2020-07-24T02:08:12+03:00
Звезды

«Много вопросов, делала ли я пластическую операцию»: 84-летняя Светлана Дружинина поделилась секретами красоты

Режиссер «Гардемаринов» рассказала о том, как сохранить стройную фигуру в зрелом возрасте
Ирина СУХАНОВА
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Мало какая женщина на девятом десятке может позволить себе разместить в Инстаграме фото в бикини. А Светлана Дружинина может!Мало какая женщина на девятом десятке может позволить себе разместить в Инстаграме фото в бикини. А Светлана Дружинина может!
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Светлана Дружинина в свои 84 года сохраняет прекрасную форму: ее энергии и обаянию можно только позавидовать. Светлана Сергеевна – активный пользователь соцсетей, ее страничка в Инстаграме регулярно пополняется красочными снимками, благодаря которым поклонники «Гардемаринов» следят за жизнью любимого режиссера. В комментариях они часто спрашивают Дружинину: как ей удается оставаться подтянутой и бодрой? Многие уверены, что режиссер делала пластику, которая помогает ей поддерживать зрелую красоту. Светлана Сергеевна поспешила разубедить подписчиков: ее внешность – дар природы, а не заслуга хирургов.

Звезда фильма «Дело было в Пенькове» опубликовала пост, в котором рассказала, как она ухаживает за собой. Дружинина – сторонница умеренности в еде, и в этом заключается секрет ее стройности. Что касается рецепта красоты, то она – поклонница одной косметической процедуры, которая, как считает Светлана Сергеевна, помогает ей сохранять тонус кожи.

- О-о-очень много вопросов, делала ли я пластическую операцию и подтяжки. НИКОГДА! – написала Дружинина. - И вам не советую! Мой секрет - правильное питание, физкультура, контрастный душ. Единственное, к чему я прибегаю – криомассаж лица. Холод омолаживает – это давно известно. Желаю всем красоты внешней и душевной... Гармонии!

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Всем доброго и чудесного дня!!! А мы - работать, работать Будем жить долго и.... #светланадружинина #звездыкино #кино #лето2020 #look #summertime #summer
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«Светлана Сергеевна, вы потрясающе выглядите», «А я вас на всю жизнь запомнила по таким прекрасным фильмам «Дело было в Пенькове» и «Девчата». По-моему, красивей и женственней в жизни я не встречала женщин!», «Даже не возникало мысли, что вы делаете операции, видно, что сами следите за собой, вы очень красивая и обаятельная», - пишут фолловеры в комментариях.

Со своим мужем, знаменитым оператором Анатолием Мукасеем, Светлана Сергеевна вместе уже 62 года. Дружинина считалась одной из первых красавиц советского кино (вспомним ее Анфису из «Девчат» и Ларису из «Дело было в Пенькове»), в нее были влюблены миллионы мужчин Советского Союза. Но, в отличие от многих других известных актрис, крутивших романы направо и налево, Светлана Сергеевна выбрала прочный брак и счастливую семейную жизнь с любимым мужчиной.

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О-о-очень много вопросов, делала ли я пластическую операцию и подтяжки!!!НИКОГДА!!!
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У Дружининой и Мукасея двое сыновей и трое внуков. Сын пары Михаил Мукасей женился на известной спортсменке, двухкратной чемпионке мира Екатерине Гамовой. Со звездой волейбола Михаил, оператор и кинопродюсер, познакомился во время съемок рекламного ролика. Пара сыграла свадьбу 17 августа 2012 года.

На днях Светлана Дружинина объявила о начале съемок пятой части «Гардемаринов»: продолжение знаменитой истории снова снимут в Крыму. Четвертая часть проекта уже отснята, сейчас идет процесс озвучивания.

- В нашем новом фильме вас ждет встреча не только с уже полюбившимися героями, но и абсолютно новыми - яркими молодыми, которых вы никогда прежде не видели на экране! - рассказала режиссер. - На данном этапе мы завершаем работу над четвертым фильмом и готовим экспедицию в Крым для съемок пятого!

ИСТОЧНИК KP.RU

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