когда в 2011 году мать взяла трубку, они с Вадимом жили на съемной квартире. Я зашел в одну их комнату и увидел осветительные приборы. Все понял и смирился с тем, что мою мать посадят...

Первая студия располагалась в деревянном бараке.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Потом пара порнографов сняли квартиру поновее. Фото из материалов уголовного дела: Гусарова и Двораковский показывают, где мучили детей.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Как хотите, а брать кредиты, чтобы удовлетворять сексуальное влечение любимого к девочкам-нимфеткам и самой участвовать в глумлении над детьми, - трагический сюжет...

Зачем-то еще Гусарова рассказывала всем, что Двораковский несостоятелен как мужчина: «Был ранен в ходе спецоперации в Чечне», и их связь чисто духовная... Бабы - дуры.

Как высказался другой сын Гусаровой: «По своему характеру мать хотела быть обманута мужчиной».

Один из снимков авторства порностудии, организованной Двораковским и Гусаровой.

«ОЛЯ, НЕ ЗАБЫВАЙ, ТЫ МАНЬЯК»

В кадре прихожая, входит девочка лет 12 в школьной форме. Следующий кадр: она лежит на полу связанная, с кляпом во рту. Человек, скрытый черным балахоном, достает фаллоимитатор...

Склейка.

Девочка привязана к распятию, на глазах - маска, на сосках прищепки, человек в балахоне наносит ей удары плеткой по телу и охает голосом Гусаровой: «Ох, Ксюшенька, извини...» Голос Двораковского за кадром: «Оля, не забывай, ты - маньяк-педофил...»

Человек в балахоне достает велосипедный насос...

Это только один съемочный день из материалов, выданных Двораковским следствию.

Осталась куча мерзости: вибраторы, искусственные фаллосы с устройствами для накачки воздуха, наручники с мехом и костюмы, в которых снимали детей (фото из материалов уголовного дела).Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО «ПОРТФОЛИО»

Свою жизнь Жаба и Вернер (такой ник Двораковский взял в соцсети) организовали так. Рассказывает бабушка той самой Ксении, сослуживица Гусаровой по СИЗО:

- В 2009 году Ольга пришла ко мне в гости, мы пили чай, и она рассказала, что ее мужчина организовал дома фотостудию, он может сделать Ксении портфолио.

Портфолио - волшебное слово, намертво отшибает мозги у родителей девочек. Означает серию фотографий для возможной работы моделью, и вообще-то эта услуга стоит денег, но - о чудо! - Ольга и Вадим говорили, что только начинают работать и готовы снять все совершенно бесплатно. А еще накормить родителей и детей (мамы обычно ждали на кухне, а Гусарова очень вкусно готовила), развлечь их - Двораковский рассказывал, что он экстрасенс, и водил руками над головой ребенка... Классическое свойство мошенников - уметь нравиться.

И, конечно, очень нравилось родителям, когда им начинали платить по 1 - 3 тысячи рублей за сет (сессию фотографий якобы для рекламы). Курс доллара тогда был 30, 100 баксов для Архангельска нехилая сумма, а жертв Гусарова набирала среди детей гардеробщиц, кассирш, сторожей...

- У меня все родители были в курсе, - говорила на следствии Гусарова. - Это было мое условие. Дети, которые у нас снимались, приводили одноклассников на пробы, и я всех разворачивала: говорила, мне нужен телефон мамы.

Родители тоже передавали адрес студии из уст в уста. Так и получилось, что сняты целые семьи - двоюродные сестры... Матери еще и ругались между собой, чья дочь зарабатывает больше.

