Скандальная блогерша Анна Амбарцумян однажды уже инсценировала свою смерть

Звезда Инстаграма и постоянная участница телешоу Анна Амбарцумян, представлявшаяся на публике экстрасенсом, сексологом и психотерапевтом, свою порцию славы, о которой так мечтала, получила лишь после смерти.

В ночь на 18 июля обнаженное тело девушки обнаружили в номере фешенебельного отеля в центре Москвы, вокруг были разбросаны таблетки. Теперь следователям предстоит выяснить, сама ли блогерша свела счёты с жизнью или ей кто-то «помог». Но друзья Анны уверены, что она накликала на себя беду. Как выяснилось в эфире ток-шоу Андрея Малахова, два года назад экстрасенс устроила жуткий эксперимент.

annaambqueen7 Вы себе даже не представляете, как приятно осознавать, что твоя идеальность - это не вымысел, не "Фотошоп" и не талантливый фотограф

- Она рассказывала, что провернула такую «мульку» - инсценировала свою смерть ради пиара, и через Инстаграм наблюдала, как люди реагируют, - вспомнила тот случай подруга умершей девушки Лариса Гордьера. - Я ее тогда поругала, мол, что ты творишь, со смертью ведь не шутят. А она мне заявила: «Ради пиара можно все». Ну что тут ответишь...

- Когда зовёшь ангела смерти, он тебя непременно услышит, - заметил на это другой экстрасенс, присутствовавший в студии.

Однако, были в жизни Амбарцумян и вполне земные риски - в последнее время девушке угрожали из-за крупного долга.

- Миллионы, которые Аня тратила на шоппинг - якобы по 600 тысяч рублей в день, это выдумки, ничего подобного не было, - раскрыла секрет подруги Гордьера. - Насколько я знаю, она взяла в долг большую сумму денег, и ее преследовали. Аня пряталась, звонила мне с неизвестных номеров. А пару месяцев назад при встрече призналась, что ей угрожают. Я ей тогда сказала: «Ну какие у тебя могут быть проблемы? У тебя машина, богатые поклонники. Продай автомобиль и расплатись». А она ответила: «Солнце, не так все просто, как кажется со стороны». Конкретной суммы - миллион, два, три - она не называла, просто сказала: «Много».

Как выяснилось в эфире, Анна была близка с бизнесменом Сергеем Белюскиным - называла его своим мужем, повсюду сопровождала, хотя мужчина был несвободен. Друзья умершей блогерши подозревают, что именно с ним она провела последние часы, а финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев уверен, что Анна свела счёты с жизнью из-за ссоры с любимым.

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