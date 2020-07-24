Зачем дачную амнистию хотят продлить еще на пять лет

Депутаты предлагают продлить дачную амнистию для домов на садовых участках до 1 марта 2026 года. И расширить ее действие также на дома на участках под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Такой законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов, среди которых в том числе председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Для тех, кто уже запутался в постоянных изменениях законодательства, связанных с оформлением дачной недвижимости, - краткое содержание предыдущих серий.

С 2018 года у нас действуют новые положения Градостроительного кодекса, которыми дачная амнистия для домов (именно для домов, для садовой земли она бессрочна) фактически была отменена. О строительстве на своем участке надо сообщать местным властям и получать от них отмашку: в этом месте и с такими параметрами дом возводить можно.

- О строительстве жилых и садовых домов необходимо уведомлять орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на строительство. Несоблюдение уведомительного порядка может повлечь признание дома самовольной постройкой, - объясняет адвокат Светлана Жмурко.

Но! Для домов на садовых участках действует «переходный период» - фактически та же дачная амнистия. Никого ни о чем уведомлять не обязательно, права на дом можно зарегистрировать постфактум, по техническому плану и декларации. Этот период уже продлевали — до 1 марта 2021 года.

Что предполагают изменить теперь?

1) Для домов на участках для садоводства продлить «амнистию» по той же схеме еще на пять лет, до 1 марта 2026 года.

2) Распространить эту же упрощенную схему на построенное на участках под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и ЛПХ (личное подсобное хозяйство). Это, в частности, дома в деревнях и коттеджных поселках. Заметим: сейчас дома на таких участках под дачную амнистию не попадают. Для них действует тот самый уведомительный порядок, о котором мы говорили выше, - о строительстве надо уведомлять свой муниципалитет. А предлагается разрешить их оформлять до 1 марта 2026 года по той же схеме, что и дома в садоводствах — по техплану и декларации.

Иными словами, все карты в руки вам, дорогие граждане, - только узаконьте наконец вашу недвижимость.

Как считает глава комитета по законодательству Госдумы Павел Крашенинников, один из авторов законопроекта, изменения должны положительно сказаться на динамике индивидуального жилищного строительства.

СПРАВКА «КП»

Как оформить дом по дачной амнистии

1.Вызвать кадастрового инженера, который сделает вам технический план дома (услуга в среднем по стране обходится в 10 тысяч рублей). План составляется на основе декларации о строении, которую составляет и заверяет сам собственник постройки (если непонятно, как это сделать, поможет тот же кадастровый инженер).

2.Эти документы нужно подать в Росреестр. В большинстве регионов сейчас это можно сделать через МФЦ (многофункциональный центр). Если право на землю не зарегистрировано в ЕГРН (единый госреестр недвижимости), понадобятся также правоустанавливающие документы на землю (например, бумажное свидетельство о собственности). Если сведения о ваших правах в ЕГРН есть, бумажные подтверждения не нужны.

3.Получаете выписку из ЕГРН о правах на дом.

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