- В 2009 году я открыл сайт в интернете и назвал его paradise-birds, что означает «райские птицы», - вчистую сознавался Двораковский в Следственном комитете. - В то время еще можно было свободно регистрироваться на форумах, где общались любители детского порно, я сделал рекламу сайта, указал почтовый ящик, и мне стали писать клиенты. Работал только с иностранцами. Разместил образцы фотографий, а после оплаты отправлял обнаженные фото и видео на файлообменные серверы, адрес архива посылал по электронке. Вскоре у меня появились шесть постоянных клиентов: японец Такахаси Катцуя, немец Бернд (IP-адреса всех педофилов были отправлены в Интерпол, их многие десятки, в списке Нидерланды, США, Австралия, Франция, Великобритания и другие страны, некоторые преступники уже отбывают наказание. - Ред.). Средний заказ был 300 - 400 долларов США, сет со связыванием - 600. Одна съемка - 250 фотографий. Часто клиенты сами присылали сценарии...

Двораковский выдал 10 тысяч фотографий, заархивированных на диске-накопителе, переписку и рабочие материалы. И вот они самые страшные.

«Я УМЕЮ»

- Мне щекотно, хи-хи.

Девочка Ксюша, модель Кейси, снимается, Гусарова и Двораковский командуют:

- Пальцами быстро-быстро-быстро...

- Блин, не могу уже. Бэ-э, довольны, да? (Звук, похожий на детский плач.)

- Надо, надо! Голову закидывай, губы кусай. Дыши тяжело...

Невозможно читать эти диалоги не понимающей себя неопытности и планомерного развращения. На психиатрической экспертизе Двораковский говорил, что не испытывает к детям никакого влечения: «Это просто способ заработка», но по факту пара планомерно ломала табу детей. Табу на публичное обнажение, табу на лесбийский секс, на половые акты перед камерой, причем даже между родственниками.

А мамочки льстиво спрашивали Двораковского, как ему удается делать так, что дети раздеваются. Тот улыбался: «Я умею».

Ледяной ужас - смотреть расшифровки видеофайлов: «Видеофайл MOV011. Кейси лежит на кровати в комнате и плачет. Голос за кадром: «Да, Ксюша, передохни». В кадре появляется Двораковский, который гладит девочку по голове», - а в следующем томе читать восторженные письма клиентов: «Наши поцелуи Кейси! Она всегда радостна и, кажется, хорошо проводит время!»

На самом деле о том, что шестиклассница Ксения С. снимается в порно, знала вся школа. Эту фотографию девочка выкладывает в 2010 году на личной страничке, и друзья ей пишут: "Ксюша, ты пипец... ну, хотя бы не на улице".

Неудивительно, что в 19 лет та самая Кейси попала в психбольницу - боялась отходить от дома, резала руки канцелярским ножом. О том, что она снималась в порно, знала вся школа, и именно об этом девушка первым делом рассказала психиатрам. В студию она послушно ходила до 14 лет, а потом порвала с семьей - в школе не появлялась месяцами, воровала в магазинах...

Когда возбудили педофильское уголовное дело, Ксения орала на мать: «Вы все знали! Следователь мне сказал, что все родители все знали!»

Дело казалось очевидным, но вдруг дети-потерпевшие встали на защиту своих попавших в тюрьму родителей. Ксения С. выступала по телевидению с интервью: «Мама не виновата!»Фото: Первый канал

ЦИРКОВОЙ ПРОЦЕСС

Процесс шел в гарнизонном военном суде, потому что мама Ксении С. Юлия Краснова оказалась военнослужащей.

Юлия Краснова уверяла, что не знала, как именно снимают ее дочь. Фото: Соцсети

Казалось бы, какая наглость со стороны людей, за руку приведших своих детей педофилам и сидевших во время сеансов в соседней комнате, заявлять, что ничего не знали! Но почти все мамаши так и поступили. Причем при полной поддержке детей: махровый стокгольмский синдром...

И это был цирк. Родительницы наперебой совали судье дневники детей с пятерками и грамоты за участие в конкурсах, кружках и секциях.

