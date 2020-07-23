Вдова Игоря Талькова требует в суде с певицы Азизы миллион рублей

29 июля начинается судебный процесс по иску вдовы музыканта Игоря Талькова к певице Азизе. Татьяна Талькова считает, что певица Азиза оклеветала в одной из телепередач Игоря Талькова.

Адвокат Ирина Петровна Игнашенкова рассказала kp.ru, что вдова отстаивает честь и достоинство Игоря Талькова: «В телепередаче Азиза Мухамедова недвусмысленно намекала на всю страну на то, что якобы Игорь Тальков занимался сутенерством. Азиза рассказала, как он забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины… Телепередача проходила с участием полиграфа. Теперь жена Игоря Талькова обратилась в суд, где будет защищать имя мужа».

Вдова музыканта Татьяна Талькова. Фото: кадр видео.

Суды переносились из-за пандемии, карантина, но теперь дата заседания определена – 29 июля старт процесса в Останкинском районном суде. Скандальная передача вышла в эфир еще прошлым летом, аккурат после новостей о том, что возобновлено следствие по делу об убийстве Игоря Талькова. Вот тут певицу Азизу Мухамедову вновь стали приглашать на различные телепрограммы, а она продолжила рассказывать истории о взаимоотношениях с Игорем Тальковым, некоторые из которых его близким кажутся невероятными. Вдову уже сложно удивить «откровениями» этой певицы. Но рассказ Азизы в телеэфире о том, что Игорь Тальков пытался познакомить ее с криминальным авторитетом для определенных «отношений», решила не оставлять безнаказанным. Татьяна Талькова считает, что ее мужа обвинили в сутенерстве, и будет в суде отстаивать доброе имя музыканта: подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, также заявлен моральный вред в размере 1 миллиона рублей. Ответчики по иску – певица Азиза, ее сестра Гульнара (она поддерживала родственницу в эфире), а также телеканал, на котором вышли все эти откровения. Сумма иска – 1 миллион рублей.