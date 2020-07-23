Александр Проханов: Я собрал бы все деньги, которые сейчас у олигархов и в офшорах, и направил бы их на развитие России

В среду, 22 июля, премьер Михаил Мишустин отчитывался перед Госдумой. Вот почему «Вопрос дня», который выходит в номере газеты на пятницу, мы сформулировали так: «А вы бы какую задачу правительству поставили?»

- Задачу - подсчитать количество имеющихся в стране денег - и в богатых кубышках, и которые держатся в офшорах, - говорит главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. - Чтобы в правительстве была полная картина ресурсной базы.

Второе. Я бы передал все эти деньги, часть которых принадлежат олигархам, в руки государства. Чтобы оно имело очень мощный маневр управлять этими деньгами.

И третье. Я направил бы эти деньги в центры стратегического развития – в те, которые будут важны России в XXI, XXII веке.

- А куда конкретно?

- Это, конечно, и генная инженерия, и искусственный интеллект, и новые виды энергии, основанные на гравитации, и множество перспективных, грядущих технологий, в которых мы страшно отстаем.

И я запустил бы этот проект, отчасти - мобилизационный.

- В смысле?

- Проект, который потребовал бы мобилизации народных сил, народного ума, народной воли. Потому что народ находится в состоянии раздрызга, он не в состоянии, необходимом для крупного мышления, для крупных деяний.

- Вы так думаете?

- Да! Вот задача, которая стоит перед правительством.

- Вы сказали, что надо забрать из офшорных зон. А как заберешь?

- А вот как отдали, так и заберешь. Как Крым отдали, а потом забрали.

Все движется, капиталы двигаются. Целая программа по деофшоризации была, которая провалилась, и ее не стали проводить.

Все деньги, которые лежат в облигациях американских, их тоже можно взять.

- Уже вроде не лежат.

- Я бы людям так и сказал, что необходимо консолидировать все деньги, направить их в развитие цифровых отраслей. Эти отрасли потребуют новых заводов, лабораторий, научных центров, новых университетов. Поэтому народ будет занят...

- А много там денег, в офшорах?

- Саша, я лично управляю всеми этими деньгами, я не имею права тебе рассказывать об общей сумме. Это мое обязательство просто финансовое.

- То есть, говоря по-серьезному, в принципе, это задача разрешимая?

- В принципе, это задача разрешимая, при сочетании нескольких элементов.

- Каких?

- Я тебе сказал.

Для этого должна быть воля, потому что придется ломать огромные преграды.

Для этого должен быть проект, он должен быть интеллектуально оснащен.

И все это, вместе взятое, должно превращаться в мечту. Это не должна быть просто затея, это не должна быть комбинаторика, не должна быть какая-то новая технология.

А должна быть мечта или судьба, как это было у великих преобразователей.