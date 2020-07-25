«Было невыносимо больно»: Анна Седокова рассказала, как в семь лет ее пытался изнасиловать друг матери

Анна Седокова сегодня – счастливая невеста и мать троих детей. Ее карьера на взлете, она – владелица модного бизнеса по производству одежды. Недавно 37-летняя певица выпустила в свет автобиографию, где рассказала, как она добилась успеха. Артистка описала немало горьких моментов в своей жизни и мимоходом открыла страшную тайну: в семь лет ее пытался изнасиловать друг матери. Мало кто решится публично рассказать о такой трагедии, но певица не стала держать ее в секрете. В своей книге Анна поделилась с поклонниками болью, которую она ощущает до сих пор.

Седокова родилась в Киеве, отец оставил их семью, когда ей было пять лет. Мать Ани работала учительницей музыки и английского языка. Некоторое время после развода родителей девочка жила у родни отца в Томске. Но потом мать снова забрала ее к себе в Киев. После этого Седокова больше никогда не виделась с отцом. Вскоре у ее матери появился сожитель, который оказался педофилом.

- Я хочу, чтоб вы знали, что все возможно. Я — ребенок, к которому по ночам в 7 лет приходил друг мамы и пытался изнасиловать, но я смогла. Я - человек из семьи с самым грязным разводом, ушедшим отцом и ненавистью родителей, но я смогла, - рассказала Анна в своей книге.

Ане было семь лет, когда ее домогался педофил.

Певица не раскрывает подробностей, и только говорит, что ей было очень больно. Эта душевная боль осталась с ней на всю жизнь.

- Мне было больно, очень больно, невыносимо больно. Но я смогла… И это значит, сможешь и ты! Ведь ты лучше меня: моложе, ярче, талантливее, смешнее, добрее, - обратилась Анна к читательницам.

У певицы всегда были сложные отношения с матерью. Ее родители прожили вместе совсем недолго, и все, что она помнит об их семейной жизни до развода – это постоянные скандалы.

- Они ругались. Единственное, что я слышала, – это постоянно какие-то скандалы, - вспоминает Анна.

Артистка признается, до сих пор не простила ее за тот случай с сожителем - педофилом. Поэтому сейчас Седокова практически не общается с мамой.

- Я с мамой больше не общаюсь, - рассказала звезда. - Мы, конечно, поздравляем друг друга с днем рождения, но она жутко сложный человек. Почему я с ней не общаюсь? Думаю, вы меня поймете, прочитав книгу. Была одна болезненная ситуация в моем детстве, о которой я там написала. В какой-то момент я поняла, что нам нужно отделиться. Когда это произошло, моя жизнь стала лучше. Наверное, я говорю странные слова, но мне было слишком больно. Это убивало меня.

Не лучшим образом мама певицы показала себя и в тот момент, когда она была больше всего нужна Анне. Седокова переживала болезненный разрыв с первым мужем - футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. Седокова вышла замуж за Белькевича в 2004 году, когда узнала, что беременна. Певице тогда исполнился 21 год, она была солисткой самого популярного девичьего коллектива России и Украины – группы «ВИА Гра». Штамп в паспорте не заставил спортсмена остепениться – он открыто изменял Седоковой. Однажды Анна не выдержала, позвонила маме и сказала, что хочет уйти от Белькевича.

Седокова стала солисткой самого популярного девичьего коллектива России и Украины – группы «ВИА Гра».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мама тогда сказала мне: «Не смей разводиться. Ты будешь никому не нужная женщина, старая и с ребенком на руках», - вспоминает артистка. - И я действительно осталась одна. У меня была группа “ВИА Гра”, я пела, я была звездой, и тут я оказалась дома, ждущая мужа, который не хотел приходить домой. Без работы, без денег, и мне нужно было начать свою жизнь.

Вернуться обратно в группу Седокова не могла – пока она была в декрете, продюсер Константин Меладзе взял на ее место Альбину Джанабаеву. Еще два года после рождения дочери Анна терпела загулы мужа. Решиться что-то поменять в этой ситуации ей помогла дочка.

- Я лежала у Али в комнате, плакала, и она меня позвала. Я до сих пор помню это «мама» посреди ночи. Тогда я поняла, что я не старая, что я нужна и должна что-то изменить в своей жизни, - рассказала певица.

Сегодня Анна рада, что поступила по-своему.

- Если бы я тогда, в 21 год, послушала свою маму, которая говорила мне, что я старая, разведенная женщина, никому не нужная, я бы до сих пор жила с мужем-алкоголиком, - говорит она.

Сейчас Седокова снова влюблена: ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. На днях спортсмен сделал ей предложение. Во время совместного отдыха в Майами Янис преподнес Ане роскошное кольцо с бриллиантами и букет роз. Певица, не раздумывая, сказала «да».

annasedokova Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце ... А я его за огромную душу ...

Янис – состоятельный жених: по некоторым данным, он зарабатывает около миллиона долларов в год. Тимма играет за команду «Химки». Баскетболист на 9 лет моложе певицы. Ради романа с экс-«ВИА Грой» он оставил семью – жену с ребенком. До того, как переехать к Седоковой, Янис полгода скрывал роман и тайно встречался с артисткой.