Следователь Александр Максимов с честью выдержал трудную ситуацию, когда жертвы выступили единым фронтом с преступниками, против следствия.Фото: Первый канал

Марина Юшкова, сестра-хозяйка городской больницы, мать потерпевшей Альбины (модель Николь):

- Моя Альбина любила смотреть по телевизору шоу «Топ-модель по-американски» и очень хотела попробовать себя в модельном бизнесе. Я присутствовала на всех сессиях, так как боялась, что мой ребенок запнется за осветительный прибор, я тряслась над ней. Но во время фотографирования я переписывала на кухне у Гусаровой рецепты: «тибетский способ от угрей», «крапива при климаксе», - передает судье тетрадь с рецептами.

Альбина, потерпевшая:

- Голос ласковый и нежный вьется птицей надо мной! Так легко и безмятежно рядом с мамочкой родной. На колени к маме сяду и уютно обнимусь, слаще счастья мне не надо, ничего я не боюсь! Эти стихи я написала маме в камеру! Если бы моя мама знала, что со мной делают Гусарова и Двораковский, она бы заявила в полицию! Моя мама воспитала меня достойным человеком...

Конвой хрюкает.

Альбина Ю. (модель Николь), посвящала матери стихи и читала их на суде, заявляя: «Мама вырастила меня достойным человеком!» Это было бы смешно, когда бы не называлось «стокгольмский синдром». (Фото сделаны Двораковским. Сейчас девушка уже взрослая).

Председательствующий:

- Подсудимая Юшкова, вы находились в квартире с потерпевшей и не знали, что ее снимают голой?

Подсудимые Гусарова и Двораковский:

- Ваша честь, съемки шли по 13 часов, в однокомнатной квартире этого нельзя было не увидеть: модели уставали, каждые 15 минут выходили пить воду и сок, голые или в сценических костюмах - чулках с подвязками...

Юшкова:

- Они говорили, это для журналов.

На экране демонстрируется ролик, в котором подсудимая Юшкова командует своей маленькой дочери: «Трусики сними».

СДВИГ МОРАЛИ

Никто из подсудимых, по сути, не раскаялся.

Наталья Нивина, младшая медсестра роддома (мать модели Катрин):

- Я лично не делала ни фото, ни видео, я только убедила дочь раздеваться, потому что мы нуждаемся в деньгах. Я мать-одиночка...

Наталья Нивина честно признала: она убедила дочь сниматься в порно, потому что семье нужны были деньги.

Ольга Гусарова:

- Вадим П. (родственник Юшковых, ник Miguel. - Ред.) сам к нам приходил, иногда без приглашения. На него спроса не было, снимется и не продается, но семья небогатенькая, мы платили из своих. Придет: «Можно я сфотографируюсь?», - и сидит, на компьютере у нас играет...

Вадим П., единственный мальчик в фотостудии, тоже был уверен: сесть должны только Гусарова и Двораковский, но не родители!

Двораковский:

- Когда я начинал этим заниматься, законы были другие. Закон изменился, и общественное мнение тоже.

Закон действительно изменился: еще в начале 2000-х фотографу-порнографу дали бы штраф, а вот насчет морали я бы поспорила.

Доказательствами стали "полуодетые" фото, которые хранились дома у родителей. Двораковский дарил их для домашних альбомов, а суд посчитал "приготовлением к порнографии".Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Люди совершенно дезориентированы. Мама-Юшкова на вопрос, почему она не пресекла фотографирование в голом виде, ответила, что в «Топ-модели по-американски» часто были съемки ню и она не поняла, почему нельзя здесь.

Марина Юшкова лично водила на съемки дочь Альбину и командовала: "Трусики сними!", - а теперь уверяет, что думала: это просто реклама.

Кассирша Мартинова, мать моделей Полли и Агаты, выложила фото дочек в игривых позах и белье на всеобщее обозрение, потому что «ачотакова?».

Ольга, мать моделей Полли и Агаты (девочки до сих пор несовершеннолетние, сообщить их настоящие имена мы не можем), не возражала против съемок до тех пор, пока Полли не заставили побрить на камеру лобок (стандартный заказ одного из клиентов).

Женщина возмутилась: "В следующий раз член заставят сосать!", - и пресекла походы дочерей в студию... к сожалению, слишком поздно. В ее действиях все равно обнаружили состав преступления.

И никто из родителей не видел «ничего такого» в сексуальных снимках в колготках в сеточку, которые после сессий отдавал им на память Двораковский. Люди хранили их в домашних альбомах, вешали на стенку...

Для старшего прапорщика Красновой это отсутствие вкуса оказалось роковым: ей почти удалось убедить суд, что она присутствовала лишь на нескольких первых сессиях, отдала дочь в фотостудию и убежала заниматься строевой подготовкой. Мол, доверилась маньякам, а дочь-подросток врала ей...

Судья посмотрел на фото, сделанные при Красновой, и квалифицировал их как съемку - приготовление к порнографии.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что знали взрослые?

Всем родителям говорили, что есть сайты, на которых фото детей покупают иностранцы. Чем снимки откровеннее, тем лучше они продаются: «В России это все равно никто не увидит».

Какие-то мамы разрешали съемку в белье и с «красивым обнажением, как в журналах», какие-то позволяли «все, кроме проникновения». Но в комнате, где проходили съемки, матери не присутствовали, самых жестких фотографий им не показывали, детей просили помалкивать. То есть родителей держали в полуведении (из-за чего в суде было много сюрпризов). Кто-то узнавал о голых съемках по факту: бабушка двух моделей зашла в комнату, когда те плескались перед камерой в надувном бассейне, и подступила к Гусаровой: «Почему моих внучек снимают без трусов?» Та жестко ответила: «Ты получаешь деньги не за красивые глаза детей». Бабка заткнулась... Деньги - главный признак, по которому родителей посадили. Те, чьи дочери снимались втайне, прошли свидетелями.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Рукописи не горят, снимки не исчезают

Все запиравшиеся в суде родительницы в итоге схлопотали по 13 лет, даже организаторам студии дали меньше - 8,5 и 9,5 - за помощь следствию. Единственная мама, признавшая свою вину, села на пять лет.

Следствие искало счета архангельских порнографов: по самым скромным подсчетам, с 2008 по 2015 год они получили от иностранцев 2 млн 917 тыс. рублей. Но богатства не оказалось. Гусарова объяснила: они жили на съемной квартире, часть выручки отдавали моделям и их родителям, пенсию не получали, ее забирали банки за кредиты, в месяц выходило всего 30 тысяч рублей. Получается, весь доход преступники просто проели: Двораковский завел аквариумы с морскими рыбками...

Студия Polarlights (другое название Paradise-birds) закрыта. Но фотографии по-прежнему можно найти в сети... На снимке модели Полли и Агата.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Из всех добро нажила только бабушка моделей Полли и Агаты (это она возила девочек на съемки, а не мать): на гонорары от торговли внучками купила домик на Азовском море. Каждый раз перед началом фотосессий девочкам говорили, что они зарабатывают на ремонт.

Возила Полли и Агату на съемки их бабушка, Валентина В. На деньги от продажи внучек пенсионерка отдыхала в Дубае и купила домик в Ростовской области на Азовском море. Этот снимок она сделала в студии у Двораковского и цинично подписала "На корпоративе".

Выходит, что остались только этот домик, куча омерзительного реквизита... и снимки.

Я зашла в Тор и, несмотря на то что Двораковский удалил свой paradise-birds, немедленно нашла всех моделей. Рукописи не горят, как и изображения. Они навсегда принадлежат педолобби.

Этот след будет тянуться за девочками всю жизнь.

А три матери, продававшие своих детей педофилам, получили рак по гинекологии и так отправились на зону. Совпало, наверное.